Ce dimanche, David Kahn a répondu aux questions de Stephen Brun dans l’émission « Stephen Brunch » sur RMC. Un entretien dans lequel le président du Paris Basketball s’est montré critique sur le format de la Betclic ÉLITE, qu’il juge « ennuyeux » tandis que son club doit jouer un deuxième championnat de 38 matches de saison régulière en semaine.

Une fois de plus, l’ancien dirigeant des Timberwolves - visiblement pas convaincu par l’ajout de Patrick Beverley pour cette nouvelle saison - n’a pas hésité à citer Boulazac, pensionnaire de la Betclic ÉLITE, à titre d’exemple : « C’est très difficile pour un club comme le nôtre de jouer dans le championnat de France, semaine après semaine, vous jouez à un tel niveau en EuroLeague et puis le dimanche par exemple, vous allez jouer à Boulazac. C’est difficile pour les joueurs, ce n’est pas la même chose ».

« Pardon de penser que le basket français n’a pas besoin de devenir un produit de luxe pour avoir de la valeur »

Le Boulazac Basket Dordogne n’a pas manqué de réagir dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, ce mardi matin à 8 heures, non sans une forme de dérision, que voici dans son intégralité.

« À la suite d’une nouvelle série de déclarations de la direction du Paris Basketball, le Boulazac Basket Dordogne tient à présenter ses plus sincères excuses. Pardon d’être en Betclic ÉLITE. Pardon d’être un club de territoire, profondément ancré en Dordogne depuis des décennies, et de faire la fierté de milliers de supporters qui vibrent chaque semaine pour leurs couleurs.

Pardon de croire encore que la place d’un club dans l’élite du basket français se gagne d’abord sur le parquet, à travers le travail, le mérite et les résultats sportifs. Pardon de penser que le basket français n’a pas besoin de devenir un produit de luxe pour avoir de la valeur. Que sa richesse ne se mesure pas uniquement à la taille de ses infrastructures, à son budget ou à ses indicateurs financiers.

Pardon, enfin, de défendre un basket qui fait vivre nos territoires, forme nos jeunes, rassemble les générations et fait naître des émotions qu’aucun tableau Excel ne pourra jamais quantifier. Nous avons peut-être une vision du basket qui semble désuète à certains. Mais nous croyons profondément qu’un championnat tire aussi sa force de la diversité de ses clubs, de leurs histoires et de leurs territoires. Sans renier le progrès, l’innovation.

Et nous continuerons à défendre cette conviction avec la même passion, la même fierté et la même détermination. Sans nous excuser d’être là. »

Nos excuses au Paris Basketball. pic.twitter.com/cWUfbWtCwj — BBD (@BoulazacBasketD) 22 septembre 2026

Un communiqué repartagé notamment par la communication du Limoges CSP et déjà soutenu par une partie du basket français, à en croire les vives réactions sur les réseaux sociaux.

La veille, le meneur de Boulazac Antoine Eito avait lui-même demandé au président du Paris Basketball de « respecter un peu les petites gens et leur investissement total depuis des décennies » sur X.

Lol! J’avais pas l’audio!

Quel culot!

Respecte un peu les « petites gens » et leur investissement total depuis des décennies, alors que toi t’es la depuis 5 ans…

Tant qu’il y aura encore des cons comme moi en lnb, il y aura ce genre de tweet!

Hâte de te serrer la paluche… https://t.co/yWV8RIqHwH — Ant1 (@AntEito) 21 septembre 2026

Boulazac se déplacera dans la capitale le 18 octobre prochain à l’occasion de la quatrième journée de Betclic ÉLITE. Deux jours plus tôt, Paris sera sur le parquet de l’Etoile Rouge de Belgrade en EuroLeague.