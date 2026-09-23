Buddy Hield va découvrir une nouvelle franchise. Les Atlanta Hawks ont envoyé l’arrière ainsi que Ryan Nembhard et une compensation financière aux Charlotte Hornets en échange de Dorian Finney-Smith. L’opération, révélée par Shams Charania (ESPN), a depuis été officialisée par les deux franchises.

Buddy Hield TAKEOVER. 🎯 28 PTS

🎯 19 dans le 4Q (25 en 2de mi temps)

🎯 7 3PM@warriors reviennent de 20 points et l’emportent de +18 3-1!

pic.twitter.com/PERdCbYmbZ — NBA France (@NBAFRANCE) October 30, 2024

Un tireur d’élite supplémentaire à Charlotte

Charlotte récupère avant tout une menace extérieure supplémentaire. Buddy Hield reste l’un des spécialistes du tir à 3-points les plus identifiés de NBA, avec 39,5% de réussite en carrière derrière l’arc en 765 matchs. La saison dernière, passée entre Golden State et Atlanta, le Bahaméen a compilé 7,6 points et 2,3 rebonds en 51 rencontres, avec 34,9% à 3-points sur 4,2 tentatives par match.

The Atlanta Hawks are trading Buddy Hield, Ryan Nembhard and cash to the Charlotte Hornets for Dorian Finney-Smith, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bf3zzlZgVK — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2026

Son passage chez les Hawks aura donc été bref. Atlanta l’avait récupéré au cours de l’intersaison avant de l’inclure dans cette nouvelle transaction, à quelques jours de l’ouverture des camps d’entraînement. Hield possède encore deux années de contrat, dont une Player Option, sur l’accord de quatre ans et 37,8 millions de dollars signé en 2024. Aux côtés du shooteur maison Kon Knueppel, l’ancien King de Sacramento devrait constituer un duo de choc derrière l’arc avec le dauphin de Cooper Flagg à l’élection du rookie de l’année 2026.

Buddy Hield Poste : Arrière

Taille : 193 cm

Âge : 33 ans

Nationalité : Bahamas

Club : Golden State Warriors Atlanta Hawks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,6 #297 REB 2,3 #384 PD 1,4 #322

Outre Buddy Hield, Charlotte accueille également Ryan Nembhard. Le meneur avait rejoint Atlanta cet été dans le transfert à trois équipes qui avait notamment envoyé Zaccharie Risacher (2,05 m, 21 ans) aux Dallas Mavericks. Non drafté en 2025, le frère d’Andrew Nembhard sort d’une première saison à 6,6 points et 5,3 passes décisives de moyenne en 60 matches avec Dallas. Des débuts encourageants que l’ancien de Gonzaga tentera de confirmer dans un rôle de back up de Coby White.

Henri Veesaar out, Atlanta se renforce

Pour les Hawks, cette opération répond à un besoin différent. La franchise géorgienne renforce son secteur intérieur avec Dorian Finney-Smith au lendemain de l’annonce de la rupture du ligament croisé antérieur d’Henri Veesaar, son pivot rookie appelé à évoluer en sortie de banc.

Welcome to the A, Dorian Finney-Smith! pic.twitter.com/1x8w5TTOW5 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 23, 2026

Finney-Smith apporte à Atlanta un profil de 3-and-D expérimenté, capable d’occuper plusieurs postes. Le vétéran affiche 8 points et 4,4 rebonds de moyenne sur l’ensemble de sa carrière, avec 35,9% de réussite à 3-points, mais sort d’une saison quasi anecdotiques à Houston. Relégué au bout du banc d’Ime Udoka, l’ex-Laker a tourné à 3,3 points et 2,5 rebonds de moyenne seulement aux côtés de Kevin Durant & Co en 2025-2026.

En Géorgie, l’ex-coéquipier de Luka Doncic à Dallas aura l’occasion de relancer une carrière sur la pente descendante au sein d’un groupe peu fourni dans la peinture.