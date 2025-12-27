Le Maccabi Tel-Aviv de Jaylen Hoard écrase le Partizan Belgrade lors des débuts de Penarroya et Payne

Le Maccabi Tel-Aviv a poursuivi sa série victorieuse en EuroLeague en s’imposant de manière autoritaire chez le Partizan Belgrade (112-87) lors de la 18e journée d’EuroLeague ce vendredi 26 décembre. Cette rencontre marquait les débuts de Joan Penarroya sur le banc serbe et la première apparition de Cameron Payne sous ses nouvelles couleurs.

Cameron Payne brille mais ne peut éviter la débâcle

Malgré l’absence de Carlik Jones et Shake Milton, le nouveau meneur Cameron Payne a montré tout son potentiel lors de ses premiers minutes avec le Partizan. L’Américain a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 15 points et 6 passes décisives, démontrant qu’il pourrait constituer un renfort majeur pour la suite de la saison, même si son équipe s’est montrée en grande difficulté. Ses nouveaux coéquipiers Tyrique Jones (10 points) et Jabari Parker ont été copieusement sifflés dès la présentation des équipes par les fans du Partizan, et le premier a même connu un accrochage en bord de terrain avec un supporter outrancier.

Tajrik Džons se nakon meča Partizana i Makabija našao u raspravi s publikom.#kkp #kkpartizan pic.twitter.com/A9YthpP7e5 — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) December 26, 2025

Sterling Brown a ajouté 12 points à l’effort collectif, tandis qu’Isaac Bonga et Tyrique Jones ont chacun contribué à hauteur de 10 points. Le Partizan avait pourtant bien débuté la rencontre grâce à l’impact immédiat de Payne, prenant même 8 points d’avance à la fin du premier quart-temps (31-23).

Lonnie Walker IV mène la charge du Maccabi

La réaction du Maccabi Tel Aviv ne s’est pas fait attendre. Les Israéliens ont répondu par un cinglant 13-0 qui leur a permis de reprendre l’avantage avant la mi-temps. Lonnie Walker IV s’est montré magistral avec 20 points (5/11 à 3-points) et 5 passes décisives, menant parfaitement l’attaque de son équipe. Jaylen Hoard a été plus discret mais précieux pour le camp vainqueur.

Roman Sorkin a apporté 17 points supplémentaires, tandis que T.J. Leaf a contribué avec 11 points. Le tournant du match s’est produit au début du troisième quart-temps, lorsque trois 3-points consécutifs ont permis au Maccabi de creuser un écart considérable de 24 points (67-43). Dès lors, aucun retour ne fut possible pour les locaux.

Cette cinquième victoire consécutive permet au Maccabi Tel-Aviv d’améliorer son bilan à 8 victoires pour 10 défaites. L’équipe israélienne se rendra à Munich pour affronter le Bayern lors de la prochaine journée. De son côté, le Partizan Belgrade affiche désormais 6 victoires pour 12 défaites et conclura la première partie de l’EuroLeague par un déplacement à Valence, deuxième de la compétition.