Warriors : Draymond Green prié de changer par Steve Kerr

Il n’est jamais trop tard pour changer et Draymond Green (1,98 m, 36 ans) pourrait bien être la preuve. A l’aube de sa 15e saison en NBA, l’intérieur devrait voir son style de jeu être légèrement modifié l’an prochain. Cette volonté d’évolution a bientôt 37 ans ne vient pas du quadruple champion mais de son coach. En effet, Steve Kerr ne souhaite plus lui accorder la même liberté dans la gestion du ballon et attend également de lui un volume plus élevé de tentatives à trois points.

Draymond responds to Steve Kerr's new role for him "Steve used to always tell us like 'Steph and Draymond gonna turn the ball over more than everybody else and I'm gonna give them room to turn the ball over…' and he (recently) said to us 'Just an FYI, I'm no longer giving you… pic.twitter.com/GRRPooSc2f — The Draymond Green Show (@DraymondShow) September 22, 2026

Steve Kerr pousse encore Draymond Green

A vrai dire pendant plusieurs années, l’entraineur acceptait que Stephen Curry (1,91 m, 38 ans) et Dray prennent davantage de risques avec le ballon, considérant leur capacité à créer comme suffisamment importante pour compenser certaines pertes de balle.

Cette approche semble désormais révolue. « Il nous a récemment dit : « Pour info, je ne vous laisserai plus faire ce qu’il faut pour perdre le ballon » », a expliqué le DPOY 2016-2017. De plus, le technicien de 60 ans tout proche de quitter la Californie cet été souhaite également voir son intérieur plus actif derrière l’arc.

Draymond Green Poste : Ailier fort

Taille : 198 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Golden State Warriors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,4 #264 REB 5,5 #101 PD 5,5 #38

« Pour la première fois de ma carrière, l’entraîneur Kerr m’a dit vers la fin de l’année dernière : « Je veux que tu tires à trois points ». Et je me suis dit : « Oh merde » », a raconté le Dancing Bear alors que ses statistiques à longue distance ne plaident pas vraiment en sa faveur. Depuis son arrivée dans la grande ligue, l’intérieur tourne à seulement 32% de réussite en carrière dans cet exercice.

Draymond Green, un avenir en suspend

Ces demandes explicites d’évolutions peuvent aussi être perçu comme une première rupture entre l’ailier fort et sa franchise alors que Golden State s’interroge toujours concernant l’avenir de son joueur. D’après Yahoo Live, les Warriors pourraient être amenés à envisager un transfert de leur ailier fort si leur saison ne prend pas la direction espérée.

« À l’approche de la date limite des transferts, on saura que ça va être difficile. Et on pourrait vraiment devoir lui dire adieu. », a déclaré Kevin O’Connor. Si l’avenir de Draymond Green semble incertain celui de son compère Stephen Curry parait plus ou moins assuré malgré des rumeurs de transfert intervenues durant l’été.

Les Warriors déjà distancés ?

D’après le journaliste américain le « Chef » resterait au cœur du projet des Warriors, tandis que les situations contractuelles de plusieurs cadres pourraient offrir une certaine flexibilité à la franchise. Avec Jimmy Butler et Day-Day notamment concernés par des contrats arrivant à échéance, la franchise californienne pourrait disposer de plusieurs options si l’équipe ne parvient pas à retrouver ses ambitions.

Toutefois cela signifierait aussi pour l’équipe basée à San Francisco de reconstruire tout son projet de jeu après plus d’une décennie dans laquelle Draymond Green possédait un rôle majeur. Quoi qu’il en soit, malgré la présence ou non de leur intérieur, les Warriors ne semblent pas en position de performer immédiatement et cela tient plus au manque de changement apportés par la direction qu’au rendement du quadruple champion NBA.