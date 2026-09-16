Adam Silver veut voir la NBA Europe « s’unir » à l’EuroLeague

La NBA avance dans ses discussions avec l’EuroLeague. À l’issue du Board of Governors organisé mardi à New York, Adam Silver a confirmé que la ligue nord-américaine travaillait désormais sur la possibilité d’acquérir une participation dans l’organisation européenne. Une opération qui pourrait profondément modifier le projet NBA Europe, dont le lancement reste programmé pour l’automne 2027.

Adam Silver provides new info about potential collaboration of EuroLeague and NBA Europe 🏀 Read more: https://t.co/Bepxh2zTfz pic.twitter.com/mD3yPiCqtt — BasketNews (@BasketNews_com) September 15, 2026

Jusqu’ici, la NBA avait toujours assuré qu’elle poursuivrait son projet avec la FIBA, avec ou sans accord avec l’EuroLeague. Les négociations actuelles ouvrent toutefois la voie à une réunification des deux initiatives plutôt qu’à l’installation de deux compétitions concurrentes au plus haut niveau européen.

Adam Silver a clairement affiché sa préférence pour cette option lors de sa conférence de presse. « Nous pensons que la ligue serait renforcée si nous unissions nos forces avec l’EuroLeague. Ce n’est pas indispensable, mais je pense que nous serions tous dans une meilleure situation avec un front uni en Europe. »

🚨 NBA EUROPE: Adam Silver confirms progress with the EuroLeague. Speaking after the NBA Board of Governors meetings in New York, Silver gave a major update on the project: 🗣️ “I believe we are making progress there.” 🗣️ “We believe the league will be strengthened by joining… pic.twitter.com/8V9Yt0ffTr — SKWEEK (@SkweekSports) September 16, 2026

La forme précise que prendrait cette prise de contrôle reste à définir, tout comme son montant. Le dossier pourrait néanmoins connaître une avancée importante rapidement. Les 13 clubs actionnaires de l’EuroLeague doivent se réunir le 5 octobre à Milan afin d’étudier notamment la proposition de la NBA et les différentes options pour l’avenir de la compétition.

« Une opportunité unique et historique »

Malgré ces négociations, le calendrier de NBA Europe n’a pas changé. La ligue vise toujours un démarrage lors de la saison 2027-2028. Le projet présenté ces derniers mois repose sur 12 franchises permanentes, auxquelles pourraient s’ajouter quatre équipes issues d’un système de qualification.

L’éventuelle intégration de l’EuroLeague modifierait nécessairement cette architecture. Tous les clubs actuellement actionnaires ne pourraient pas automatiquement disposer d’une place permanente dans la nouvelle compétition, selon les dernières rumeurs.

Plusieurs dossiers doivent également être réglés concernant la rémunération des joueurs, la centralisation des droits télévisés, l’articulation avec les championnats nationaux ou encore les infrastructures.

« Nous voyons vraiment cela comme une opportunité unique et historique pour ce que cela pourrait représenter, non seulement pour le basket, mais aussi pour le paysage sportif européen, et nous voulons bien faire les choses », a expliqué Adam Silver.

Les franchises les plus valorisées seraient le Panathinaïkos (Grèce), le Real Madrid (Espagne) et l’Olympiakos (Grèce), avec une valeur estimée à plus de 370 millions de dollars. Les autres clubs se situant dans une large fourchette allant de 69 à 345 M$.

La NBA prévoit désormais de nouvelles annonces dans les prochaines semaines ou les prochains mois. La réunion des propriétaires de l’EuroLeague, le 5 octobre en Italie, constituera la prochaine étape importante de ce potentiel rapprochement.