SuperCup de Grèce : Une finale pour Fournier, un scénario cruel pour les Français du Panathinaïkos

Premier Français à décrocher son billet pour la finale, Evan Fournier (1,98 m, 33 ans) a vu l’Olympiakos Piraeus maîtriser l’AEK Athènes (93-80) au Peristeri Indoor Hall. Les joueurs de Giorgos Bartzokas ont pris les commandes dès le premier quart-temps (28-18), avant de compter jusqu’à 20 points d’avance durant la deuxième période.

L’AEK est néanmoins revenue jusqu’à sept longueurs dans le dernier quart-temps (82-75), avant que Jean Montero ne permette à l’Olympiakos de reprendre définitivement ses distances. Le Dominicain a terminé avec 19 points, 5 passes décisives et 3 rebonds, tandis que Donta Hall a également inscrit 19 points avec en plus 7 rebonds pour une évaluation de 26 faisant de l'ancien monégasque le MVP du match.

Evan Fournier a connu une soirée plus discrète statistiquement avec 5 points, 1 rebond et 1 passe décisive.

Dans le camp adverse, Thomas Heurtel (1,89 m, 37 ans) disputait son premier match officiel sous les couleurs de l’AEK. Le meneur français a joué 15 minutes pour 5 points, 3 passes décisives et 1 interception. Une première sortie qui n’a pas suffi à empêcher l’élimination de son équipe.

Francisco renverse presque le PAOK

Le deuxième rendez-vous comportait une dimension française encore plus importante avec Sylvain Francisco, Guerschon Yabusele et Mathias Lessort dans la rotation du Panathinaïkos. Tous trois figuraient parmi les six joueurs étrangers retenus par Zeljko Obradovic pour cette demi-finale.

Mais le PAOK a longtemps contrarié les Verts. L’équipe d’Andrea Trinchieri menait 24-15 après dix minutes puis 38-34 à la pause, notamment grâce à sa domination au rebond offensif. Le Panathinaïkos a ensuite progressivement refait son retard.

Les Français ont directement participé à cette réaction. Yabusele a notamment égalisé à 43-43, tandis que Lessort a ramené son équipe à 55-55 puis à 76-78 après un rebond offensif dans le dernier quart-temps.

C’est surtout Sylvain Francisco qui a cru envoyer le Panathinaïkos en finale. Alors que le PAOK menait 80-76 à 25 secondes du terme, le meneur international français a inscrit deux tirs à 3-points consécutifs. Le second a donné l’avantage au Panathinaïkos (82-81) à 13,7 secondes de la fin.

Osman refroidit les Français au buzzer

Il restait pourtant une dernière possession au PAOK. Après un tir manqué, les Thessaloniciens ont récupéré le rebond offensif et Cedi Osman a sanctionné le Panathinaïkos par un tir à 3-points au buzzer.

Osman και φύγαμε για τελικό! pic.twitter.com/I7yEuyPwzL — PAOK BC (@PAOKbasketball) 26 septembre 2026

Le PAOK s’est ainsi imposé 84-82 et retrouvera l’Olympiakos ce dimanche 27 septembre à 20 heures pour le premier trophée grec de la saison.

La finale ne réunira donc qu’un seul des cinq Français aperçus lors de ces demi-finales : Evan Fournier. Thomas Heurtel s’arrête avec l’AEK, tandis que la colonie française du Panathinaïkos, pourtant encore décisive dans les dernières secondes avec Francisco, voit le PAOK lui barrer la route.