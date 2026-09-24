Les discussions entre Jalen Duren (2,08 m, 22 ans) et les Detroit Pistons se compliquent encore. Agent libre restreint, le pivot a reçu une offre de 200 millions de dollars sur cinq ans de la part de sa franchise, mais celle-ci comporte une disposition particulièrement rare : des contrôles mensuels de son poids. Une demande qui aurait surpris le joueur et son entourage alors que le joueur n’a encore jamais connu le moindre souci pour rester en forme.

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Un gros block sur la planche 🚫 pic.twitter.com/ts7huTanKr — First Team (@FirstTeam101) April 3, 2026

Selon plusieurs sources au sein de la ligue citées par The Athletic, les conditions imaginées par Detroit n’ont pas encore été couchées par écrit et prendraient la forme d’incitations financières. Elles imposeraient néanmoins à Jalen Duren de se peser chaque mois. Une démarche qui interpelle d’autant plus que le physique du pivot n’avait jusqu’ici jamais été considéré publiquement comme un problème.

Jalen Duren has reportedly turned down a 5YR/$200M deal from the Detroit Pistons 💀 The Pistons had increased their offer from $35M/yr to now $40M/yr but Duren still seems to be unimpressed with the amount. The Pistons also reportedly included a 'weight clause' in Duren's… pic.twitter.com/FCYnbOzV17 — Basketball Forever (@bballforever_) September 21, 2026

Cette exigence serait notamment liée aux réserves apparues après les playoffs 2026, traversés tel un fantôme par l’ex-étudiant de Memphis. À la suite de l’élimination de Detroit face aux Cleveland Cavaliers lors du Game 7 du deuxième tour, la franchise aurait en effet estimé que Jalen Duren devait perdre du poids. Une décision mal reçue par le joueur et son entourage, surpris de voir une telle demande surgir au moment de se retrouver autour de la table des négociations.

JAMAL CAIN JUST THREW DOWN A LEGENDARY POSTER ON JALEN DUREN pic.twitter.com/jAfiobX4Oq — Legion Hoops (@LegionHoops) April 28, 2026

A défaut de se mettre d’accord cet été, le natif de Pennsylvanie peut toujours accepter la qualifying offer de 9,6 millions de dollars des Pistons avant le 1er octobre. Une perspective qui permettrait au big man de disputer une saison supplémentaire avec Detroit avant de devenir agent libre à l’été 2027.

Cette option lui permettrait de retrouver une liberté contractuelle totale, et de prétendre à 189,2 millions sur quatre ans auprès d’une autre équipe. Et ce, alors que les Sacramento Kings semblent décidés à lui offrir un tel contrat.

Jalen Duren (Detroit Pistons) - Jalen Duren (Detroit Pistons) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Jalen Duren Jalen Duren MJ 70 14 PTS 19,5 10,2 REB 10,5 8,5 PD 2 2,1 IN 0,8 0,6 CO 0,9 1,1

Le précédent Zion Williamson

La présence de cette clause rappelle également un précédent impliquant, déjà, Trajan Langdon, actuel président des opérations basket des Pistons. Lorsqu’il travaillait à New Orleans, l’ex-gâchette du CSKA Moscou faisait partie du front office qui avait inclus des exigences concernant le poids et le taux de masse graisseuse de Zion Williamson dans sa prolongation de 197 millions de dollars signée en 2022.

La situation de Duren reste toutefois différente. Depuis son arrivée en NBA, le pivot n’a jamais disputé moins de 61 rencontres sur une saison (70 en 2025-2026), terminant troisième des Pistons l’an dernier au nombre total de minutes jouées.

Dans l’impasse avec son néo-All-Star depuis des semaines, Detroit doit désormais boucler un dossier qui pourrait laisser des traces en cas d’échec. Après une saison régulière à 60 victoires et les arrivées d’Isaiah Joe, Taurean Prince, Gary Harris et John Collins, la franchise souhaite conserver Jalen Duren comme lieutenant de Cade Cunningham (1,98 m, 24 ans) sur le long terme. Reste à savoir si les conditions de sa dernière offre permettront encore d’aboutir à un accord.