La JL Bourg débutera sa saison 2026-2027 de Betclic ÉLITE à Saint-Quentin, ce samedi 26 septembre à 18h30. Une rencontre qui se déroulera sans le coach burgien, Frédéric Fauthoux, conformément à la sanction prise à son encontre par la Ligue Nationale de Basket (LNB) en fin de saison dernière.

« Comportement blessant/offensant envers un officiel hors rencontre »

Le sélectionneur des Bleus avait fait l’objet d’un rapport à l’issue de la défaite de la JL Bourg à Dijon (101-83), le 9 mai dernier, au plus fort de sa décompression post-sacre européen. Cette rencontre avait été dirigée par Joseph Bissang, Jérémy Foucault et Freddy Lepercq.

La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) de la LNB avait alors jugé, au cours d’une séance tenue le 16 juin dernier, que Frédéric Fauthoux s’était rendu coupable d’un « comportement blessant/offensant envers un officiel hors rencontre », entraînant une suspension de deux matchs, dont un avec sursis. Il s’agit de sa première suspension au cours de son mandat bressan, constitué de 250 matchs jusque-là.

En son absence, ses assistants Jonathan Nebout et Marius Leonavicius prendront le relais pour l’entrée en matière de la Jeu version 2026-2027 au sein du championnat de France. L’équipe de l’Ain sera également privée de sa recrue estivale Hugo Robineau, blessé au pied durant la préparation et absent durant plusieurs semaines.

« Nous avons toujours envie de plus »

Avec l’effondrement de l’AS Monaco, Bourg-en-Bresse peut légitimement viser le top 4 de Betclic ELITE, dans lequel le club figure si l’on ne prend en compte que le budget global. De fait, le club burgien regarde vers le haut du panier français, alors qu’il sera attendu sur la scène européenne pour la défense de son titre en EuroCup.

« Nous avons toujours envie de plus », affirmait Frédéric Fauthoux au Progrès avant de partir au tournoi d'Athènes. « La déception de l’année dernière, c’est de ne pas avoir terminé dans le top 4 du championnat de France. C’est important pour des clubs qui veulent se maintenir dans l’élite d’atteindre les demi-finales. Cette année, il faut vraiment qu’on arrive à accrocher ces places-là. Quand on joue deux compétitions jusqu’au bout et qu’on n’a pas des effectifs de 15 joueurs comme certaines équipes, on peut lâcher un ou deux matchs qui n’étaient pas prévus. Cette année, il va falloir être plus vigilants là-dessus et pourquoi pas continuer à engranger un autre trophée pour le club. Même s’ils n’en restent plus beaucoup de la saison dernière, on a tous envie d’aller chercher quelque chose de très positif. »

