« Trop dépendants » de Kevin Durant, les Rockets comptent sur Fred VanVleet

Les Houston Rockets ont remporté 52 matches la saison dernière, mais leur parcours s’est arrêté dès le premier tour des playoffs contre les Los Angeles Lakers. Parmi les limites identifiées : une dépendance importante à Kevin Durant (2,11 m, 37 ans), particulièrement visible lorsque l’ailier n’était pas disponible. À l’approche de la saison 2026-2027, le retour de Fred VanVleet (1,83 m, 32 ans) apparaît donc comme l’un des principaux changements attendus dans le fonctionnement de l’équipe.

Fred VanVleet is back in his element 🔥 We can't wait to see him back on the court this season! (via: @HoustonRockets)pic.twitter.com/jUsMYvhcvK — NBA (@NBA) September 10, 2026

Durant a disputé 78 rencontres de saison régulière pour 26 points, 5,5 rebonds et 4,8 passes décisives de moyenne. Mais touché à la cheville pendant la série contre Los Angeles, il n’a participé qu’au Game 2. Sans lui, Houston a remporté deux rencontres mais n’a pas réussi à prolonger sa saison.

Une KD dépendance

Interrogé par Sports Illustrated, un scout NBA a estimé que les Rockets avaient été « beaucoup trop dépendants » de Kevin Durant. Selon lui, récupérer leur meneur titulaire doit permettre de modifier sensiblement cet équilibre.

« Récupérer Fred VanVleet sera important. Il sera meilleur que Reed Sheppard ne l’était la saison dernière. Ce n’est pas que Sheppard était mauvais, mais Fred est un meilleur créateur. Il représente davantage une menace balle en main pour attaquer la raquette », a-t-il expliqué.

Fred VanVleet Poste : Meneur

Taille : 183 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Houston Rockets Stats 2024-2025 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 14,1 #110 REB 3,7 #221 PD 5,6 #35

Fred VanVleet avait manqué l’intégralité de la saison 2025-2026 après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit survenue avant le training camp. En son absence, Houston avait notamment confié davantage de responsabilités à Reed Sheppard et Alperen Şengün pour accompagner Durant dans la création offensive.

Le retour du champion NBA 2019 offrirait à Ime Udoka un gestionnaire supplémentaire capable de porter le ballon, organiser les possessions et créer sur pick-and-roll. Autant de responsabilités qui avaient régulièrement reposé sur Durant la saison passée.

Fred VanVleet sur la bonne voie

Encore faut-il que le champion NBA 2019 sous le maillot de Toronto soit prêt lorsque la saison commencera. À environ un mois du premier match de saison régulière des Rockets, prévu le 21 octobre contre les Dallas Mavericks, son processus de rééducation a néanmoins franchi plusieurs étapes.

💍🏆 Un titre de champion pour le #23 et ses Raptors! Fred VanVleet , 22 points dont 5 paniers à 3-points! #WeTheNorth pic.twitter.com/6dRahRIbCf — NBA France (@NBAFRANCE) June 14, 2019

Ime Udoka a donné des nouvelles encourageantes de son meneur, qui a intensifié son travail à San Diego.

« Sur le dernier mois environ, il a vraiment accéléré sa rééducation. Il enchaîne certaines journées et fait du travail avec contact. Quand vous arrivez à ce stade, vous commencez à être un peu plus enthousiaste », a indiqué l’entraîneur de Houston.

Fred VanVleet avait expliqué cet été qu’il serait déçu de ne pas pouvoir prendre part à la présaison. Son retour précis en compétition reste à déterminer, mais sa présence progressive dans les séances avec contact pousse à l’optimisme. Avec un playmaker digne de ce nom pour mettre de l’ordre dans la boutique et servir les Kevin Durant et autre Alperen Sengun (2,11 m, 24 ans) dans les bons timings, les Rockets pourraient bien prendre de la hauteur à l’Ouest l’an prochain.