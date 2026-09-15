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Tiago Splitter : le nouveau coach des Chicago Bulls s'entoure d'un staff habitué au basket européen

NBA - Tiago Splitter a finalisé lundi le staff qui l'accompagnera aux Chicago Bulls pour la saison 2026-27. L'ancien entraîneur du Paris Basketball en EuroLeague, désormais head coach de la franchise de l'Illinois, a composé un banc largement teinté d'expérience européenne et internationale, avec notamment Rex Kalamian, sélectionneur de l'Arménie, et Jonah Herscu, tout juste nommé à la tête de la Roumanie.
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Tiago Splitter : le nouveau coach des Chicago Bulls s'entoure d'un staff habitué au basket européen
Tiago Splitter a été nommé coach principal des Chicago Bulls en juin
Crédit photo : Kamil Krzaczynski-Imagn Images
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Passé par le banc du Paris Basketball en EuroLeague avant de devenir head-coach en NBA, Tiago Splitter n'a pas coupé le fil avec le Vieux Continent. Le technicien brésilien, nommé coach principal des Chicago Bulls à l'intersaison, a bouclé lundi la composition de son staff pour la saison 2026-27. Le résultat est un groupe où l'expérience européenne occupe une place centrale, aussi bien sur le banc que dans les postes de développement et de vidéo.

Le point le plus marquant tient à la présence de deux sélectionneurs nationaux parmi les assistants. Rex Kalamian (57 ans), vétéran de 34 saisons comme coach en NBA, occupe également le poste de sélectionneur de l'Arménie. Il est rejoint par Jonah Herscu, récemment désigné à la tête de l'équipe nationale A de Roumanie.

Des profils passés par les championnats européens

Tiago Splitter a par ailleurs promu Martin Rancik au poste de senior player development coach. L'ancien international slovaque, passé par l'EuroLeague, a disputé quinze saisons professionnelles entre l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Slovaquie et la République tchèque.

La dimension internationale s'étend jusqu'au secteur vidéo. Nouveau video coordinator, Delvon Johnson a évolué quatorze saisons à l'étranger avant de basculer vers les opérations basket, avec des passages en Finlande, en Allemagne, en Suisse, en Slovaquie, en Suède, en République tchèque et à Chypre.

D'autres membres du staff ont également connu les parquets européens. Blake Ahearn, nouvel assistant, a joué en Espagne et en Italie. L.D. Williams, maintenu comme player development coach, a pour sa part évolué en France et en Finlande.

Wes Unseld Jr. et Taj Gibson complètent le banc de Chicago

Ces arrivées s'ajoutent à celle, déjà actée, de Wes Unseld Jr. Ancien head coach des Washington Wizards, l'assistant entame sa troisième saison à Chicago. Le banc accueille enfin Taj Gibson (41 ans), tout juste retraité, qui débute sa carrière d'entraîneur dans la franchise où il avait lancé sa carrière NBA.

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