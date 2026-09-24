Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a officiellement mis un terme à sa carrière mardi après 18 saisons en NBA et 177 sélections avec l’équipe de France. Une décision qui a rapidement suscité de nombreux hommages, dont celui de Tony Parker, son ancien coéquipier chez les Bleus puis aux Hornets.

Le duo frenchie des #Hornets30 victorieux face à Washington ! Nico BATUM | 20 PTS, 8 REB, 5 AST

Tony PARKER | 7 PTS, 3 REB, 3 AST pic.twitter.com/UUxEvKyYRW — NBA France (@NBAFRANCE) February 23, 2019

« Il mérite d’être très bien célébré »

L’actuel coach de l’ASVEL a réagi mercredi dans les colonnes du Progrès à la retraite de Nicolas Batum en revenant sur la relation particulière qui unit les deux hommes depuis leurs années communes en équipe de France.

« Je suis un peu nostalgique. Il a toujours été comme mon petit frère, nous nous sommes parlés mardi et cela m’a fait un peu bizarre de le voir prendre sa retraite. Nicolas est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket français et il mérite d’être très bien célébré. »

Une déclaration qui résume la proximité entre les deux anciens internationaux. Tony Parker et Nicolas Batum ont en effet longtemps évolué ensemble sous le maillot bleu, notamment lors du titre européen remporté en 2013. Le seul sacre international du basket tricolore à ce jour.

Les deux hommes se sont également retrouvés en NBA lors de la campagne 2018-2019, lorsque Tony Parker a rejoint Charlotte pour y disputer la dernière année de sa brillante carrière. Une franchise que Nicolas Batum avait rejoint en 2015 avant d’y signer ses plus belles saisons (15,1 points, 6,2 rebonds et 5,9 assists en 2016-2017).

🏀 Nicolas Batum rend hommage à Tony Parker !

🤝 "Il a fait des choses qui seront très difficiles à égaler" pic.twitter.com/4rXoCduGQc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 13, 2019

Enfin Nicolas Batum et Tony Parker ont aussi partagé des responsabilités en dehors des terrains. Quelques années après le rachat de l’ASVEL par l’ex-meneur des Spurs, Batman avait en effet rejoint le club rhodanien en 2017 en qualité d’actionnaire minoritaire et président des opérations basket, avant de quitter la Maison Verte fin 2024.

Nicolas Batum rejoint Tony Parker en devenant «directeur des opérations basket» de l'ASVEL https://t.co/hNHbAIWehd pic.twitter.com/Xewzpxnaov — L'Équipe (@lequipe) March 29, 2017

Sept ans après la retraite du quadruple champion NBA, Nicolas Batum a donc à son tour raccroché les baskets, deux ans après sa retraite internationale. L’ancien manceau termine sa carrière après avoir occupé une place centrale dans plusieurs générations de l’équipe de France, toutes couronnées de succès.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Nicolas Batum est-il le meilleur ailier de l'histoire de l'équipe de France ? Oui

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Il aura d’abord aidé Tony Parker, Boris Diaw et Florent Piétrus à décrocher l’or au championnat d’Europe 2013 en Slovénie, avant de devenir l’un des cadres du groupe puis de récupérer le brassard de capitaine des mains de Boris Diaw en 2018.

Nicolas Batum a également participé à deux finales olympiques perdues par la France contre les États-Unis, à Tokyo en 2021 puis à Paris en 2024. Une ultime rencontre auréolée d’une médaille d’argent qui reste ainsi sa dernière cape en Bleu. Son retrait des parquets marque ainsi la fin de la carrière d’une légende du basket français, 20 ans après ses débuts au Mans sous la houlette d’un certain Vincent Collet.