Une première victoire convaincante pour Thomas Heurtel avec l’AEK Athènes
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Entrée en matière réussie pour l’AEK Athènes en championnat grec. L’équipe de Dragan Sakota a dominé de bout en bout Maroussi, ce samedi devant son public, en ouverture de l’Esake League (91-70).
Pour sa deuxième officielle sous ses nouvelles couleurs, après la défaite en Supercoupe de Grèce, Thomas Heurtel a vécu une bonne soirée en sortie de banc avec 7 points à 3/8 aux tirs dont 2/3 à 3-points, 6 passes décisives et 1 interception pour 11 d’évaluation en 22 minutes.
AEK Betsson BC 91 - 70 Maroussi BC · Esake 2026-2027 · 03/10/2026
Leaders
|AEK Betsson BC
|Maroussi BC
|PTS
|Nelly Jr Joseph 18
|Zeb Jackson 17
|REB
|DeAndre Pinckney 8
|Silvio De Sousa 7
|PD
|Thomas Heurtel 6
|Antonios Koniaris 8
Statistiques d'équipe
|AEK Betsson BC
|Maroussi BC
|TIRS
|53,1 %
|40,6 %
|3PTS
|9/25
|6/21
|LF
|14/16
|12/17
|REB
|33
|36
|RO
|11
|17
Les anciens de Betclic ELITE sont de sortie
Bien que privés de Derrick Williams, les Jaunes et Noirs n’ont pas réellement été inquiétés par les coéquipiers de l’ex Burgien Maksim Salash (8 points) et l’ancien Roannais Silvio de Sousa (14 points, 7 rebonds).
Meilleur rebondeur de Betclic ÉLITE avec Strasbourg la saison dernière, Nelly Joseph (18 points à 8/11 aux tirs, 6 rebonds) a dominé la raquette, bien accompagné des anciens du championnat de France Landers Nolley (14 points) et DeAndre Pinckney (11 points, 8 rebonds).
Dragan Sakota compare Heurtel à De Colo
En conférence de presse, l’entraîneur de l’AEK Athènes a eu un mot pour l’expérience de Thomas Heurtel. « C'est un joueur très expérimenté, il nous apporte beaucoup. De nombreuses équipes dans d'autres championnats se renforcent et ont besoin de joueurs. L’année dernière, De Colo est arrivé à Fenerbahçe comme un joueur clé, pas seulement pour épauler. Heurtel est avec nous depuis quelques jours. Il va encore progresser, ses tirs vont rentrer », a souligné Dragan Sakota dans Gazzetta, alors que l’ancien Villeurbannais a tiré à 1/5 derrière l’arc ce samedi.
L’AEK Athènes débutera sa campagne de Basketball Champions League (BCL) ce mercredi 7 octobre à 19h contre les Finlandais de Salon Vilpas.
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