Tous les résultats des matchs amicaux et le calendrier complet de la pré-saison LNB

56 jours après la fin homérique de la saison 2025/26 à l’Adidas Arena, la Ligue Nationale de Basket a repris ses droits ce mardi 18 août avec la victoire de l’ASA en Allemagne. S’en suivront une série de 150 rencontres de préparation jusqu’à la fin du mois.

Comme chaque année, toutes les statistiques seront à retrouver sur le site dédié mis en place par la LNB : https://presaison.lnb.info/

Les premiers matchs officiels se joueront le mardi 15 septembre, avec le premier tour de la Coupe de France qui concerne les équipes d’ÉLITE 2, de Nationale 1, ainsi que La Ravoire-Challes.

Le calendrier complet de la pré-saison LNB

18 août :

Tours MB – La Rochelle : 106-86

– La Rochelle : 106-86 PS Karlsruhe Lions – Alliance Sport Alsace : 73-75

19 août :

Evreux – Val de Seine : 73-67

– Val de Seine : 73-67 Orléans – Équipe Nationale Côte d’Ivoire : 90-82

20 août :

Fougères – Blois : 62-83

21 août :

SCABB LAB – Vichy à Andrézieux-Bouthéon : 74-82

à Andrézieux-Bouthéon : 74-82 Aix-Maurienne – Roanne à Aix-les-Bains : 75-88

à Aix-les-Bains : 75-88 Quimper – CEP Lorient à Concarneau : 80-73

22 août :

Le Cannet Côte d’Azur – Antibes : 65-102

: 65-102 Evreux – Levallois Metropolitans : 92-80

– Levallois Metropolitans : 92-80 La Rochelle – Poitiers : 80-94

: 80-94 Rouen – Le Havre : 77-93

: 77-93 Aix-Maurienne – Genève : 88-62

– Genève : 88-62 Hyères-Toulon – Lausanne : 96-64

23 août :

24 août :

AS Loon Plage Basket – Gravelines-Dunkerque : 86-94

25 août :

SOM Boulogne-sur-Mer – Gravelines-Dunkerque : 76-82

: 76-82 Alliance Sport Alsace – Strasbourg : 73-93

: 73-93 Nancy – Amicale Steinsel : 112-65

– Amicale Steinsel : 112-65 Orléans – Paris : 85-89

26 août :

Dijon – Vichy : 88-71

– Vichy : 88-71 Cholet – Nantes : 95-85

27 août :

Levallois Metropolitans – Rouen à Levallois-Perret : 104-106

28 août :

Nanterre – Rouen à Nanterre : 86-75

– Rouen à Nanterre : 86-75 Union Tarbes Lourdes Pyrénées – Élan Béarnais à Tarbes 73-82

à Tarbes 73-82 Poitiers – Blois à Poitiers 97-93

– Blois à Poitiers 97-93 Le Mans – Caen BC au Mans 91-69

– Caen BC au Mans 91-69 SCABB – ASVEL à Saint-Chamond : 69-71

à Saint-Chamond : 69-71 Bourg-en-Bresse – Genève à La Balme-de-Sillingy : 79-68

– Genève à La Balme-de-Sillingy : 79-68 Cholet – Boulazac à Angers : 81-73

29 août :

Évreux – Aurore Vitré Bretagne : 80-76

– Aurore Vitré Bretagne : 80-76 Dijon – Roanne : 84-79

– Roanne : 84-79 Quimper – STB Le Havre : 54-84

: 54-84 Champagne Basket – Denain : 83-78

– Denain : 83-78 La Rochelle – Nantes : 61-103

: 61-103 Aix-Maurienne – Fribourg Olympic : 92-87

– Fribourg Olympic : 92-87 Nancy – Strasbourg : 80-95

: 80-95 Chalon-sur-Saône – Orléans : 71-67

– Orléans : 71-67 Pays Salonais Basket 13 – Hyères-Toulon : 67-64

– Hyères-Toulon : 67-64 Fos Provence Basket – Antibes : 80-85

30 août :

Gravelines-Dunkerque – Brussels Basketball : 94-80

– Brussels Basketball : 94-80 Fos Provence Basket (NM1) – Hyères-Toulon : 65-78

: 65-78 Pays Salonais Basket 13 (NM1) – Antibes : 69-93

: 69-93 Roanne – Orléans : 56-78

: 56-78 Limoges – Blois : 108-98

– Blois : 108-98 Chalon-sur-Saône – Dijon : 78-74

– Dijon : 78-74 Gries-Souffel – Karlsruhe (Allemagne) : 84-79

1er septembre :

Cholet – Nanterre : 79-83

: 79-83 Vichy – Saint-Vallier : 79-65

2 septembre :

Strasbourg – Gladiators Trier : 85-92

: 85-92 Boulazac – Le Mans : 69-77

3 septembre :

SCABB – Roanne à Saint-Chamond : 84-67

4 septembre :

