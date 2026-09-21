L'Aix-Maurienne Savoie Basket veut renforcer ses fondations pour continuer à exister durablement en ÉLITE 2. Pensionnaire historique de la deuxième division masculine, le club savoyard a officialisé ce lundi 21 septembre une recapitalisation de 170 000 euros réalisée au cours de l’été 2026. Son capital social passe ainsi de 210 000 à 380 000 euros grâce à ses actionnaires historiques et à l’arrivée de nouveaux investisseurs locaux et régionaux.

L’opération doit notamment renforcer les fonds propres d’AMSB et lui offrir davantage de visibilité financière pour les prochaines saisons. Avec un budget annoncé autour de 2,3 à 2,4 millions d’euros, Aix-Maurienne reste en dessous d’une moyenne d’ELITE 2 située autour de 3 millions d’euros selon ses dirigeants.

Aix-Maurienne ouvre son capital à de nouveaux entrepreneurs

Cette augmentation de capital accompagne une ouverture de l’actionnariat engagée depuis plusieurs mois. Le club souhaitait attirer de nouveaux entrepreneurs tout en conservant un ancrage local et régional.

« On avait l’opportunité de fonds étrangers, mais on a préféré rester dans une sphère locale et régionale, avec des acteurs qu’on veut bienveillants, mais sans être complaisants non plus pour faire avancer le club », explique Guillaume Pasquier, actionnaire et membre du conseil d’administration, dans Le Dauphiné.

Au-delà des 170 000 euros apportés directement au capital, les dirigeants espèrent que les nouveaux actionnaires participeront également au développement économique du club en activant leurs réseaux.

Pour Aix-Maurienne, cette évolution répond aussi à une réalité sportive. Le club a vu partir une grande partie de son effectif à l’intersaison, faute de disposer des moyens nécessaires pour conserver plusieurs éléments.

Un budget encore parmi les plus modestes d’ELITE 2

Patrice Sonzogni ne cache pas la nécessité de faire progresser les ressources d’AMSB. Le coprésident estime que le modèle actuel devient de plus en plus difficile à maintenir face à l’augmentation des budgets dans la division.

« Ça fait 32 ans que le club se bat avec ses moyens, mais aujourd’hui, ils ne suffisent plus si on veut au minimum se maintenir en ELITE 2, et même faire un peu mieux », explique-t-il au Dauphiné.

La saison dernière, Aix Maurienne avait pourtant été proche d’une qualification pour les playoffs malgré ses moyens limités. Cette compétitivité sportive n’empêche pas les dirigeants d’alerter sur l’écart économique qui se creuse avec plusieurs concurrents.

L'AMSB réclame davantage de soutien des collectivités

Le club pointe également le niveau des aides publiques dont il bénéficie. Patrice Sonzogni évoque environ 300 000 euros de subventions versées à Aix-Maurienne, contre des montants qu’il estime nettement plus élevés chez certains adversaires d’ELITE 2.

Cette recapitalisation doit donc constituer une première étape plutôt qu’un aboutissement. L'AMSB souhaite renforcer sa gouvernance, développer ses ressources privées et publiques et réunir davantage d’acteurs économiques autour de son projet.

L’ambition affichée par Guillaume Pasquier est de faire d’Aix Maurienne « le grand club alpin du basket ». Dans son communiqué, l'AMSB indique vouloir s’installer durablement parmi les organisations de référence du basket professionnel français et créer, à terme, les conditions d’une nouvelle progression sportive.