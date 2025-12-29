Nicolas Batum signe son record de points de la saison NBA et les Clippers retrouvent des couleurs

Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a retrouvé des sensations ce dimanche en NBA. Dans une rencontre marquée par l’explosion offensive de Kawhi Leonard, l’international français s’est illustré lors de la victoire des Los Angeles Clippers contre les Detroit Pistons (112-99), en signant son record de points de la saison. Son équipe vient d’enchaîner 4 victoires.

Un temps de jeu record et une adresse retrouvée

Titulaire à l’aile, Nicolas Batum a disputé 31 minutes, son plus long temps de jeu depuis le début de la saison régulière. L’ancien capitaine des Bleus a compilé 12 points, à 4/8 derrière l’arc, auxquels il a ajouté 4 rebonds et 1 passe décisive.

Depuis ses 11 points inscrits mi-décembre face à Philadelphie, le joueur des Clippers n’avait plus dépassé la barre des 10 unités. Cette performance constitue donc son meilleur total offensif de la saison NBA, dans un rôle toujours orienté vers l’équilibre collectif.

Kawhi Leonard en mode historique

La soirée a toutefois été largement dominée par Kawhi Leonard (2,01 m, 34 ans), auteur de 55 points. Une performance majuscule qui a permis aux Los Angeles Clippers de signer un quatrième succès consécutif, leur meilleure série de la saison.

Face aux Detroit Pistons, Leonard a affiché une efficacité remarquable, tout en partageant le record de franchise de points sur un match avec James Harden. Une montée en puissance qui confirme le retour en forme de la star californienne après plusieurs mois marqués par des pépins physiques.

Quatrième victoire de suite pour les Clippers

Dans ce contexte, la performance de Batum s’inscrit comme un signal positif pour le staff de Tyronn Lue. Précieux par son adresse extérieure et son intelligence de jeu des deux côtés du terrain et sa capacité, le Normand continue d’apporter dans un rôle complémentaire, mais essentiel.

Avec ce succès et ce regain offensif, Nicolas Batum confirme qu’il reste une option fiable dans la rotation des Clippers, au moment où la franchise californienne semble trouver son rythme en NBA (4 victoires de suite) après un début de saison catastrophique. Le 10e – la dernière place pour disputer le play-in -, à savoir Portland, ne compte que 3 victoires de plus. Tout reste à faire pour les Clippers.