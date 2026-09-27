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Le duel Chéry – Ayayi tient ses promesses pour leurs débuts en Serie A

Pour leur première journée de Serie A italienne, Valentin Chéry et Gérald Ayayi se sont retrouvés face à face ce samedi 26 septembre. Le premier a célébré une large victoire de Trévise contre le BC Roma SPQR (109-94), tandis que l’ancien Choletais a livré une prestation complète pour ses débuts en championnat italien.
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Résumé
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Le duel Chéry – Ayayi tient ses promesses pour leurs débuts en Serie A
15 points pour Chéry, 17 pour Ayayi : les deux Français réussissent leurs débuts en Italie
Crédit photo : NutriBullet Treviso Basket
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Pour ses premiers pas officiels en Serie A avec la NutriBullet Treviso Basket, Valentin Chery (2,00 m, 29 ans) n’a pas manqué son rendez-vous. Entré en jeu pendant 19 minutes, l’ancien intérieur de Gravelines-Dunkerque a inscrit 15 points à 7/8 aux tirs, dont 7/8 à 2-points, auxquels il a ajouté 4 rebonds.

Valentin CHERY
Valentin CHERY
15
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TRE
109 94
SPQ

Une prestation particulièrement efficace pour le Français, crédité également d’un +/- de +7. Arrivé cet été en provenance du BCM, Chéry avait quitté la Betclic ELITE après trois saisons à Gravelines-Dunkerque. Le club italien avait notamment mis en avant ses 8,6 points et 7 rebonds de moyenne lors de l’exercice précédent au moment d'annoncer son recrutement.

La formation vénitienne a largement dépassé la barre des 100 points pour s’imposer 109-94 au Palaverde. JP Macura a notamment terminé meilleur marqueur de Trévise avec 31 points.

- Journée 1

Gérald Ayayi déjà très complet avec Rome

Dans le camp adverse, Gérald Ayayi (1,91 m, 25 ans) a également réussi ses débuts en Serie A sur le plan individuel. Titulaire pendant 31 minutes, l’ancien joueur de Cholet a compilé 17 points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

L'international Français s’est montré précis avec 7 tirs réussis sur 10, dont 6/8 à 2-points et 1/2 à 3-points, ainsi qu’un parfait 2/2 aux lancers francs. Il termine toutefois avec un +/- de -12 dans une équipe romaine battue pour le premier match de son histoire en Serie A.

Gérald AYAYI
Gérald AYAYI
17
PTS
6
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4
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TRE
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Le Roma SPQR, entraîné par Alessandro Magro, disputait en effet sa toute première rencontre officielle dans l’élite italienne. Ayayi a rejoint le projet romain cet été après trois saisons à Cholet Basket, pour sa première expérience en club à l’étranger.

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Avantage collectif à Chéry

Le premier duel entre les deux Français en Italie revient donc à Valentin Chéry sur le plan collectif. Mais les deux joueurs ont immédiatement trouvé de la production dans leurs nouveaux environnements : 15 points en seulement 19 minutes pour l’intérieur de Trévise, 17 points, 6 rebonds et 4 passes pour l’arrière de Rome.

Une première sortie encourageante statistiquement pour les deux anciens pensionnaires de Betclic ELITE, désormais lancés dans leur nouvelle aventure italienne.

Roma SPQR
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