Un gros CV, ancien pivot de l’Olympiakos, débarque en pige au BCM Gravelines-Dunkerque !
Hassan Martin sera Gravelinois jusqu’à la mi-novembre
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
Alors que Neal Quinn va manquer six à huit semaines de compétition, le BCM Gravelines-Dunkerque a trouvé son pigiste médical. Et c’est un gros CV qui débarque dans le Nord pour remplacer temporairement l’ancien pivot d’Aix-Maurienne !
Ainsi, le club maritime a annoncé la signature d’Hassan Martin (2,01 m, 30 ans) jusqu’à la mi-novembre.
𝑾𝑬𝑳𝑪𝑶𝑴𝑬 𝑯𝑨𝑺𝑺𝑨𝑵 🏴☠️
Afin de pallier la blessure de Neal Quinn, le BCM Gravelines-Dunkerque officialise l’arrivée de Hassan Martin 🤝
📲 Plus d’infos ici : https://t.co/JVpFP1cyJL#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/4olkNNblWl
— BCM Basketball (@BCMBasket) September 18, 2026
Facteur X du match 5 Olympiakos – Monaco
Un nom qui vous dira sûrement quelque chose puisque le pivot américain a trois campagnes d’EuroLeague dans les jambes (6,4 points à 66% et 3,5 rebonds en 78 matchs avec l’Olympiakos et l’Étoile Rouge) et un vrai CV derrière lui : doublé Coupe – Championnat en Grèce, doublé Coupe – Championnat en Serbie, mais aussi le statut de meilleur contreur de l’EuroCup en 2020 (13,6 points à 67%, 8 rebonds et 1,7 contre avec le Buducnost).
Au-delà de ça, il avait été l’un des facteurs X de l’homérique Match 5 entre l’Olympiakos et Monaco en 2022 : alors qu’il avait manqué l’intégralité de la série à cause d’un hématome dans la cuisse, il était revenu lors du dénouement au Pirée pour planter 9 points à 100% en 13 minutes et qualifier son club pour le Final Four.
Une saison blanche en 2024/25
S’il se retrouve quelques années plus tard à signer un contrat de deux mois à Gravelines, c’est forcément que quelque chose s’est brisé en vol à un moment. Alors que de multiples blessures l’ont déjà probablement empêché de se pérenniser en EuroLeague (rupture du ménisque externe droit à l’Olympiakos, rupture du ligament latéral du genou à Belgrade), il n’a pas joué de toute la saison 2024/25 à cause d’un nouveau pépin physique d’envergure.
Ces derniers mois, Hassan Martin a renoué avec la compétition, d’abord via une autre pige à l’Hapoël Holon, avant d’aller finir la saison en Turquie, à Manisa. Sur ses 30 matchs toutes compétitions confondues, il a cumulé 6,2 points à 59% et 3,1 rebonds en 15 minutes de moyenne.
Les stats d’Hassan Martin entre Turquie et Israël
Hassan Martin (Manisa Basket) - Hassan Martin (Hapoel Holon) · Basketbol Super Ligi 2025-2026
|Hassan Martin
|Hassan Martin
|MJ
|19
|6
|PTS
|5,9
|9,3
|REB
|2,5
|5,2
|PD
|0,2
|0,7
|IN
|0,5
|1,2
|CO
|0,2
|0,5
« Joueur athlétique, intense et mobile, Hassan apportera au groupe toute son expérience du plus haut niveau européen », se réjouit le BCM. « Son profil doit permettre au staff de préserver l’équilibre de l’équipe durant cette période. » Sous réserve d’une obtention rapide de son visa, il devrait être qualifié pour la première journée de Betclic ÉLITE face au Mans la semaine prochaine.
Gravelines · Effectif 2026/2027
Arrières
- Jacob Gilyard (Prolongation) · Reste
- L.J. Thorpe · Arrive
- Aubrey Dawkins · Arrive
- Soren Bracq (Sous contrat) · Reste
Ailiers
- Louka Letailleur (Sous contrat) · Reste
- Tanguy Peyre (Prêt) · Arrive
Intérieurs
- Hassan Martin · Arrive
- Jaren Lewis · Arrive
- Jahel Trefle · Arrive
- Vafessa Fofana (Sous contrat) · Reste
- Neal Quinn (Sous contrat) · Reste
- Mikael Hopkins · Arrive
Retrouvez tous les transferts de Betclic ELITE sur BeBasket
Commentaires (1)