Boulazac prolonge Antoine Eïto jusqu’à la fin de saison !

Bonne nouvelle pour tous les fans boulazacois, qui reçoivent un double cadeau de Noël en ce 26 décembre. Quelques minutes après la fin du match contre Dijon (victoire 79-78), le Boulazac Basket Dordogne vient d’officialiser la prolongation de contrat d’Antoine Eïto (1,88 m, 37 ans) pour le reste de la saison en cours.

Arrivé au club en tant que pigiste médical d’Amit Ebo, le Charentais s’est rapidement intégré à l’effectif boulazacois. Il a ensuite été prolongé jusqu’à la trêve au vu de ses bonnes performances. À quelques jours de l’échéance, la dernière étape de cette belle histoire entre le club et le joueur s’écrit donc ce vendredi 26 décembre, avec une prolongation jusqu’à la fin de saison.

PROFIL JOUEUR Antoine EÏTO Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 37 ans (06/04/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 8,5 #274 REB 2,5 #364 PD 3,5 #122

« Le club et le joueur ont ainsi trouvé un accord afin de poursuivre l’aventure ensemble et d’aborder la 2e partie de saison avec les meilleures garanties possibles » indique le communiqué, qui parle d’un joueur qui a « immédiatement apporté une vraie plus-value au collectif, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. »

Une présence influente pour l’équipe

Plus d’un an après son départ de Chalon, Eïto fait son retour en première division, une décision prise « à l’arrache » après son divorce tendu avec Antibes. Et si ses statistiques brutes ne sont pas aussi flamboyantes qu’à l’époque de l’Élan, son impact sur le terrain et en dehors est indéniable. Depuis son arrivée, le BBD a gagné 3 matchs sur 7, réussissant à battre des adversaires directs dans la course au maintien (Limoges, Gravelines-Dunkerque), et opposant une belle résistance à des adversaires de haut de tableau (-4 contre Strasbourg, -7 contre Nanterre).

Sur le plan statistique, le combo-guard de 37 ans tourne à 5,3 points, 1,7 rebond, 3,6 passes décisives et 1,4 interception en 27 minutes de moyenne. Seul ombre noire au tableau, ses pourcentages (26,7% aux tirs, dont 22,6% à 3-points). La semaine dernière, il a réussi son meilleur match sous ses nouvelles couleurs, avec 11 points, 5 rebonds et 8 passes décisives pour amener Boulazac vers la victoire face à Limoges. Ce vendredi 26 décembre, il n’a marqué que 2 points à 1/7 aux tirs contre Dijon, mais son coach Alexandre Ménard l’a tout de même laissé 27 minutes sur le parquet, preuve de son importance de leader et de relais du coach.

Sa prolongation, saluée par les fans sur les réseaux sociaux, intervient à un moment important de la saison pour Boulazac, qui cherche à consolider sa place dans l’élite et éviter la relégation. La régularité et l’influence d’un meneur confirmé comme Eïto sont précieux, tout comme sa qualité de passe, sa gestion du tempo et sa présence vocale constante.