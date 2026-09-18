Théo Maledon s'apprête à lancer sa deuxième saison au Real Madrid dans un environnement largement renouvelé. Désormais dirigé par Pedro Martínez, le club madrilène a également accueilli plusieurs recrues, dont les Français Olivier Sarr et Timothé Luwawu-Cabarrot. Avant d'affronter Dubai Basketball ce vendredi 18 septembre en demi-finale de la SuperCup d’EuroLeague, l'ancien joueur de l'ASVEL affiche déjà de hautes ambitions.

Après une première année qui lui a permis de mesurer les exigences du Real Madrid et la longueur d'une saison pour une équipe visant le Final Four, Maledon découvre un nouveau fonctionnement. Comme une grande partie de l'effectif, il doit intégrer les principes de Pedro Martínez, arrivé cet été sur le banc madrilène.

De quoi faire mieux encore que sa première saison rookie sur place ? Collectivement, le Real Madrid a atteint la finale de l'EuroLeague à Athènes, avec Maledon dans la peau du sixième homme (9,4 points à 45,6% de réussite aux tirs, dont 32,0% à 3-points, sur 2,0 tentatives par match), 2,2 rebonds, 2,9 passes décisives en 17 minutes par rencontre, sur 38 matchs disputés). En Liga Endesa (9,5 points à 46,4% de réussite aux tirs, dont 35,3% à 3-points, sur 1,6 tentative par match, 2,4 rebonds, 3,4 passes décisives en 20 minutes par rencontre, sur 31 matchs disputés), la défaite contre Tenerife en quarts de finale a entraîné le départ de Sergio Scariolo, au profit de Pedro Martinez.

Preseason complete 💪🏾🤍 pic.twitter.com/nPGe6pulYV — Theo Maledon (@Theo_Maledon) 16 septembre 2026

Théo Maledon séduit par les premières semaines avec Pedro Martínez

Les premières impressions du meneur français sont positives. L'ancien coach de Valence Basket souhaite notamment installer une équipe capable de jouer avec beaucoup d'intensité, une exigence déjà perceptible durant la préparation.

« C'est enthousiasmant. Il apporte ses connaissances et tout ce qu'il a accompli, et j'ai le sentiment que l'équipe adhère vraiment beaucoup à ce qu'il veut mettre en place et à la manière dont il veut nous faire jouer », explique Théo Maledon auprès de l’EuroLeague.

Le Normand insiste surtout sur le rythme demandé par le technicien espagnol :

« Personnellement, il s'agit simplement de jouer avec beaucoup d'intensité. Je pense que c'est la principale chose que l'on peut remarquer avec lui : cette attente d'être vraiment intense sur de courtes périodes. »

Pedro Martínez effectuera justement ses débuts officiels avec le Real Madrid face à Dubai Basketball. Le club espagnol a changé une partie importante de son effectif durant l'intersaison, avec sept arrivées recensées par le club.

“Every time we've got a chance to win something as the Real Madrid institution, it's something that we want to do, so we look at it the same way as if it's a final and an opportunity to do so.”



The SuperCup chase is fully on for @Theo_Maledon & @RMBaloncesto 👀



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Un contingent français renforcé au Real Madrid

Théo Maledon pourra aussi compter sur deux partenaires qu'il connaît particulièrement bien. Olivier Sarr et Timothé Luwawu-Cabarrot ont rejoint Madrid cet été, renforçant nettement le contingent français qui autrefois alignait quatre tricolores en même temps (Yabusele, Poirier, Causeur et Heurtel).

Maledon avait déjà côtoyé Sarr à Oklahoma City en NBA, mais leur relation remonte encore plus loin puisqu'ils se sont croisés au Pôle France notamment. Il a également construit des liens étroits avec Luwawu-Cabarrot en équipe de France, à l'EuroBasket 2022. Une proximité que le meneur voit comme un avantage dans un groupe largement remanié.

Cette nouvelle configuration nourrit ses ambitions pour la saison 2026-2027. Maledon estime que le Real possède les ressources nécessaires pour viser le titre dans l'ensemble des compétitions dans lesquelles il sera engagé. Le grand frère de Matys Maledon souhaite voir son équipe proposer le meilleur basket possible.

Un premier test arrive immédiatement à Abou Dabi. Le Real Madrid affronte Dubai Basketball ce vendredi à 19h heure française à l'Etihad Arena, tandis que l'Olympiakos et le Fenerbahçe se retrouvent dans l'autre demi-finale (à 16h) de cette première édition de la SuperCup d’EuroLeague.