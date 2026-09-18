Un gros CV, ancien pivot de l’Olympiakos, débarque en pige au BCM Gravelines-Dunkerque !

Alors que Neal Quinn va manquer six à huit semaines de compétition, le BCM Gravelines-Dunkerque a trouvé son pigiste médical. Et c’est un gros CV qui débarque dans le Nord pour remplacer temporairement l’ancien pivot d’Aix-Maurienne !

Ainsi, le club maritime a annoncé la signature d’Hassan Martin (2,01 m, 30 ans) jusqu’à la mi-novembre.

𝑾𝑬𝑳𝑪𝑶𝑴𝑬 𝑯𝑨𝑺𝑺𝑨𝑵 🏴‍☠️ Afin de pallier la blessure de Neal Quinn, le BCM Gravelines-Dunkerque officialise l’arrivée de Hassan Martin 🤝 📲 Plus d’infos ici : https://t.co/JVpFP1cyJL#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/4olkNNblWl — BCM Basketball (@BCMBasket) September 18, 2026

Facteur X du match 5 Olympiakos – Monaco

Un nom qui vous dira sûrement quelque chose puisque le pivot américain a trois campagnes d’EuroLeague dans les jambes (6,4 points à 66% et 3,5 rebonds en 78 matchs avec l’Olympiakos et l’Étoile Rouge) et un vrai CV derrière lui : doublé Coupe – Championnat en Grèce, doublé Coupe – Championnat en Serbie, mais aussi le statut de meilleur contreur de l’EuroCup en 2020 (13,6 points à 67%, 8 rebonds et 1,7 contre avec le Buducnost).

Au-delà de ça, il avait été l’un des facteurs X de l’homérique Match 5 entre l’Olympiakos et Monaco en 2022 : alors qu’il avait manqué l’intégralité de la série à cause d’un hématome dans la cuisse, il était revenu lors du dénouement au Pirée pour planter 9 points à 100% en 13 minutes et qualifier son club pour le Final Four.

Une saison blanche en 2024/25

S’il se retrouve quelques années plus tard à signer un contrat de deux mois à Gravelines, c’est forcément que quelque chose s’est brisé en vol à un moment. Alors que de multiples blessures l’ont déjà probablement empêché de se pérenniser en EuroLeague (rupture du ménisque externe droit à l’Olympiakos, rupture du ligament latéral du genou à Belgrade), il n’a pas joué de toute la saison 2024/25 à cause d’un nouveau pépin physique d’envergure.

Ces derniers mois, Hassan Martin a renoué avec la compétition, d’abord via une autre pige à l’Hapoël Holon, avant d’aller finir la saison en Turquie, à Manisa. Sur ses 30 matchs toutes compétitions confondues, il a cumulé 6,2 points à 59% et 3,1 rebonds en 15 minutes de moyenne.

Les stats d’Hassan Martin entre Turquie et Israël

Hassan Martin (Manisa Basket) - Hassan Martin (Hapoel Holon) · Basketbol Super Ligi 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Hassan Martin Hassan Martin MJ 19 6 PTS 5,9 9,3 REB 2,5 5,2 PD 0,2 0,7 IN 0,5 1,2 CO 0,2 0,5

« Joueur athlétique, intense et mobile, Hassan apportera au groupe toute son expérience du plus haut niveau européen », se réjouit le BCM. « Son profil doit permettre au staff de préserver l’équilibre de l’équipe durant cette période. » Sous réserve d’une obtention rapide de son visa, il devrait être qualifié pour la première journée de Betclic ÉLITE face au Mans la semaine prochaine.