Nanterre – Nutribullet Treviso : 89-94

: 89-94 Leuven Bears – Denain : 78-82

: 78-82 La Rochelle – Quimper : 99-97

– Quimper : 99-97 Nancy – Alliance Sport Alsace : 74-47

– Alliance Sport Alsace : 74-47 Hestia Menorca – Paris : 62-95

: 62-95 Kortrijk Spurs – Gravelines-Dunkerque : 78-97

: 78-97 Élan Béarnais – ASVEL : 83-73

– ASVEL : 83-73 Bourg-en-Bresse – Fribourg Olympic : 115-60

5 septembre :

Caen BC – Évreux 78-81

78-81 Nancy – Dijon 78-82

78-82 Rouen – SOM Boulogne-sur-Mer 86-67

– SOM Boulogne-sur-Mer 86-67 Cholet – Orléans 89-83

– Orléans 89-83 Strasbourg – Fraport Skyliners 79-85

79-85 PS Karlsruhe Lions – Chalon-sur-Saône 73-99

73-99 Nantes – Quimper 91-91

STB Le Havre – Champagne Basket 89-87

– Champagne Basket 89-87 Roanne – Élan Béarnais 92-67

– Élan Béarnais 92-67 Derthona Basket – Antibes 95-79

– Antibes 95-79 Limoges – Le Mans 70-91

70-91 Aix-Maurienne – Lyon SO 78-68

– Lyon SO 78-68 Boulazac – Poitiers 67-79

6 septembre :

MHP Riesen Ludwigsburg 74-86 Chalon-sur-Saône

Bourg-en-Bresse 100-85 Nutribullet Treviso

100-85 Nutribullet Treviso Roanne 92-76 ASVEL

92-76 ASVEL Évreux 107-109 Le Havre

Levallois 91-91 Val de Seine

Cholet 78-83 Le Mans

Nanterre 98-60 Fribourg Olympic

98-60 Fribourg Olympic Caen 81-100 Châlons-Reims

Orléans 84-81 Limoges

7 septembre :

Vichy – SCABB : 73-81

8 septembre :

Antibes – Hyères-Toulon à Antibes : 104-93

9 septembre :

Armani Olimpia Milano – Strasbourg : 75-68

– Strasbourg : 75-68 Évreux – Rouen : 82-87

: 82-87 Nanterre – Levallois Metropolitans : 89-75

– Levallois Metropolitans : 89-75 Fos Provence – Toulouse : 95-82

10 septembre :

Paris – Zalgiris Kaunas : 83-82

11 septembre :

Nantes – Vichy à Blois (17:00)

Petite finale du tournoi de Londres (18:30)

SCABB – Aix-Maurienne à Unieux (19:00)

Roanne – Alliance Sport Alsace à Roanne (19:00)

Saint-Quentin – STB Le Havre à Saint-Quentin (19:30)

Orléans – Champagne Basket à Neuville-aux-Bois (19:30)

Blois – La Rochelle à Blois (19:30)

Caen BC – Quimper au Rheu (20:00)

Finale du tournoi de Londres (21:30)

12 septembre :

Bourg-en-Bresse – Hapoel Jerusalem à Vilnius (15:00)

Petite finale du tournoi de Blois (16:00)

Denain – Rouen à Denain (17:00)

Chalon-sur-Saône – Windrose Giants Antwerp à Luxeuil-les-Bains (17:15)

Cholet – Gravelines-Dunkerque à Sablé-sur-Sarthe (18:00)

Rytas Vilnius – Esenler Erokspor à Vilnius (18:00)

Hapoël Tel-Aviv – Maxima Roma à Cagliari (18:00)

Finale du tournoi de Blois (18:30)

Boulazac – Limoges aux Sables-d’Olonne (19:00)

Dijon – Strasbourg à Luxeuil-les-Bains (19:30)

Casademont Zaragoza – Élan Béarnais à Zuera (20:30)

Le Mans – Nancy à Sablé-sur-Sarthe (20:30)

ASVEL – FC Bayern Munich à Cagliari (20:30)

13 septembre :

Petite finale du tournoi de Luxeuil-les-Bains (14:30)

Petite finale du tournoi de Vilnius (15:00)

Telekom Baskets Bonn – Nanterre à Bonn (16:00)

Finale du tournoi de Luxeuil-les-Bains (17:30)

Petite finale du tournoi de Cagliari (18:00)

Finale du tournoi de Vilnius (18:00)

Finale du tournoi de Cagliari (20:30)

16 septembre :

Limoges – Dijon à Limoges (19:00)

18 septembre :

FILOU Oostende – Gravelines-Dunkerque à Ostende (18:00)

Hyères-Toulon – Antibes à Toulon (19:00)

Chalon-sur-Saône – Nancy à Chalon-sur-Saône (19:00)

STB Le Havre – Denain à Belleville-sur-Mer (20:00)

Champagne Basket – Alliance Sport Alsace à Recy (20:00)

19 septembre :