Tous les résultats des matchs amicaux et le calendrier complet de la pré-saison LNB
Les matchs de préparation sont lancés !
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56 jours après la fin homérique de la saison 2025/26 à l’Adidas Arena, la Ligue Nationale de Basket a repris ses droits ce mardi 18 août avec la victoire de l’ASA en Allemagne. S’en suivront une série de 150 rencontres de préparation jusqu’à la fin du mois.
Comme chaque année, toutes les statistiques seront à retrouver sur le site dédié mis en place par la LNB : https://presaison.lnb.info/
Les premiers matchs officiels se joueront le mardi 15 septembre, avec le premier tour de la Coupe de France qui concerne les équipes d’ÉLITE 2, de Nationale 1, ainsi que La Ravoire-Challes.
Le calendrier complet de la pré-saison LNB
18 août :
19 août :
- Evreux – Val de Seine : 73-67
- Orléans – Équipe Nationale Côte d’Ivoire : 90-82
20 août :
- Fougères – Blois : 62-83
21 août :
- SCABB LAB – Vichy à Andrézieux-Bouthéon : 74-82
- Aix-Maurienne – Roanne à Aix-les-Bains : 75-88
- Quimper – CEP Lorient à Concarneau : 80-73
22 août :
- Le Cannet Côte d’Azur – Antibes : 65-102
- Evreux – Levallois Metropolitans : 92-80
- La Rochelle – Poitiers : 80-94
- Rouen – Le Havre : 77-93
- Aix-Maurienne – Genève : 88-62
- Hyères-Toulon – Lausanne : 96-64
23 août :
- Hyères-Toulon – Fribourg : 82-67
24 août :
- AS Loon Plage Basket – Gravelines-Dunkerque : 86-94
25 août :
- SOM Boulogne-sur-Mer – Gravelines-Dunkerque : 76-82
- Alliance Sport Alsace – Strasbourg : 73-93
- Nancy – Amicale Steinsel : 112-65
- Orléans – Paris : 85-89
26 août :
27 août :
- Levallois Metropolitans – Rouen à Levallois-Perret : 104-106
28 août :
- Nanterre – Rouen à Nanterre : 86-75
- Union Tarbes Lourdes Pyrénées – Élan Béarnais à Tarbes 73-82
- Poitiers – Blois à Poitiers 97-93
- Le Mans – Caen BC au Mans 91-69
- SCABB – ASVEL à Saint-Chamond : 69-71
- Bourg-en-Bresse – Genève à La Balme-de-Sillingy : 79-68
- Cholet – Boulazac à Angers : 81-73
29 août :
- Évreux – Aurore Vitré Bretagne : 80-76
- Dijon – Roanne : 84-79
- Quimper – STB Le Havre : 54-84
- Champagne Basket – Denain : 83-78
- La Rochelle – Nantes : 61-103
- Aix-Maurienne – Fribourg Olympic : 92-87
- Nancy – Strasbourg : 80-95
- Chalon-sur-Saône – Orléans : 71-67
- Pays Salonais Basket 13 – Hyères-Toulon : 67-64
- Fos Provence Basket – Antibes : 80-85
30 août :
- Gravelines-Dunkerque – Brussels Basketball : 94-80
- Fos Provence Basket (NM1) – Hyères-Toulon : 65-78
- Pays Salonais Basket 13 (NM1) – Antibes : 69-93
- Roanne – Orléans : 56-78
- Limoges – Blois : 108-98
- Chalon-sur-Saône – Dijon : 78-74
- Gries-Souffel – Karlsruhe (Allemagne) : 84-79
1er septembre :
2 septembre :
3 septembre :
- SCABB – Roanne à Saint-Chamond : 84-67
4 septembre :
- Nanterre – Nutribullet Treviso : 89-94
- Leuven Bears – Denain : 78-82
- La Rochelle – Quimper : 99-97
- Nancy – Alliance Sport Alsace : 74-47
- Hestia Menorca – Paris : 62-95
- Kortrijk Spurs – Gravelines-Dunkerque : 78-97
