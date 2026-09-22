Nicolas Batum : les hommages se multiplient après l’annonce de sa retraite

Nicolas Batum a officiellement mis un terme à sa carrière de joueur, ce lundi 21 septembre 2026. L’ancien capitaine de l’équipe de France a expliqué sa décision dans une vidéo tournée à Pont-l’Évêque, aux côtés de son fils Ayden. Depuis cette annonce, ses anciens entraîneurs, coéquipiers et de nombreux supporters lui ont rendu hommage.

Le Normand quitte les parquets après 18 saisons en NBA, disputées avec Portland, Charlotte, les Los Angeles Clippers et Philadelphie. Avec l’équipe de France, il a remporté sept médailles internationales, dont le titre européen en 2013 et deux médailles d’argent olympiques.

Vincent Collet salue l’influence de Nicolas Batum

Vincent Collet a accompagné une grande partie du parcours de Nicolas Batum. L’entraîneur l’a lancé chez les professionnels au Mans, avant de le diriger pendant quinze ans en équipe de France.

« J'ai eu la chance de le voir éclore au Mans à 15 ans. J'ai tout de suite perçu des qualités athlétiques assez exceptionnelles, avant de confirmer et de faire son trou en NBA à une époque où peu de Français avaient un vrai rôle, après les pionniers Tariq Abdul Wahad, Tony Parker et Boris Diaw. (...) On a fait pratiquement toutes les campagnes ensemble sauf les Euros 2017 et 2022 qu'il avait déclinés. Il a accompagné deux générations. Il fut un benjamin de la première. Ensuite il a pris le leadership de la nouvelle, celle d'Evan Fournier et Rudy Gobert. (...) La chance qu'on a eue tous les deux, c'est qu'on aurait pu se perdre quand il est parti en NBA. Mais avec l'équipe de France, ces parenthèses nous ont permis de continuer ce qu'on avait débuté quelques années auparavant. Dans ces cas-là, l'un fait grandir l'autre. Il m'a aidé à progresser dans ma carrière d'entraîneur, comme tous les grands joueurs », a partagé l’ancien sélectionneur des Bleus à L’Équipe.

Les deux hommes ont partagé 177 rencontres avec la sélection française, jusqu’à la finale des Jeux olympiques de Paris 2024 face aux États-Unis.

20 ans de carrière et des débuts en France 🇫🇷

Merci pour tout @nicolas88batum 🤝#betclicelite #basketball pic.twitter.com/OGANQus8DT — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) 22 septembre 2026

Avec Jérémy Medjana, vingt-deux années de collaboration

Jérémy Medjana, agent de Nicolas Batum, a retracé leur parcours commun, des débuts du joueur au Mans jusqu’à ses 18 saisons en NBA.

« Merci pour ces 22 années de fidélité, de travail, de passion et d’émotions. Tes débuts au Mans, tes 18 saisons NBA, tes 177 sélections en équipe de France… Quel parcours ! Nous sommes immensément fiers de toi et reconnaissants à jamais d’avoir partagé cette aventure. »

Merci pour ces 22 années de fidélité, de travail, de passion et d’émotions.

Tes débuts au Mans, tes 18 saisons NBA, tes 177 sélections en équipe de France… Quel parcours !

Nous sommes immensément fiers de toi et reconnaissants à jamais d’avoir partagé cette aventure 🙏 Nico https://t.co/Cf4QDLUhE7 — Jeremy Medjana (@JMedjana) 21 septembre 2026

Guerschon Yabusele remercie son capitaine

Guerschon Yabusele a rendu hommage à celui dont il a partagé les dernières campagnes avec l’équipe de France.

« Merci pour tout, Capitaine. Fier d’avoir partagé le maillot bleu à tes côtés et d’avoir appris de toi. Une carrière immense et un exemple pour toute une génération. Profite de la suite. »

Merci pour tout Capitaine. Fier d’avoir partagé le maillot Bleu à tes côtés et d’avoir appris de toi. Une carrière immense et un exemple pour toute une génération. Profite de la suite 🖤🇫🇷 pic.twitter.com/FbFS0TTRJu — Guerschon Yabusele (@yabusele28) 21 septembre 2026

Rémi Reverchon et Mary Patrux saluent Nicolas Batum

Rémi Reverchon a insisté sur la place occupée par Nicolas Batum dans l’histoire du basket français.

« C’est une immense page de l’histoire du basket français qui se tourne aujourd’hui. Nico, tu as écrit ton histoire. Celle de notre sport. Tu es un immense champion. Et ta classe t’honorera toujours. J’ai un petit pincement au cœur, je ne vous le cache pas. Mais merci pour tout. »

C’est une page immense de l’histoire du basket français qui se tourne aujourd’hui.



Nico, tu as écrit ton histoire. Celle de notre sport. T’es un immense champion. Et ta classe t’honoreras toujours.



J’ai un peu mal au cœur je vous le cache pas. Mais merci à toi pour tout.



❤️ https://t.co/uCzxOdz8AM — Remi Reverchon (@SoFrenchProd) 21 septembre 2026

Autre journaliste basket à beIN Sports, Mary Patrux a également évoqué son influence sur les générations suivantes.

« Merci pour tout, pour les émotions et tout ce que tu as apporté au basket français. Tu es un exemple pour beaucoup de jeunes basketteurs et basketteuses, et bien plus encore. Beaucoup de belles choses pour la suite. »

Matt Pokora souligne son exemplarité

Matt Pokora a salué la carrière de Nicolas Batum, mais aussi l’image laissée par l’ancien capitaine des Bleus en dehors des terrains.

« Légende française. Félicitations pour cette grande carrière et pour l’exemple que tu as été, sur et en dehors des parquets, amigo. Le meilleur pour la suite. »

La « Batum Battalion » remercie son Français

Les supporters des Clippers ont repris le surnom de « Batum Battalion », utilisé pendant son passage à Los Angeles. « L’un de mes Clippers préférés. Merci Nico ! Batum Battalion ! », a notamment écrit un fan.

D’autres messages ont remercié « Nico et Lily », son épouse, ou simplement souhaité une bonne retraite au Français. Ces réactions témoignent de l’attachement conservé par une partie du public des Clippers envers un joueur revenu terminer sa carrière dans la franchise californienne.