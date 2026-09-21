Hornets : Un nouveau tireur d’élite aux côtés de Kon Knueppel ?

Buddy Hield (1,93 m, 33 ans) pourrait connaître une troisième équipe en quelques mois seulement. Arrivé à Atlanta en février dernier dans le transfert qui avait envoyé Kristaps Porzingis aux Golden State Warriors, le shooteur est désormais au coeur des discussions entre les Hawks et les Hornets.

AUTOMATIC. 🎯 Buddy Hield leads Bahamas to a crucial win, knocking down 28 PTS (6 3PT) and grabbing 7 REB. pic.twitter.com/p6jJuJgh37 — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2026

D’après l’insider NBA Jake Fischer, les Hawks « ont engagé, par intermittence, des discussions de transfert » avec Charlotte au sujet de Buddy Hield. Dorian Finney-Smith, arrivé chez les Hornets durant l’intersaison, a lui aussi été mentionné dans ces échanges.

Les deux franchises avaient déjà travaillé sur différentes hypothèses de transfert cet été. Une proposition d’Atlanta comprenait notamment Devin Carter, avant que celui-ci ne soit finalement coupé par les Hawks en septembre puis récupéré par les Boston Celtics. Aucun accord n’a pour l’heure été annoncé entre Atlanta et Charlotte.

The Hornets and Hawks have discussed a trade centered around Dorian Finney-Smith and Buddy Hield, per @JakeLFischer “Atlanta and Charlotte, league sources say, have engaged in on-and-off trade discussions at various points this month on trade frameworks that would feature the… pic.twitter.com/hjZAPycejM — NBACentral (@TheDunkCentral) September 20, 2026

40% à 3 points en 765 matchs NBA

La situation intervient après l’exercice statistiquement le moins productif de la carrière NBA de Chavano Rainer Hield (son vrai nom). L’ancien joueur des Kings, des Pacers, des Sixers et des Warriors a terminé la saison 2025-2026 à 7,6 points de moyenne, avec 43,7 % de réussite aux tirs et 34,9 % depuis le parking.

Buddy Hield is the fastest player in NBA history to score 1000 threes. 💦 pic.twitter.com/GRmEUklF1s — theScore (@theScore) March 1, 2021

Son adresse extérieure reste néanmoins susceptible d’intéresser Charlotte pour apporter du spacing en sortie de banc, et en relais d’une autre gâchette : Kon Knueppel (1,98 m, 21 ans). L’international bahaméen affiche en effet, malgré une dernière campagne décevante dans l’exercice, près de 40% derrière l’arc en 765 matchs NBA. Un pourcentage impressionnant et une adresse naturelle qui pourrait renforcer un peu plus encore un groupe déjà très solide à longue distance (37,8% en 2025-2026, 3e en NBA).

Buddy Hield Poste : Arrière

Taille : 193 cm

Âge : 33 ans

Nationalité : Bahamas

Club : Golden State Warriors Atlanta Hawks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,6 #297 REB 2,3 #384 PD 1,4 #322

Un transfert permettrait également aux Hawks de se délester du salaire de Buddy Hield. Celui-ci doit percevoir 9,65 millions de dollars en 2026-2027 et possède une player option à 10,09 millions pour la saison suivante. Atlanta conserve cependant une certaine marge financière et se situe encore 11,5 millions de dollars sous le premier apron selon les données rapportées par Bleacher Report.

Finney-Smith constituerait un profil différent pour Atlanta. Limité à 37 rencontres avec Houston la saison passée, pour 3,3 points de moyenne, l’ailier avait été envoyé à Charlotte en juillet avec trois futurs choix du deuxième tour de Draft contre une compensation financière. Son profil défensif pourrait apporter une option supplémentaire sur les ailes aux Hawks, pourvus d’attaquants de talent avec notamment Jalen Johnson (2,06 m, 24 ans), C.J. McCollum ou Nickeil Alexander-Walker.