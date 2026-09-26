"Il me fait penser un peu à moi" : Tony Parker explique pourquoi il a lancé Marc-Owen Fodzo Dada dans le grand bain

Marc-Owen Fodzo Dada a été la sensation de la première journée d'EuroLeague. Recruté à l'intersaison pour garnir l'effectif de joueurs formés localement (JFL), celui qui montrait ces dernières saisons un potentiel certain au SLUC Nancy mais encore quelques limites technico-tactiques a largement contribué au succès de l'ASVEL contre le Maccabi Tel Aviv. Titulaire surprise, l'ancien joueur de Challans a aidé les locaux à faire le break et conserver leur avance en fin de rencontre.

Tony Parker content de la prestation de Marc-Owen Fodzo-Dada. « Il me fait un peu penser à moi […] j’ai confiance en lui ». #Euroleague pic.twitter.com/jsVKnH8MKm — Manu (@_manelo) 25 septembre 2026

"J'ai fait confiance à mon instinct" explique Tony Parker

En conférence de presse d'après-match, son nouveau coach Tony Parker est revenu sur sa performance. Le rookie a expliqué qu'il voulait déjà titulariser Marc-Owen Fodzo Dada lors de la SuperCoupe, samedi 19 septembre, face à Roanne. Il a finalement fait ce choix cinq jours plus tard, pour l’entrée de l’ASVEL en EuroLeague contre le Maccabi Tel Aviv. "Là, j’ai dit : c’est bon, je fais confiance à mon instinct", explique TP, qui avait été initialement refroidi par son staff. "Je peux les comprendre, il a 19 ans, c'est l'EuroLeague", sourit-il.

En l’absence de TyTy Washington, blessé à la cheville, Fodzo Dada a inscrit 14 points et délivré 5 passes décisives lors de la victoire villeurbannaise (84-74). TP a expliqué ce qui avait motivé sa décision : la défense de son jeune meneur.

PROFIL JOUEUR Marc-Owen FODZO DADA Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 19 ans (11/11/2006) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 14 #21 REB 1 #112 PD 5 #13

Marc-Owen Fodzo Dada, le meilleur défenseur de l’ASVEL à la mène selon Parker

S'il a marqué 14 points, ce n'est donc pas pour ces aspect que Tony Parker a décidé de lui faire confiance. « Il est costaud, il est physique, il défend et en EuroLeague, si tu veux gagner des matches, il faut défendre », a déclaré Tony Parker après la rencontre. Il le considère comme son « meilleur défenseur au poste de meneur » et estime que cette qualité lui donne « une belle carte à jouer ». Le meneur a également terminé la rencontre avec deux interceptions et un contre en 22 minutes.

Defense wins games. pic.twitter.com/JqoJ1OhtL8 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) 25 septembre 2026

Tony Parker retrouve certaines de ses qualités chez Fodzo Dada

Toujours friand des comparaisons avec sa propre carrière, Tony Parker a aussi établi un parallèle avec ses propres débuts en NBA, à 19 ans avec les San Antonio Spurs : « Il me fait penser un peu à moi. Sa rapidité, sa capacité à franchir. [...] J'ai été dans cette situation, à 19 ans, être lancé dans le cinq de départ en NBA. Je crois en lui, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. »

Marc-Owen Fodzo Dada, c'est le tweet. pic.twitter.com/ftiOPdPuCf — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) 25 septembre 2026

Le coach-président estime également que Fodzo Dada doit progresser dans l’utilisation du pick-and-roll, mais n'est pas inquiet à ce sujet. « Entre moi et Vincent (Collet), je pense qu'il va progresser très, très vite », assure-t-il.

A Marc-Owen Fodzo Dada de confirmer dès dimanche à Cholet, ce qui est parfois plus compliqué encore. Car désormais, il sera attendu et scouté par le staff de CB.