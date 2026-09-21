Les Françaises ont été nombreuses sur les parquets de WNBA ce dimanche. Dominique Malonga et Carla Leite ont terminé meilleures marqueuses de leurs équipes respectives avec 25 et 23 points, sans parvenir à éviter la défaite. Pauline Astier, Marine Johannès et Marine Fauthoux ont de leur côté participé au large succès du New York Liberty à Toronto.

Dominique Malonga inscrit 25 points face aux Aces

Dominique Malonga a livré une nouvelle prestation offensive solide avec le Seattle Storm. L’intérieure française a inscrit 25 points à 10/13 aux tirs, auxquels elle a ajouté 8 rebonds et 2 passes décisives face aux Las Vegas Aces.

Seattle s’est toutefois incliné 98-77. Les Aces ont notamment pu compter sur les 30 points d’A’ja Wilson et les 23 points et 8 passes décisives de Jackie Young. Après avoir un temps ramené son retard à deux unités dans le deuxième quart-temps, le Storm n’a pas réussi à revenir davantage.

La rookie Flau’jae Johnson a également inscrit 29 points pour Seattle. Dernier, le Storm affiche désormais un bilan de 8 victoires pour 35 défaites.

Setting the tone early 💪



Dominique Malonga gets two quick tough buckets to fall and gets Seattle rolling.



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Carla Leite meilleure marqueuse de Portland

Carla Leite s’est également distinguée malgré la défaite du Portland Fire sur le parquet des Los Angeles Sparks (105-84). La Varoise a terminé meilleure marqueuse de son équipe avec 23 points à 7/10 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives. En face, Monique Akoa-Makani a cumulé 6 points, 1 rebond et 3 passes décisives pour Portland.

Les Sparks ont fait la différence avant la pause avec un deuxième quart-temps remporté 32-15. Nneka Ogwumike a compilé 20 points, 12 rebonds et 5 passes, devenant au passage la quatrième joueuse de l’histoire de la WNBA à atteindre les 8 000 points en carrière.

Portland reste sur quatre défaites consécutives avant son dernier match de saison régulière face aux Golden State Valkyries.

Carla Leite tonight:



🔥 23 PTS⁰🔥 5 AST⁰🔥 FRANCHISE RECORD pic.twitter.com/GkuopUZEzM — Portland Fire (@theportlandfire) 21 septembre 2026

Pauline Astier à un rebond du double-double avec New York

La soirée a été plus positive collectivement pour les trois Françaises du New York Liberty, large vainqueur à Toronto (106-69).

Pauline Astier a terminé avec 10 points, 9 rebonds et 3 passes décisives. La meneuse est ainsi passée à une unité du double-double. Marine Johannès a ajouté 9 points, 3 rebonds et 3 passes, tandis que Marine Fauthoux a inscrit 9 points avec 2 rebonds et 1 passe décisive.

Breanna Stewart a mené New York avec 27 points en seulement 22 minutes. Elle a également dépassé Cappie Pondexter pour prendre la huitième place du classement des meilleures marqueuses de l’histoire de la WNBA avec 6 833 points.

Le Liberty, qui reste sur trois victoires consécutives, possède désormais un bilan de 26-16 et reste en course pour obtenir l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

Leïla Lacan termine à 15 points contre Minnesota

Leïla Lacan s’est elle aussi montrée avec le Connecticut Sun. L'Aveyronnaise a inscrit 15 points, pris 2 rebonds et délivré 4 passes décisives lors de la défaite contre Minnesota (101-89). Nell Angloma a de son côté compilé 3 points, 4 rebonds et 1 passe.

Le Lynx a pris le contrôle de la rencontre dès le premier quart-temps, remporté 27-12, avant de gérer son avance malgré l’adresse extérieure de Connecticut.

Minnesota, désormais à 32 victoires pour 10 défaites, n’est plus qu’à une victoire ou une défaite de Golden State de s’assurer la première place de la saison régulière et l’avantage du terrain pendant l’ensemble des playoffs.

Deux matches à jouer pour la plupart des équipes

La saison régulière touche à sa fin, avec une dernière journée programmée le jeudi 24 septembre avant le début des playoffs le 27. Chaque franchise dispute 44 rencontres cette saison. Il reste donc deux matches à jouer pour 13 des 15 équipes, tandis que Portland et Seattle, qui ont déjà disputé 43 rencontres, n’en ont plus qu’un.

Les huit équipes qualifiées pour les playoffs sont déjà connues, mais leur ordre reste à déterminer. Minnesota possède actuellement le meilleur bilan de la WNBA (32-10), devant Golden State (31-11). Las Vegas (29-13) occupe la troisième place après sa victoire contre Seattle, tandis qu’Indiana, Washington, Dallas et New York restent regroupés dans la bataille pour les positions suivantes.

Classement WNBA au lundi 21 septembre 2026 :

# Équipe V D Matches restants 1 Minnesota Lynx 32 10 2 2 Golden State Valkyries 31 11 2 3 Las Vegas Aces 29 13 2 4 Atlanta Dream 28 14 2 5 Indiana Fever 27 15 2 6 Washington Mystics 26 16 2 7 Dallas Wings 26 16 2 8 New York Liberty 26 16 2 9 Los Angeles Sparks 16 26 2 10 Portland Fire 16 27 1 11 Chicago Sky 15 27 2 12 Phoenix Mercury 15 27 2 13 Toronto Tempo 11 31 2 14 Connecticut Sun 10 32 2 15 Seattle Storm 8 35 1

Les huit premières places donnent accès aux playoffs. La lutte reste notamment très serrée entre Washington, Dallas et New York, tous à 26-16, avec seulement deux rencontres pour fixer leur position définitive.