NM1 2026-2027 : Mulhouse, Challans, Boulogne… les forces en présence avant une saison déjà mouvementée

La NM1 reprend ce vendredi 18 septembre avec une configuration finalement différente de celle imaginée pendant une bonne partie de l’été. La montée tardive de Fos Provence Basket en ELITE 2 a ramené le championnat à 26 clubs, répartis en deux poules de 13 équipes. Le Pôle France a notamment été replacé dans la poule A.

Cette première phase s’étendra jusqu’au 19 février 2027. Les sept premiers de chaque poule rejoindront ensuite le groupe A, tandis que les six autres basculeront dans le groupe B. Le premier du groupe A à l’issue de la deuxième phase sera directement sacré champion de France et promu sportivement en ELITE 2. Les équipes classées de la 2e à la 9e place disputeront ensuite les playoffs pour attribuer une deuxième accession.

Les deux poules de NM1 pour la saison 2026-2027

Si Monaco n'est pas intégré (voir plus bas), chaque poule comptera donc un exempt lors de chaque journée.

Mulhouse repart à l’assaut avec un groupe largement modifié

Impossible d’aborder cette nouvelle saison sans commencer par Mulhouse. Les Mustangs restent sur deux finales consécutives : battus par Challans en juin 2025, ils ont de nouveau atteint la dernière marche au printemps dernier avant de s’incliner face à Levallois lors d’une belle décisive (75-82).

Cette régularité ne signifie pourtant pas continuité. Une partie importante de l’effectif a changé pendant l’été. Mulhouse doit donc reconstruire des automatismes tout en assumant un statut acquis par ses résultats des deux dernières saisons. Le club alsacien avait notamment éliminé Tours puis Fos-sur-Mer sans perdre un match lors des playoffs 2026 avant de retrouver Levallois en finale.

Challans revient seulement un an après son titre

L'autre nom immédiatement associé aux dernières finales de NM1 est celui de Challans. Champion en 2025 après avoir dominé Mulhouse en finale, le VCB est déjà de retour dans la division après une seule saison passée en ELITE 2.

Mais ce Challans-là n'est plus celui qui avait décroché la montée. Le club vendéen a enregistré huit arrivées et de nombreux départs pendant l'intersaison. Il dispose néanmoins de plusieurs joueurs connaissant très bien la NM1, dans un championnat où cette expérience compte traditionnellement beaucoup.

Boulogne veut retrouver le haut du tableau

Boulogne-sur-Mer a lui aussi profondément retouché son projet. Désormais présenté sous l'identité Boulogne Côte d’Opale Basketball, le club n'a conservé que Noah Manet, Pierre Hannequin et Ismaël Cadiau de son précédent effectif et a renouvelé le reste de son groupe.

Les premiers signaux ont été encourageants puisque les Boulonnais ont nettement dominé Val de Seine (81-62) au premier tour de la Coupe de France. Ce résultat ne suffit évidemment pas à dessiner une hiérarchie avant même la première journée, mais il accompagne les ambitions d'un club qui veut retrouver une place importante en NM1.

Saint-Vallier a de son côté recruté plusieurs joueurs expérimentés de la division, dont des éléments passés par LYONSO, tandis que Tours a quasiment reconstruit son groupe. Rennes peut faire figure de bonne surprise après une intersaison intéressante.

Dans la poule B, Les Sables d'Olonne ont clairement annoncé vouloir retrouver les playoffs. Le club vendéen a changé d'entraîneur - avec l'arrivée du double champion de NM1 Sylvain Delorme -, augmenté son budget et largement remodelé son effectif après avoir terminé dans le bas du groupe A la saison dernière.

Et Monaco plane toujours au-dessus de la NM1

Une inconnue dépasse cependant toutes les autres. Refusée par le Bureau fédéral de la FFBB le 12 septembre, l'AS Monaco a saisi une nouvelle fois le CNOSF et était encore dans l'attente de la proposition du conciliateur à la veille de la reprise. Le club assure avoir apporté les éléments comptables réclamés par la Fédération.

Pendant ce temps, neuf joueurs s'entraînent sous les ordres de Sergii Gladyr. Kenny Kasiama ou encore Luka Asceric ont notamment rejoint un projet dont les moyens annoncés sont sans commune mesure avec ceux d'un club classique de NM1. Mais disposer de joueurs de haut niveau ne résout pas immédiatement la question collective : l'équipe a été assemblée très tardivement, sans préparation comparable à celle de ses éventuels adversaires.

Son éventuelle arrivée obligerait surtout la FFBB à modifier une compétition qui démarre officiellement ce vendredi à 26 clubs. À quelques heures des premiers entre-deux, la NM1 connaît donc ses deux poules, mais peut-être pas encore son casting définitif.