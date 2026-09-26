Carlos Stewart (29 points) sauve le MSB à Gravelines, Bourg tombe d'entrée à Saint-Quentin !

Il n'aura fallu attendre qu'un jour après la reprise pour voir le premier frisson de la saison de Betclic ELITE. Devant son public incandescent, le SQBB est parvenu à s'offrir une victoire de prestige sur le champion d'EuroCup, la JL Bourg. Pourtant mal disposés après leur réintégration fin août et un effectif bouclé le 17 septembre, les hommes de Raphaël Pascual font un retour retentissant dans l'élite !

De son côté, le MSB a bien failli vivre le même sort. Les joueurs de Guillaume Vizade, longtemps mis en difficulté par les Maritimes, sont néanmoins parvenus à décrocher un premier succès à Gravelines, pour lancer leur saison. On fait le point !

Saint-Quentin fait chuter le champion d'EuroCup à Pierre Ratte

De retour en Betclic ELITE à la maison, le SQBB commençait sa saison par un très gros morceau : la JL Bourg, championne en titre d'EuroCup. En l'absence de Frédéric Fauthoux sur le banc, suspendu, les Bressans pensaient pourtant avoir fait le plus dur au cours d'une première mi-temps à moitié maîtrisée (47-54 à la pause). Trey Woodbury et ses coéquipiers avaient infligé un 19-9 d'entrée avant de voir les Phénix recoller, et relancer ce qui devait être un semblant de suspense.

Jean-Philippe Dally (Saint-Quentin) - Trey Woodbury (Bourg-en-Bresse) Comparaison statistique entre deux joueurs Jean-Philippe Dally Trey Woodbury PTS 13 17 REB 6 2 PD 1 2 IN 1 1 CO 0 0

La Jeu a même compté jusqu'à 16 longueurs d'avance au cours du troisième quart-temps (64-77). Mais renoncer n'est pas dans l'ADN de ces Phénix. Poussés par une salle en fusion, les hommes de Raphaël Pascual ont signé un quatrième quart-temps monumental dans le sillage de Jean-Philippe Dally (13 points à 2/3 à 3-points, 6 rebonds). Ils infligent un 30-17 détonant à la JL, pour arracher la prolongation (94-94).

Saint-Quentin 106 - 103 Bourg-en-Bresse · Betclic ELITE · 26/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Saint-Quentin Romain Berthelin 0 0 0 Jean-Philippe Dally 13 6 1 Taevion Kinsey 10 2 3 Alexandre Gavrilovic 15 8 0 Erick Neal 20 2 11 Ousman Krubally 8 6 1 Shekinah Munanga 6 3 0 Paul Rigot 6 1 0 Matthew Cleveland 15 7 4 Karvel Anderson 13 2 2 Bourg-en-Bresse Morgan Selebangue 0 0 0 Lionel Gaudoux 9 7 0 Keith Jordan 15 2 2 Antony Labanca 8 1 2 Assemian Moularé 21 2 4 Léni Monnet 0 0 0 Adrian Nelson 3 1 0 Tyrese Samuel 8 4 3 Kadin Shedrick 7 5 1 Nathan Soliman 15 5 5 Trey Woodbury 17 2 2

Au terme de cinq minutes suffocantes, c'est Erick Neal qui a revêtu le costume de sauveur. Auteur d'un double-double (20 points, 11 passes décisives, 3 interceptions pour 25 d'évaluation), le meneur américain a inscrit un fadeaway au-dessus de Kadin Shedrick à 7 secondes du buzzer, avant de sceller le succès sur la ligne des lancers francs (106-103, a.p.). Sans préparation digne de ce nom, le SQBB puise dans ses ressources et se montre capable de grandes choses, montrant que sa place est bien dans l'élite.

Carlos Stewart sauve Le Mans du piège gravelinois

Au Stade des Flandres, le public nordiste a lui aussi eu droit à un scénario de 45 minutes ! Avec une entame des plus agressive de son BCM Gravelines-Dunkerque.

Après une entame équilibrée, les Maritimes ont passé un 18-7 au MSB sous la houlette d'un Jacob Gilyard intenable. Le meneur et capitaine du BCM a frôlé le triple-double avec 24 points, 13 passes décisives, 8 interceptions et 4 rebonds pour 37 d'évaluation !

Jacob Gilyard (Gravelines) - Aubrey Dawkins (Gravelines) Comparaison statistique entre deux joueurs Jacob Gilyard Aubrey Dawkins PTS 24 22 REB 4 5 PD 13 3 IN 8 0 CO 0 1

Grâce à la complémentarité d'Aubrey Dawkins (22 points) et la présence intéressante de Jahel Trefle à l'intérieur (14 points à 6/8 aux tirs), les Nordistes ont maintenu la pression pour virer en tête à l'entame du dernier quart (66-57, 30').

Mais les joueurs de Guillaume Vizade n'ont jamais abdiqué. Et c'est le rookie Carlos Stewart, qui s'est illustré dans l'entrprise de remontada mancelle. Phénoménal lui aussi, il Stewart remporte son duel sur Jacob Gilyard avec 29 points, 4 passes, 3 interceptions, 25 d'évaluation et surtout la victoire en prolongation.

Gravelines 97 - 103 Le Mans · Betclic ELITE · 26/09/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Gravelines Louka Letailleur 6 5 1 Soren Bracq 9 2 1 Jaren Lewis 9 5 2 Aubrey Dawkins 22 5 3 Jahel Trefle 14 4 0 Jacob Gilyard 24 4 13 Mikael Hopkins 13 7 3 César Thenawha Nougha 0 0 0 Tanguy Peyre 0 0 0 Moussa Boune 0 0 0 Le Mans Melvin Ajinça 17 4 2 Swann Penda 3 3 0 Léopold Delaunay 7 6 2 Lucas Dufeal 0 6 0 Bastien Grasshoff 17 4 4 Jordan King 0 0 0 Carlos Stewart 29 3 4 Moses Wood 4 2 0 TaShawn Thomas 15 6 0 Ugo Doumbia 7 2 1 Wilfried Yeguete 4 5 1

Un overtime pris en main par les jeunes talents du MSB : Melvin Ajinça de loin (17 points à 3/6 à 3-points, +27 de différentiel), mais aussi Bastien Grasshoff (17 points, 4 passes). Au bout du suspense et de 45 minutes d'un combat acharné, Le Mans valide un succès précieux à l'extérieur (97-103, a.p.). Un succès double pour Léopold Delaunay, de retour officiellement à la compétition après de longs mois de convalescence et rééducation.