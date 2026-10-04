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Une première victoire convaincante pour Thomas Heurtel avec l’AEK Athènes

L’AEK Athènes a ouvert son championnat grec par un succès convaincant contre Maroussi (91-70) en s'appuyant notamment sur Thomas Heurtel (7 points, 6 passes décisives en sortie de banc) et l’ancien Strasbourgeois Nelly Joseph (18 points, 6 rebonds).
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Résumé
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Une première victoire convaincante pour Thomas Heurtel avec l’AEK Athènes
Première victoire de l'ère Thomas Heurtel à l'AEK Athènes.
Crédit photo : FIBA
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Entrée en matière réussie pour l’AEK Athènes en championnat grec. L’équipe de Dragan Sakota a dominé de bout en bout Maroussi, ce samedi devant son public, en ouverture de l’Esake League (91-70). 

Pour sa deuxième officielle sous ses nouvelles couleurs, après la défaite en Supercoupe de Grèce, Thomas Heurtel a vécu une bonne soirée en sortie de banc avec 7 points à 3/8 aux tirs dont 2/3 à 3-points, 6 passes décisives et 1 interception pour 11 d’évaluation en 22 minutes.

AEK Betsson BC 91 - 70 Maroussi BC · Esake 2026-2027 · 03/10/2026

Leaders

AEK Betsson BCMaroussi BC
PTSNelly Jr Joseph 18Zeb Jackson 17
REBDeAndre Pinckney 8Silvio De Sousa 7
PDThomas Heurtel 6Antonios Koniaris 8

Statistiques d'équipe

AEK Betsson BCMaroussi BC
TIRS53,1 %40,6 %
3PTS9/256/21
LF14/1612/17
REB3336
RO1117

Les anciens de Betclic ELITE sont de sortie

Bien que privés de Derrick Williams, les Jaunes et Noirs n’ont pas réellement été inquiétés par les coéquipiers de l’ex Burgien Maksim Salash (8 points) et l’ancien Roannais Silvio de Sousa (14 points, 7 rebonds).


Meilleur rebondeur de Betclic ÉLITE avec Strasbourg la saison dernière, Nelly Joseph (18 points à 8/11 aux tirs, 6 rebonds) a dominé la raquette, bien accompagné des anciens du championnat de France Landers Nolley (14 points) et DeAndre Pinckney (11 points, 8 rebonds).

Dragan Sakota compare Heurtel à De Colo

En conférence de presse, l’entraîneur de l’AEK Athènes a eu un mot pour l’expérience de Thomas Heurtel. « C'est un joueur très expérimenté, il nous apporte beaucoup. De nombreuses équipes dans d'autres championnats se renforcent et ont besoin de joueurs. L’année dernière, De Colo est arrivé à Fenerbahçe comme un joueur clé, pas seulement pour épauler. Heurtel est avec nous depuis quelques jours. Il va encore progresser, ses tirs vont rentrer », a souligné Dragan Sakota dans Gazzetta, alors que l’ancien Villeurbannais a tiré à 1/5 derrière l’arc ce samedi.

L’AEK Athènes débutera sa campagne de Basketball Champions League (BCL) ce mercredi 7 octobre à 19h contre les Finlandais de Salon Vilpas.

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