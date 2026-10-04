Le Mans pourra-t-il compter sur ses 11 professionnels face au Paris Basketball, ce dimanche 4 octobre à Antarès ? La question n’est pas encore tranchée selon Guillaume Vizade. En effet, le coach sarthois a dû se passer des services de TaShawn Thomas cette semaine à l’entraînement.

Préservé ce mardi 29 septembre en EuroCup en raison d’une pointe musculaire à la cuisse, bien que présent en civil lors de la défaite contre l’Aris (74-87), l’intérieur américain de 33 ans pourrait également manquer la réception du club de la capitale.

« Peut-être qu’on va essayer jusqu’au dernier moment parce que ça reste une petite blessure mais on l’évalue au jour le jour. Aujourd’hui, c’était encore un petit peu juste », a partagé l'entraîneur Guillaume Vizade à Ouest-France après la séance d’entraînement de samedi matin. « Je n’ai pas de garantie, c’est toujours un point d’interrogation ».

Tout le reste de l’effectif manceau est disponible pour cette rencontre de Betclic ELITE, à commencer par Melvin Ajinça et ses grands objectifs. L’occasion pour le public du MSB de retrouver Terry Tarpey et ses compères parisiens pour lancer un mois d’octobre bien chargé.