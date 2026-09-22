Record d'inscrits pour les matchs NBA à Paris et Manchester en 2027, les billets épuisés en une semaine

Le suspense fut de courte durée. Les billets pour la tournée européenne de la NBA prévue en janvier 2027 se sont envolés en un temps record. Les NBA Paris Game et Manchester Game 2027 affichent désormais complets, à peine une semaine après l’ouverture de la billetterie.

Pour mesurer l'ampleur du phénomène, les chiffres communiqués par la NBA ont battu des records. Environ... un million de personnes se sont inscrites gratuitement sur les plateformes de la ligue américaine pour tenter d'obtenir une place. Il s'agit simplement de la plus haute demande jamais enregistrée pour des rencontres NBA sur le Vieux Continent, qui ont débuté il y a plus de 30 ans (1993).

Et ce alors que les deux salles en question (l’Accor Arena de Paris, et la Co-op Live Arena de Manchester) cumulent un peu moins de 40 000 places disponibles. Il a donc fallu organiser un tirage au sort pour tirer les heureux vainqueurs, qui ont ensuite eu l’occasion d’acheter les billets. Et ce malgré les prix vertigineux observés.

Les NBA Paris Game 2027 présenté par Tissot et NBA Manchester Game 2027 sont officiellement sold out.



Environ un million de personnes se sont inscrites, la plus haute demande jamais enregistrée pour des matchs en Europe.



New Orleans Pelicans 🆚 San Antonio Spurs, le 14 janvier… pic.twitter.com/AgT8GglykL — NBA France (@NBAFRANCE) 22 septembre 2026

Spurs contre Pelicans : l'affiche prévue

L'affiche proposée par Adam Silver et ses équipes a immédiatement séduit les fans. L'affrontement opposera les New Orleans Pelicans aux… San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. La première manche se tiendra à Paris le 14 janvier 2027, la deuxième trois jours plus tard à Manchester, le 17 janvier.

Le retour de Victor Wembanyama devant le public français dans une configuration NBA constitue le principal moteur de cette frénésie. Déjà en janvier 2025, les deux affiches opposant les Spurs aux Indiana Pacers, futurs finalistes NBA à l’époque, avait fait lever les foules par son côté spectaculaire. L'année dernière, les matchs européens avaient été organisés à Berlin et Londres.

Face au prodige tricolore et aux Spurs, ce sera cette fois la jeunesse talentueuse des Pelicans emmenée par Zion Williamson qui tentera de représenter une opposition solide. Les précédents affrontements entre ces deux jeunes joueurs spectaculaires aux physiques opposés ont déjà fait des étincelles dans le passé.

Les NBA Paris Game 2027 présenté par Tissot et NBA Manchester Game 2027 sont officiellement sold out.



Environ un million de personnes se sont inscrites, la plus haute demande jamais enregistrée pour des matchs en Europe.



New Orleans Pelicans 🆚 San Antonio Spurs, le 14 janvier… pic.twitter.com/AgT8GglykL — NBA France (@NBAFRANCE) 22 septembre 2026

Guichets fermés et diffusion mondiale

Dans les bureaux de la ligue américaine, le succès de cette billetterie valide la stratégie d'expansion internationale, à l'heure où la NBA Europe arrive. George Aivazoglou, le directeur général de la NBA pour l'Europe et le Moyen-Orient, a salué cet engouement sans précédent qui confirme l'explosion de la culture basket sur le continent.

Pour les centaines de milliers de fans déçus de n'avoir pu décrocher un précieux sésame pour l'Accor Arena ou la Co-op Live, la consolation se fera sur les écrans. Les deux rencontres bénéficieront d'une couverture télévisuelle mondiale, et seront diffusées en direct en France sur Amazon Prime Video.