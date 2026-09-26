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"Il me fait penser un peu à moi" : Tony Parker explique pourquoi il a lancé Marc-Owen Fodzo Dada dans le grand bain

Marc-Owen Fodzo Dada a débuté dans le cinq de l’ASVEL face au Maccabi Tel-Aviv, jeudi soir, pour sa première en EuroLeague. Après la victoire villeurbannaise (84-74), Tony Parker a expliqué pourquoi ses qualités défensives l’avaient convaincu de lui faire confiance.
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"Il me fait penser un peu à moi" : Tony Parker explique pourquoi il a lancé Marc-Owen Fodzo Dada dans le grand bain
Marc-Owen Fodzo Dada a fait des débuts fracassants en EuroLeague avec l'ASVEL
Crédit photo : ASVEL
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Marc-Owen Fodzo Dada a été la sensation de la première journée d'EuroLeague. Recruté à l'intersaison pour garnir l'effectif de joueurs formés localement (JFL), celui qui montrait ces dernières saisons un potentiel certain au SLUC Nancy mais encore quelques limites technico-tactiques a largement contribué au succès de l'ASVEL contre le Maccabi Tel Aviv. Titulaire surprise, l'ancien joueur de Challans a aidé les locaux à faire le break et conserver leur avance en fin de rencontre.

"J'ai fait confiance à mon instinct" explique Tony Parker

En conférence de presse d'après-match, son nouveau coach Tony Parker est revenu sur sa performance. Le rookie a expliqué qu'il voulait déjà titulariser Marc-Owen Fodzo Dada lors de la SuperCoupe, samedi 19 septembre, face à Roanne. Il a finalement fait ce choix cinq jours plus tard, pour l’entrée de l’ASVEL en EuroLeague contre le Maccabi Tel Aviv. "Là, j’ai dit : c’est bon, je fais confiance à mon instinct", explique TP, qui avait été initialement refroidi par son staff. "Je peux les comprendre, il a 19 ans, c'est l'EuroLeague", sourit-il.

En l’absence de TyTy Washington, blessé à la cheville, Fodzo Dada a inscrit 14 points et délivré 5 passes décisives lors de la victoire villeurbannaise (84-74). TP a expliqué ce qui avait motivé sa décision : la défense de son jeune meneur.

PROFIL JOUEUR
marc_owen_fodzo_dada_2026-2027_profile.png
Marc-Owen FODZO DADA
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 19 ans (11/11/2006)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
14
#21
REB
1
#112
PD
5
#13

Marc-Owen Fodzo Dada, le meilleur défenseur de l’ASVEL à la mène selon Parker

S'il a marqué 14 points, ce n'est donc pas pour ces aspect que Tony Parker a décidé de lui faire confiance. « Il est costaud, il est physique, il défend et en EuroLeague, si tu veux gagner des matches, il faut défendre », a déclaré Tony Parker après la rencontre. Il le considère comme son « meilleur défenseur au poste de meneur » et estime que cette qualité lui donne « une belle carte à jouer ». Le meneur a également terminé la rencontre avec deux interceptions et un contre en 22 minutes.

Tony Parker retrouve certaines de ses qualités chez Fodzo Dada

Toujours friand des comparaisons avec sa propre carrière, Tony Parker a aussi établi un parallèle avec ses propres débuts en NBA, à 19 ans avec les San Antonio Spurs : « Il me fait penser un peu à moi. Sa rapidité, sa capacité à franchir. [...] J'ai été dans cette situation, à 19 ans, être lancé dans le cinq de départ en NBA. Je crois en lui, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. »

Le coach-président estime également que Fodzo Dada doit progresser dans l’utilisation du pick-and-roll, mais n'est pas inquiet à ce sujet. « Entre moi et Vincent (Collet), je pense qu'il va progresser très, très vite », assure-t-il.

A Marc-Owen Fodzo Dada de confirmer dès dimanche à Cholet, ce qui est parfois plus compliqué encore. Car désormais, il sera attendu et scouté par le staff de CB.

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