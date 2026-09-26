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Carlos Stewart (29 points) sauve le MSB à Gravelines, Bourg tombe d'entrée à Saint-Quentin !

Betclic ELITE - Betclic ELITE - Héroïque, Saint-Quentin signe la première sensation de la saison en s'offrant le champion d'EuroCup bressan. De son côté, Le Mans a dû s'employer jusqu'au bout de la prolongation pour renverser des Gravelinois longtemps en tête. Un succès estampillé Carlos Stewart, 29 points.
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Carlos Stewart (29 points) sauve le MSB à Gravelines, Bourg tombe d'entrée à Saint-Quentin !
Carlos Stewart sauve Le Mans des griffes de Gravelines
Crédit photo : Julie Dumélié
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Il n'aura fallu attendre qu'un jour après la reprise pour voir le premier frisson de la saison de Betclic ELITE. Devant son public incandescent, le SQBB est parvenu à s'offrir une victoire de prestige sur le champion d'EuroCup, la JL Bourg. Pourtant mal disposés après leur réintégration fin août et un effectif bouclé le 17 septembre, les hommes de Raphaël Pascual font un retour retentissant dans l'élite !

De son côté, le MSB a bien failli vivre le même sort. Les joueurs de Guillaume Vizade, longtemps mis en difficulté par les Maritimes, sont néanmoins parvenus à décrocher un premier succès à Gravelines, pour lancer leur saison. On fait le point !

Saint-Quentin fait chuter le champion d'EuroCup à Pierre Ratte

De retour en Betclic ELITE à la maison, le SQBB commençait sa saison par un très gros morceau : la JL Bourg, championne en titre d'EuroCup. En l'absence de Frédéric Fauthoux sur le banc, suspendu, les Bressans pensaient pourtant avoir fait le plus dur au cours d'une première mi-temps à moitié maîtrisée (47-54 à la pause). Trey Woodbury et ses coéquipiers avaient infligé un 19-9 d'entrée avant de voir les Phénix recoller, et relancer ce qui devait être un semblant de suspense.

Jean-Philippe Dally (Saint-Quentin) - Trey Woodbury (Bourg-en-Bresse)

Jean-Philippe DallyTrey Woodbury
PTS1317
REB62
PD12
IN11
CO00

La Jeu a même compté jusqu'à 16 longueurs d'avance au cours du troisième quart-temps (64-77). Mais renoncer n'est pas dans l'ADN de ces Phénix. Poussés par une salle en fusion, les hommes de Raphaël Pascual ont signé un quatrième quart-temps monumental dans le sillage de Jean-Philippe Dally (13 points à 2/3 à 3-points, 6 rebonds). Ils infligent un 30-17 détonant à la JL, pour arracher la prolongation (94-94).

Saint-Quentin 106 - 103 Bourg-en-Bresse · Betclic ELITE · 26/09/2026

MatchPTSREBPD
Saint-QuentinRomain Berthelin000
Jean-Philippe Dally1361
Taevion Kinsey1023
Alexandre Gavrilovic1580
Erick Neal20211
Ousman Krubally861
Shekinah Munanga630
Paul Rigot610
Matthew Cleveland1574
Karvel Anderson1322
Bourg-en-BresseMorgan Selebangue000
Lionel Gaudoux970
Keith Jordan1522
Antony Labanca812
Assemian Moularé2124
Léni Monnet000
Adrian Nelson310
Tyrese Samuel843
Kadin Shedrick751
Nathan Soliman1555
Trey Woodbury1722

Au terme de cinq minutes suffocantes, c'est Erick Neal qui a revêtu le costume de sauveur. Auteur d'un double-double (20 points, 11 passes décisives, 3 interceptions pour 25 d'évaluation), le meneur américain a inscrit un fadeaway au-dessus de Kadin Shedrick à 7 secondes du buzzer, avant de sceller le succès sur la ligne des lancers francs (106-103, a.p.). Sans préparation digne de ce nom, le SQBB puise dans ses ressources et se montre capable de grandes choses, montrant que sa place est bien dans l'élite.

Carlos Stewart sauve Le Mans du piège gravelinois

Au Stade des Flandres, le public nordiste a lui aussi eu droit à un scénario de 45 minutes ! Avec une entame des plus agressive de son BCM Gravelines-Dunkerque.

Après une entame équilibrée, les Maritimes ont passé un 18-7 au MSB sous la houlette d'un Jacob Gilyard intenable. Le meneur et capitaine du BCM a frôlé le triple-double avec 24 points, 13 passes décisives, 8 interceptions et 4 rebonds pour 37 d'évaluation !

Jacob Gilyard (Gravelines) - Aubrey Dawkins (Gravelines)

Jacob GilyardAubrey Dawkins
PTS2422
REB45
PD133
IN80
CO01

Grâce à la complémentarité d'Aubrey Dawkins (22 points) et la présence intéressante de Jahel Trefle à l'intérieur (14 points à 6/8 aux tirs), les Nordistes ont maintenu la pression pour virer en tête à l'entame du dernier quart (66-57, 30').

Mais les joueurs de Guillaume Vizade n'ont jamais abdiqué. Et c'est le rookie Carlos Stewart, qui s'est illustré dans l'entrprise de remontada mancelle. Phénoménal lui aussi, il Stewart remporte son duel sur Jacob Gilyard avec 29 points, 4 passes, 3 interceptions, 25 d'évaluation et surtout la victoire en prolongation.

Gravelines 97 - 103 Le Mans · Betclic ELITE · 26/09/2026

MatchPTSREBPD
GravelinesLouka Letailleur651
Soren Bracq921
Jaren Lewis952
Aubrey Dawkins2253
Jahel Trefle1440
Jacob Gilyard24413
Mikael Hopkins1373
César Thenawha Nougha000
Tanguy Peyre000
Moussa Boune000
Le MansMelvin Ajinça1742
Swann Penda330
Léopold Delaunay762
Lucas Dufeal060
Bastien Grasshoff1744
Jordan King000
Carlos Stewart2934
Moses Wood420
TaShawn Thomas1560
Ugo Doumbia721
Wilfried Yeguete451

Un overtime pris en main par les jeunes talents du MSB : Melvin Ajinça de loin (17 points à 3/6 à 3-points, +27 de différentiel), mais aussi Bastien Grasshoff (17 points, 4 passes). Au bout du suspense et de 45 minutes d'un combat acharné, Le Mans valide un succès précieux à l'extérieur (97-103, a.p.). Un succès double pour Léopold Delaunay, de retour officiellement à la compétition après de longs mois de convalescence et rééducation.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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