- Élan Béarnais – ASVEL : 83-73
- Bourg-en-Bresse – Fribourg Olympic : 115-60
5 septembre :
- Caen BC – Évreux 78-81
- Nancy – Dijon 78-82
- Rouen – SOM Boulogne-sur-Mer 86-67
- Cholet – Orléans 89-83
- Strasbourg – Fraport Skyliners 79-85
- PS Karlsruhe Lions – Chalon-sur-Saône 73-99
- Nantes – Quimper 91-91
- STB Le Havre – Champagne Basket 89-87
- Roanne – Élan Béarnais 92-67
- Derthona Basket – Antibes 95-79
- Limoges – Le Mans 70-91
- Aix-Maurienne – Lyon SO 78-68
- Boulazac – Poitiers 67-79
6 septembre :
7 septembre :
- Vichy – SCABB : 73-81
8 septembre :
- Antibes – Hyères-Toulon à Antibes : 104-93
9 septembre :
- Armani Olimpia Milano – Strasbourg : 75-68
- Évreux – Rouen : 82-87
- Nanterre – Levallois Metropolitans : 89-75
- Fos Provence – Toulouse : 95-82
10 septembre :
- Paris – Zalgiris Kaunas : 83-82
11 septembre :
- Nantes – Vichy à Blois (17:00)
- Petite finale du tournoi de Londres (18:30)
- SCABB – Aix-Maurienne à Unieux (19:00)
- Roanne – Alliance Sport Alsace à Roanne (19:00)
- Saint-Quentin – STB Le Havre à Saint-Quentin (19:30)
- Orléans – Champagne Basket à Neuville-aux-Bois (19:30)
- Blois – La Rochelle à Blois (19:30)
- Caen BC – Quimper au Rheu (20:00)
- Finale du tournoi de Londres (21:30)
12 septembre :
- Bourg-en-Bresse – Hapoel Jerusalem à Vilnius (15:00)
- Petite finale du tournoi de Blois (16:00)
- Denain – Rouen à Denain (17:00)
- Chalon-sur-Saône – Windrose Giants Antwerp à Luxeuil-les-Bains (17:15)
- Cholet – Gravelines-Dunkerque à Sablé-sur-Sarthe (18:00)
- Rytas Vilnius – Esenler Erokspor à Vilnius (18:00)
- Hapoël Tel-Aviv – Maxima Roma à Cagliari (18:00)
- Finale du tournoi de Blois (18:30)
- Boulazac – Limoges aux Sables-d’Olonne (19:00)
- Dijon – Strasbourg à Luxeuil-les-Bains (19:30)
- Casademont Zaragoza – Élan Béarnais à Zuera (20:30)
- Le Mans – Nancy à Sablé-sur-Sarthe (20:30)
- ASVEL – FC Bayern Munich à Cagliari (20:30)
13 septembre :
- Petite finale du tournoi de Luxeuil-les-Bains (14:30)
- Petite finale du tournoi de Vilnius (15:00)
- Telekom Baskets Bonn – Nanterre à Bonn (16:00)
- Finale du tournoi de Luxeuil-les-Bains (17:30)
- Petite finale du tournoi de Cagliari (18:00)
- Finale du tournoi de Vilnius (18:00)
- Finale du tournoi de Cagliari (20:30)
16 septembre :
- Limoges – Dijon à Limoges (19:00)
18 septembre :
- FILOU Oostende – Gravelines-Dunkerque à Ostende (18:00)
- Hyères-Toulon – Antibes à Toulon (19:00)
- Chalon-sur-Saône – Nancy à Chalon-sur-Saône (19:00)
- STB Le Havre – Denain à Belleville-sur-Mer (20:00)
- Champagne Basket – Alliance Sport Alsace à Recy (20:00)
19 septembre :
- Cholet – Boulazac à Cholet (18:00)
- Rouen – Evreux à Rouen (18:00)
- Nantes – Caen BC à Rezé (18:00)
- Limoges – Élan Béarnais à Limoges (18:30)
- Poitiers – La Rochelle à Poitiers (19:00)
- Blois – Saint-Quentin à Blois (19:00)
- Orléans – Levallois Metropolitans à Saint-Jean-de-Braye (19:00)
- Le Mans – BC Roma SPQR à Poissy (20:00)
- Strasbourg – Naples à Strasbourg (20:00)
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