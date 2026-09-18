Recherche
Recherche
Se connecter
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Théo Maledon ambitieux avec le nouveau Real Madrid : « Construire quelque chose de spécial »

Théo Maledon aborde sa deuxième saison au Real Madrid avec de nouveaux repères autour de Pedro Martínez et plusieurs visages familiers, dont deux Français. Avant la SuperCup d’EuroLeague à Abou Dabi, l’international français estime que les Madrilènes ont les moyens de jouer tous les titres.
|
Résumé
Écouter
Théo Maledon ambitieux avec le nouveau Real Madrid : « Construire quelque chose de spécial »
Théo Maledon, tout sourire aux côtés du vétéran Sergio Llull, va vivre sa deuxième saison au Real Madrid
Crédit photo : EuroLeague
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Théo Maledon s'apprête à lancer sa deuxième saison au Real Madrid dans un environnement largement renouvelé. Désormais dirigé par Pedro Martínez, le club madrilène a également accueilli plusieurs recrues, dont les Français Olivier Sarr et Timothé Luwawu-Cabarrot. Avant d'affronter Dubai Basketball ce vendredi 18 septembre en demi-finale de la SuperCup d’EuroLeague, l'ancien joueur de l'ASVEL affiche déjà de hautes ambitions.

Après une première année qui lui a permis de mesurer les exigences du Real Madrid et la longueur d'une saison pour une équipe visant le Final Four, Maledon découvre un nouveau fonctionnement. Comme une grande partie de l'effectif, il doit intégrer les principes de Pedro Martínez, arrivé cet été sur le banc madrilène.

De quoi faire mieux encore que sa première saison rookie sur place ? Collectivement, le Real Madrid a atteint la finale de l'EuroLeague à Athènes, avec Maledon dans la peau du sixième homme (9,4 points à 45,6% de réussite aux tirs, dont 32,0% à 3-points, sur 2,0 tentatives par match), 2,2 rebonds, 2,9 passes décisives en 17 minutes par rencontre, sur 38 matchs disputés). En Liga Endesa (9,5 points à 46,4% de réussite aux tirs, dont 35,3% à 3-points, sur 1,6 tentative par match, 2,4 rebonds, 3,4 passes décisives en 20 minutes par rencontre, sur 31 matchs disputés), la défaite contre Tenerife en quarts de finale a entraîné le départ de Sergio Scariolo, au profit de Pedro Martinez.

Théo Maledon séduit par les premières semaines avec Pedro Martínez

Les premières impressions du meneur français sont positives. L'ancien coach de Valence Basket souhaite notamment installer une équipe capable de jouer avec beaucoup d'intensité, une exigence déjà perceptible durant la préparation.

« C'est enthousiasmant. Il apporte ses connaissances et tout ce qu'il a accompli, et j'ai le sentiment que l'équipe adhère vraiment beaucoup à ce qu'il veut mettre en place et à la manière dont il veut nous faire jouer », explique Théo Maledon auprès de l’EuroLeague.

Le Normand insiste surtout sur le rythme demandé par le technicien espagnol :

« Personnellement, il s'agit simplement de jouer avec beaucoup d'intensité. Je pense que c'est la principale chose que l'on peut remarquer avec lui : cette attente d'être vraiment intense sur de courtes périodes. »

Pedro Martínez effectuera justement ses débuts officiels avec le Real Madrid face à Dubai Basketball. Le club espagnol a changé une partie importante de son effectif durant l'intersaison, avec sept arrivées recensées par le club.

Un contingent français renforcé au Real Madrid

Théo Maledon pourra aussi compter sur deux partenaires qu'il connaît particulièrement bien. Olivier Sarr et Timothé Luwawu-Cabarrot ont rejoint Madrid cet été, renforçant nettement le contingent français qui autrefois alignait quatre tricolores en même temps (Yabusele, Poirier, Causeur et Heurtel).

Maledon avait déjà côtoyé Sarr à Oklahoma City en NBA, mais leur relation remonte encore plus loin puisqu'ils se sont croisés au Pôle France notamment. Il a également construit des liens étroits avec Luwawu-Cabarrot en équipe de France, à l'EuroBasket 2022. Une proximité que le meneur voit comme un avantage dans un groupe largement remanié.

LIRE AUSSI

Cette nouvelle configuration nourrit ses ambitions pour la saison 2026-2027. Maledon estime que le Real possède les ressources nécessaires pour viser le titre dans l'ensemble des compétitions dans lesquelles il sera engagé. Le grand frère de Matys Maledon souhaite voir son équipe proposer le meilleur basket possible.

Un premier test arrive immédiatement à Abou Dabi. Le Real Madrid affronte Dubai Basketball ce vendredi à 19h heure française à l'Etihad Arena, tandis que l'Olympiakos et le Fenerbahçe se retrouvent dans l'autre demi-finale (à 16h) de cette première édition de la SuperCup d’EuroLeague.

Real Madrid · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de Liga Endesa sur BeBasket

ASVEL
ASVEL
Suivre
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit