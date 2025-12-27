William McDowell-White forfait plusieurs semaines, la JL Bourg cherche un renfort

Avant la victoire contre l’ASVEL ce vendredi soir, la JL Bourg a communiqué sur la blessure de William McDowell-White (1,95 m, 27 ans). Déjà passé par l’infirmerie en début de saison 2025-2026, le meneur australien est de nouveau contraint de s’arrêter, dans un contexte déjà compliqué pour l’effectif burgien.

Un nouveau coup dur pour la JL Bourg

La victoire à Saint-Quentin n’a pas été totalement synonyme de bonnes nouvelles pour la JL Bourg. Sur un contre, William McDowell-White a violemment heurté le panneau avec la main droite. Le diagnostic est tombé rapidement : fracture du quatrième métacarpe, avec une indisponibilité estimée à huit semaines.

Dans son communiqué, le club parle d’un « cadeau de Noël empoisonné » pour le staff et le groupe, déjà impactés par l’absence de Tre Mitchell. Le meneur australien manquera donc une partie importante de l’hiver, aussi bien en Betclic ELITE qu’en EuroCup.

PROFIL JOUEUR William MCDOWELL-WHITE Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 27 ans (13/04/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5,8 #140 REB 2 #139 PD 4,9 #10

Un impact sportif non négligeable

Arrivé à Bourg-en-Bresse pour apporter de la création et de la stabilité au poste 1, William McDowell-White tournait cette saison à 5,8 points, 2 rebonds et 4,9 passes décisives en Betclic ELITE, ainsi qu’à 8 points, 3,2 rebonds et 3,3 passes décisives en EuroCup. Un rendement discret mais précieux dans l’équilibre collectif de la JL.

Son absence oblige désormais le staff à réorganiser la rotation extérieure, à l’approche d’un calendrier dense et de confrontations majeures.

La piste d’un pigiste médical étudiée

Face à cette nouvelle blessure, la JL Bourg a confirmé être en recherche d’un éventuel pigiste médical. Mais la prudence est de mise. Le club précise que cette option ne sera activée que si un joueur « suffisamment en forme, et avec l’état d’esprit adéquat » est disponible, afin de ne pas perturber « l’osmose et la dynamique collective » du groupe.

Dans l’attente, c’est donc un effectif amoindri physiquement mais « fort mentalement et extrêmement soudé » qui va démarrer l’année 2026, après avoir prouvé sa valeur pour boucler 2025 par une victoire historique face à son voisin de l’ASVEL.