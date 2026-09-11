Une superstar NBA monte sur le ring au Nigeria !

À quelques semaines du début de sa première saison avec les Philadelphia 76ers, Jaylen Brown (1,98 m, 29 ans) s’est adonné à une activité pour le moins surprenante. Présent au Nigeria dans le cadre d’un déplacement lié notamment à sa fondation 7uice, l’ancien joueur des Boston Celtics s’est retrouvé mercredi sur un ring de boxe. Une séquence rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

LeBron James, Tyrese Maxey & Jaylen Brown back on the court together! (via: chrisjohnsonhoops/IG, bigb​.media/IG_) pic.twitter.com/iYModlziSK — NBA (@NBA) September 4, 2026

Les images montrent le quintuple All-Star NBA équipé de gants et engagé face à un adversaire dans ce qui s’apparentait davantage à une exhibition qu’à un combat officiel. Un détail rend néanmoins la scène encore plus étonnante : le MVP des finales 2024 a assuré n’avoir effectué aucun travail préalable en amont du combat.

« Je n’ai fait aucune préparation pour ça », a indiqué Jaylen Brown en commentaire de la vidéo publiée sur Instagram.

Jaylen Brown made his boxing debut in Nigeria 👀 pic.twitter.com/U3TiELfDsQ — Legion Hoops (@LegionHoops) September 10, 2026

Les circonstances exactes de cette opposition restent assez floues. La séquence semble avoir été organisée en lien avec les activités caritatives du joueur au Nigeria et rien n’indique qu’il s’agissait d’un combat homologué. Brown a également participé à un camp de basket destiné aux jeunes lors de son passage dans le pays.

Le timing interpelle malgré tout. Transféré cet été par Boston aux Philadelphia 76ers, le champion NBA 2024 s’apprête à rejoindre une équipe qui comptera notamment LeBron James, Joel Embiid et Tyrese Maxey dans ses rangs, et apparaît logiquement parmi les favoris au titre.

Jaylen Brown Poste : Arrière, Ailier

Taille : 198 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Boston Celtics Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 28,7 #4 REB 6,9 #56 PD 5,1 #50

Jaylen Brown et la boxe, une histoire d’amour

Voir une superstar NBA monter sur un ring en pleine intersaison peut surprendre, mais l’intérêt de Jaylen Brown pour les sports de combat n’est pas nouveau. Le natif de Géorgie s’est notamment entraîné au muay-thaï et avait déjà évoqué en février l’idée de poursuivre dans cette voie après sa carrière de basketteur.

« J’y ai pensé et j’en ai parlé avec certaines personnes. Peut-être après ma carrière, j’aimerais essayer quelque chose comme l’UFC ou même la boxe », avait-il expliqué aux journalistes, ajoutant avoir déjà échangé avec Dana White, le patron de l’UFC.

Jaylen Brown entretient aussi un lien familial avec la boxe. Son père, Quenton Marselles Brown, a évolué chez les poids lourds et remporté un titre WBU en 2016, tandis que son grand-père Willie Brown a également pratiqué ce sport. Un héritage qui éclaire un peu mieux l’intérêt ancien de la star NBA pour les sports de combat.

Quand bien même Jaylen Brown possède une connexion très forte avec les sports de combat, voir un futur Hall of Famer échanger des coups sur un ring à Lagos avait toutefois de quoi surprendre.