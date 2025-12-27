Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »

L’ancienne star NBA Isaiah Thomas fait parler de lui sur les réseaux sociaux après avoir évoqué un possible passage en EuroLeague. À 36 ans, le meneur américain semble prêt à franchir l’Atlantique pour poursuivre sa carrière basketballistique en Europe.

Une carrière à l’arrêt en NBA

« Je pense à aller en EuroLeague… Je veux juste jouer », a écrit Thomas sur ses réseaux sociaux, provoquant une forte réaction dans le monde du basketball. Cette déclaration intervient alors que de plus en plus de joueurs NBA traversent l’Atlantique, avec des anciens noms de la ligue nord-américaine qui se laissent convaincre par l’EuroLeague.

Thinking about slidin to the Euro league…. I just want to HOOP 🏁 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) December 26, 2025

Récemment, Cameron Payne a signé avec le Partizan Belgrade, et Isaiah Thomas pourrait être le prochain à suivre cette voie pour se tester en Europe. Son message a d’ailleurs attiré l’attention de Malcolm Delaney, passé par la NBA mais surtout l’EuroLeague, au Bayern Munich, au Lokomotiv Kuban, ou encore à l’Olimpia Milan et à Barcelone.

« C’est fun, mec… la meilleure ambiance de basket dans le monde », a commenté l’ancien arrière de Chalon, partageant sa perspective sur le basketball européen.

All-Star NBA en 2016 et 2017

Thomas totalise 556 apparitions en saison régulière NBA et a été sélectionné deux fois au All-Star Game en 2016 et 2017. Ces dernières années, le natif de Tacome (Washington) a eu du mal à décrocher un rôle à long terme, jouant pour la dernière fois avec les Phoenix Suns en 2024. Sa carrière s’est partagée entre la NBA et la G-League, mais son talent reste indéniable. L’ancienne star des Huskies de Washington a également goûté au basket FIBA avec Team USA lors des fenêtres internationales de novembre 2021.

L’EuroLeague pourrait représenter l’opportunité parfaite pour Thomas de retrouver du temps de jeu et de démontrer qu’il peut encore apporter sa contribution au plus haut niveau. Reste à savoir s’il sera capable de faire mieux qu’un Kemba Walker, ancien meneur scoreur NBA auteur d’un passage plus que poussif à l’AS Monaco en 2023-2024.