Quels sont les JFL encore sans contrat ?

Le marché des joueurs formés localement (JFL) est encore loin d’être clôturé pour cette intersaison 2026. Si plusieurs clubs ont quasiment bouclé leur recrutement, de nombreux JFL attendent toujours de trouver un point de chute. Tour d’horizon, poste par poste, des principaux profils encore disponibles.

Des meneurs de haut niveau toujours libres

La mène est sans doute le poste le plus fourni. Entre le NBAer Killian Hayes, David Michineau ou encore le vétéran Thomas Heurtel, plusieurs gros noms restent sur le marché.

La liste des meneurs JFL sans contrat :

Killian Hayes (24 ans, Sacramento)

Thomas Heurtel (37 ans, ASVEL)

Mehdy Ngouama (31 ans, Grenade)

Léo Westermann (33 ans, Obradoiro)

Théo Magrit (25 ans, SCABB)

Lucas Boucaud (25 ans, Saint-Quentin)

Matthieu Gauzin (25 ans, Antibes)

Antoine Dudit (29 ans, Quimper)

Elidjah-Gabriel Lamart (20 ans, Denain)

Théo Léon (33 ans, Tours)

Jules Durand (21 ans, Berck)

Austin Rasolonjatovo (24 ans, Saint-Vallier)

Domnick Bridgewater (26 ans, Fos)

Malela Mutuale (35 ans, Fos-Provence)

Adrien Tyberghien (21 ans, Orchies)

Des scoreurs d’expérience sur les lignes arrière

Sur le poste 2, plusieurs références sont toujours disponibles, à commencer par Rodrigue Beaubois, Hugo Besson ou encore Milan Barbitch en combo-guard.

La liste des arrières JFL sans contrat :

Rodrigue Beaubois (38 ans, Anadolu Efes)

Joël Ayayi (26 ans, Paris)

Luka Asceric (29 ans, BC Vienne)

Anthony Racine (32 ans, La Rochelle)

Matthieu Missonnier (28 ans, ASC Ville de Dakar)

Matteo Legat (30 ans, Roanne)

Mérédis Houmounou (37 ans, Orléans)

Ilane Fibleuil (21 ans, Orléans)

Benoît Injai (29 ans, Quimper)

Clement Morel (26 ans, Challans)

Tanguy Touzé (25 ans, Challans)

Mike Benhamed (35 ans, Mulhouse)

Zaion Nebot (22 ans, Tours)

Dorian Okemba (24 ans, Berck)

Cheikh Gassama (30 ans, Les Sables)

Mateo Landry (25 ans, LyonSO)

Alexandre Dogbe (25 ans, Val-de-Seine)

Samba Bayalera (30 ans, Val-de-Seine)

Omar-Femi Alaby-Badiane (22 ans, Poissy)

Joris Ortega (32 ans, Prague)

Tom Dary-Sagnes (25 ans, Fos-Provence)

Quelques profils très intéressants sur les ailes

Les clubs pourront également regarder du côté des ailiers avec Lorenzo Thirouard-Samson, le vétéran Lahaou Konaté ou l’ex-Vichyssois Kenny Kasiama.

La liste des ailiers JFL sans contrat :

Yakuba Ouattara (34 ans, Paris Basketball)

Juhann Begarin (24 ans, AS Monaco)

Lahaou Konaté (34 ans, Le Portel)

William Howard (32 ans, Grenade)

Lucas Ugolin (24 ans, Blois)

Boris Dallo (32 ans, Saint-Quentin)

Kymany Houinsou (22 ans, Loyola-Chicago)

Axel Toupane (34 ans, ASC Ville de Dakar)

Lorenzo Thirouard-Samson (25 ans, Orléans)

Charles Galliou (30 ans, Chalons-Reims)

Louis Lesmond (24 ans, Hyères-Toulon)

Kenny Kasiama (23 ans, Vichy)

Ahmed Doumbia (36 ans, Tarbes-Lourdes)

Johan Randriamananjara (26 ans, Rennes)

François Kuyo (31 ans, Póvoa)

Hugo Marin (23 ans, Vitré)

Shawn Tanner (24 ans, Limoges)

Quentin-Diboundje-Eyobo (24 ans, Galitos Futebol Clube)

Du très lourd au poste 4

Le poste d’ailier-fort regorge lui aussi de joueurs expérimentés avec Adrien Moerman en têtes d’affiche, sans oublier Bandja Sy.

La liste des ailier-forts JFL sans contrat :

Bandja Sy (35 ans, Oradea)

Adrien Moerman (37 ans, Roanne)

Kenny Baptiste (26 ans, Al-Shabibeh)

Ibrahim Magassa (24 ans, Södertälje)

Thomas Hieu-Courtois (30 ans, SCABB)

Soriah Bangura (32 ans, Levallois)

Gary Berchel (28 ans, Challans)

Alex Tchikou (24 ans, Levallois)

Rémi Dibo (35 ans, Poissy)

Louis Boulaire (27 ans, Berck)

Albert Shungu (23 ans, SCABB Lab)

Alexis Ville (27 ans, Vitré)

Simon Correa (22 ans, Metz)

François Matip (26 ans, Tarbes-Lourdes)

Loic Menuge (26 ans, Fos-Provence)

Mehdi Bouhmama (22 ans, Fougères)

Eddy Djedje (31 ans, Toulouse)

Jason Mahinmi (26 ans, sans club)

Une raquette encore très fournie

La liste des pivots JFL sans contrat :

Daniel Batcho (24 ans, Salt Lake City Stars)

Mathieu Boyer (30 ans, Le Portel)

Alexis Tanghe (35 ans, Évreux)

William Gneze (25 ans, Mulhouse)

Mouhamed Thiam (24 ans, Loon)

Daryl Nérée (29 ans, Saint-Vallier)

Jimmy Djimrabaye (34 ans, Boulogne-sur-Mer)

Vincent Poirier (32 ans, Anadolu Efes), blessé

Yvan Ouedraogo (24 ans, Évreux), français mais pas JFL

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