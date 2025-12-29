Cholet va faire face à un ancien sniper de Bourg au play-in de la BCL

Tofas accueille Jordan Floyd pour la fin de saison. Le combo-guard américain de 28 ans, qui avait débuté sa campagne 2025-2026 en Israël, fait son retour en Turquie et dans la BCL. L’équipe du Tofas Bursa a officialisé samedi la signature d’un contrat jusqu’à la fin de la saison. Il avait déjà joué par le passé à Bursa, mais pour l’autre club professionnel, celui de Bursaspor.

Un retour en BCL après une première expérience réussie

Ce n’est pas la première fois que Floyd évolue en Turquie. Lors de la saison 2023-2024, après son expérience à la JL Bourg, il avait porté les couleurs de Bursaspor Info Yatirim, marquant ses premiers pas en BCL et en Turkiye Sigorta Basketbol Super Ligi. En cinq apparitions dans la compétition européenne, il avait affiché une moyenne de 12,4 points par match.

Après avoir terminé sa carrière universitaire en NCAA Division II entre 2015 et 2020, Floyd a entamé sa carrière professionnelle qui l’a mené en Grèce, en France donc, en Italie et en Chine. Cette saison en Winner League israélienne avec le Maccabi Cnaan Ramat Gan, il tournait à 16,8 points, 3,9 passes décisives, 2,2 rebonds et 1,5 interception par match après huit rencontres. En France, ce véritable sniper avait le rôle de sixième homme sous les ordres de Frédéric Fauthoux (14,8 points à 47%, 1,6 rebond et 2,4 passes décisives en 57 matchs toutes compétitions confondues). Il a aussi joué la finale de la Leaders Cup.

Un renfort de poids pour les play-ins contre Cholet

Floyd rejoint l’équipe dirigée par Emil Rajkovic à un moment crucial. Tofas se prépare à affronter Cholet dans une série de Play-Ins au meilleur des trois matchs pour décrocher une place dans le groupe J du Round of 16 de la 10e saison de la BCL. L’ALBA Berlin et l’AEK sont déjà qualifiés dans ce groupe de quatre équipes, avec le vainqueur de la série entre Spartak de Karditsa Iaponiki complétant le tableau.

En championnat turc, Tofas occupe actuellement la sixième place avec un bilan de 7 victoires pour 6 défaites, à égalité avec l’Anadolu Efes et le Galatasaray Istanbul. Le calendrier s’annonce chargé pour l’équipe du Français Hugo Besson avec un match contre Karsiyaka vendredi en championnat, avant le premier match des Play-Ins contre Cholet mardi 6 janvier à la Tofas Arena, suivi du match retour jeudi 8 janvier à La Meilleraie.