Le duel Chéry – Ayayi tient ses promesses pour leurs débuts en Serie A

Pour ses premiers pas officiels en Serie A avec la NutriBullet Treviso Basket, Valentin Chery (2,00 m, 29 ans) n’a pas manqué son rendez-vous. Entré en jeu pendant 19 minutes, l’ancien intérieur de Gravelines-Dunkerque a inscrit 15 points à 7/8 aux tirs, dont 7/8 à 2-points, auxquels il a ajouté 4 rebonds.

Une prestation particulièrement efficace pour le Français, crédité également d’un +/- de +7. Arrivé cet été en provenance du BCM, Chéry avait quitté la Betclic ELITE après trois saisons à Gravelines-Dunkerque. Le club italien avait notamment mis en avant ses 8,6 points et 7 rebonds de moyenne lors de l’exercice précédent au moment d'annoncer son recrutement.

La formation vénitienne a largement dépassé la barre des 100 points pour s’imposer 109-94 au Palaverde. JP Macura a notamment terminé meilleur marqueur de Trévise avec 31 points.

Gérald Ayayi déjà très complet avec Rome

Dans le camp adverse, Gérald Ayayi (1,91 m, 25 ans) a également réussi ses débuts en Serie A sur le plan individuel. Titulaire pendant 31 minutes, l’ancien joueur de Cholet a compilé 17 points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

L'international Français s’est montré précis avec 7 tirs réussis sur 10, dont 6/8 à 2-points et 1/2 à 3-points, ainsi qu’un parfait 2/2 aux lancers francs. Il termine toutefois avec un +/- de -12 dans une équipe romaine battue pour le premier match de son histoire en Serie A.

Le Roma SPQR, entraîné par Alessandro Magro, disputait en effet sa toute première rencontre officielle dans l’élite italienne. Ayayi a rejoint le projet romain cet été après trois saisons à Cholet Basket, pour sa première expérience en club à l’étranger.

Avantage collectif à Chéry

Le premier duel entre les deux Français en Italie revient donc à Valentin Chéry sur le plan collectif. Mais les deux joueurs ont immédiatement trouvé de la production dans leurs nouveaux environnements : 15 points en seulement 19 minutes pour l’intérieur de Trévise, 17 points, 6 rebonds et 4 passes pour l’arrière de Rome.

Une première sortie encourageante statistiquement pour les deux anciens pensionnaires de Betclic ELITE, désormais lancés dans leur nouvelle aventure italienne.