Axel Toupane n’ira pas à Monaco : le champion NBA boucle l’effectif de Saint-Quentin !

Un temps annoncé du côté de Monaco malgré la situation instable et une possible évolution en Nationale 1, Axel Toupane (2,01 m, 34 ans) est bien de retour en France. Mais pas sur le Rocher.

Alors que le club qui le lorgnait, et où il se trouvait il y a encore quelques jours, attend le verdict de son ultime recours au CNOSF, l’ailier international français s’est engagé… à Saint-Quentin, club repêché en Betclic ÉLITE après l’exclusion de l’ASM.

L’expérience de la NBA et l’EuroLeague à Saint-Quentin

si l’ancien joueur des Mets et champion NBA 2021 avec les Milwaukee Bucks s’était entraîné en Principauté cet été, dans la perspective de participer à la reconstruction monégasque, le refus catégorique de la FFBB de valider l’engagement de la Roca Team en NM1 a jeté un froid sur le recrutement princier. Une aubaine saisie par le SQBB, qui s’offre un renfort de poids et d’expérience pour clore son effectif, à seulement dix jours du coup d’envoi du championnat.

PROFIL JOUEUR Axel TOUPANE Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 34 ans (23/07/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Fiba Europe Cup PTS 10 #164 REB 5 #90 PD 1,7 #194

Médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2019 avec l’équipe de France et rompu aux joutes d’EuroLeague (au Žalgiris Kaunas et à l’Olympiakos), l’ailier tricolore sort d’un exercice 2025-2026 mouvementé. Après un passage mitigé au FC Porto marqué par une blessure et un temps de jeu réduit , Axel Toupane s’était envolé en février dernier pour l’ASC Ville de Dakar, champion du Sénégal en titre et membre de la BAL. Une expérience qui lui a permis de reprendre en leadership et en confiance, près de ses racines paternelles.

La « maturité et le leadership » d’un grand champion

Sa signature vient sceller le recrutement saint-quentinois, alors que le nom d’un autre ancien joueur NBA, R.J. Hampton, circulait jusqu’alors. Mais c’est bien avec Axel Toupane que le club picard clôt son mercato, ce qui ne manque pas de réjouir le General Manager du SQBB, Anthony Ottou : « Axel est un joueur d’expérience, qui a connu le très haut niveau, remporté des titres et vécu de nombreuses expériences fortes au cours de sa carrière. Aujourd’hui, il arrive à Saint-Quentin avec l’envie de mettre cette expérience au service du collectif, de transmettre, mais aussi de continuer à performer et à avoir un véritable impact sur le terrain. Au-delà de ses qualités de joueur, nous recherchions également un profil capable d’apporter de la maturité, du leadership et d’accompagner notre groupe dans les exigences de la Betclic ÉLITE. Axel connaît parfaitement le basket français et ses exigences. Son état d’esprit, son expérience et son envie de s’investir pleinement dans notre projet correspondent à ce que nous souhaitions apporter à cette équipe. »

Malgré un été chaotique et une préparation perturbée par les incertitudes administratives autour de son maintien, Saint-Quentin est parvenu à bâtir un groupe à dix joueurs particulièrement attrayant, sous les ordres du nouveau coach Raphaël Pascual. Les Phénix ont su construire une ossature d’expérience à l’image d’Alexandre Gavrilovic, Paul Rigot et Jean-Philippe Dally. À ce socle s’ajoutent des paris très séduisants en provenance des parquets nord-américains : Taevion Kinsey, arrière scoreur prolifique en G-League, ou bien Matthew Cleveland, l’ailier passé par Florida State, Miami, la G-League et la CEBL au Canada.

Désormais, l’unique mission du SQBB sera de décrocher un maintien serein – voire mieux – dans l’élite. Le club axonais avait été contraint, mi-septembre, d’envoyer son équipe Espoirs au premier tour de Coupe de France face à Besançon (défaite 123-74). Avec un groupe au complet et une présaison activée sur le tard, le SQBB se met à présent en ordre de marche pour son vrai début d’exercice !