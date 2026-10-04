Le Mans toujours privé de TaShawn Thomas contre Paris ?
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Le Mans pourra-t-il compter sur ses 11 professionnels face au Paris Basketball, ce dimanche 4 octobre à Antarès ? La question n’est pas encore tranchée selon Guillaume Vizade. En effet, le coach sarthois a dû se passer des services de TaShawn Thomas cette semaine à l’entraînement.
Préservé ce mardi 29 septembre en EuroCup en raison d’une pointe musculaire à la cuisse, bien que présent en civil lors de la défaite contre l’Aris (74-87), l’intérieur américain de 33 ans pourrait également manquer la réception du club de la capitale.
« Peut-être qu’on va essayer jusqu’au dernier moment parce que ça reste une petite blessure mais on l’évalue au jour le jour. Aujourd’hui, c’était encore un petit peu juste », a partagé l'entraîneur Guillaume Vizade à Ouest-France après la séance d’entraînement de samedi matin. « Je n’ai pas de garantie, c’est toujours un point d’interrogation ».
Tout le reste de l’effectif manceau est disponible pour cette rencontre de Betclic ELITE, à commencer par Melvin Ajinça et ses grands objectifs. L’occasion pour le public du MSB de retrouver Terry Tarpey et ses compères parisiens pour lancer un mois d’octobre bien chargé.
Derniers résultats
|Date
|Match
|26/09/2026
|Gravelines 97 - 103 Le Mans
|29/09/2026
|Le Mans 74 - 87 Aris Salonique
Prochains matchs
|Date
|Match
|04/10/2026
|Le Mans - Paris Basketball
|07/10/2026
|Bertram Derthona - Le Mans
|11/10/2026
|Saint-Quentin - Le Mans
|14/10/2026
|Le Mans - Rostock Seawolves
|18/10/2026
|Le Mans - Bourg-en-Bresse
|21/10/2026
|Cedevita Olimpija Ljubljana - Le Mans
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