À Monaco, le MBA peut-il devenir la nouvelle place forte du basket de la Principauté ?

Le paysage du basket monégasque a rarement été aussi contrasté. Quelques mois après avoir terminé cinquième de LF2 pour sa première saison dans la division, le Monaco Basket Association prépare un exercice 2026-2027 qui pourrait accélérer considérablement son développement. Dans le même temps, l’AS Monaco Basketball masculine traverse une crise sans précédent : son engagement en Betclic ELITE a été refusé cet été et l’équipe espère être repêchée en Nationale Masculine 1.

Dans cet environnement particulier, le MBA dispose d’une occasion rare de prendre une nouvelle dimension. Son objectif officiel reste une accession en La Boulangère Wonderligue à l’horizon 2028, mais son recrutement et ses premiers résultats indiquent qu’il pourrait ne pas attendre aussi longtemps.

Le Monaco Basket Association a construit un effectif pour jouer très haut en LF2

La première saison du MBA à ce niveau s’était achevée en quarts de finale des playoffs contre Feytiat, après une cinquième place en saison régulière. Un résultat honorable pour un promu, mais le club n’a manifestement pas souhaité se contenter de consolider sa place dans la division.

Quatre recrues expérimentées sont arrivées. Carolina Rodrigues doit renforcer la mène, tandis qu’Émilie Prugnière connaît déjà le niveau supérieur après son passage par Toulouse. Stepha M’Baye arrive de Feytiat et Lélia Lesueur complète également un recrutement qui apporte de l’expérience à un groupe ayant conservé plusieurs de ses principales joueuses.

Maud Stervinou, désormais capitaine, Ilona Hattab et surtout Julie Tetart ont notamment prolongé leur aventure en Principauté. Cette dernière reste sur une saison statistiquement exceptionnelle : 21,2 points et 20,2 rebonds pour 35,7 d’évaluation de moyenne en 25 rencontres de saison régulière.

PROFIL JOUEUR Julie TETART Poste(s): Pivot Taille: 190 cm Âge: 34 ans (10/06/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / LF2 PTS 20,7 #1 REB 20 #1 PD 1,9 #67

Ses performances et sa transidentité, qu’elle a elle-même publiquement évoquée, ont alimenté de nombreux débats dans le basket féminin français au printemps dernier. L’absence de Tetart parmi les principales récompenses individuelles de LF2 avait notamment suscité de nombreuses réactions malgré sa domination statistique. Le débat reste très présent, une rumeur de volonté de boycott de la part de plusieurs clubs court notamment depuis deux semaines.

Emmanuel Body, un entraîneur qui connaît le chemin vers l’élite

Le changement le plus significatif se trouve peut-être sur le banc. Monaco a confié son équipe à Emmanuel Body, après quatorze saisons passées à La Roche Vendée.

Le technicien y a notamment remporté le championnat de Ligue 2 et conduit le RVBC pendant huit saisons dans l’élite, avec également cinq participations européennes. Une expérience directement en rapport avec le projet monégasque.

« Je suis ravi d’être présent au MBA. Le projet du club me tient vraiment à cœur. Il y a de belles valeurs, ça nous donne vraiment envie de batailler pour faire la plus belle saison possible », a-t-il expliqué à Nice-Matin.

Son staff possède également un profil inhabituel pour la LF2 puisque l’ancien international français Ali Traoré figure parmi ses assistants, aux côtés de Bertrand Delage.

Les premiers résultats donnent encore un peu plus de relief à cette construction. Monaco a remporté ses trois premiers matches de préparation. Le MBA a notamment écrasé son voisin du Cavigal Nice 98 à 49, alors que Maud Stervinou et Ilona Hattab étaient absentes.

Le MBA candidat à La Boulangère Wonderligue dès cette saison ?

Éric Elena continue officiellement de parler d’une montée dans l’élite « à l’horizon 2028 ». Mais le fondateur du club ne cache pas que l’opportunité pourrait arriver plus tôt.

« La Boulangère Wonderligue est dans notre tête pour cette saison », a-t-il reconnu lors de la présentation de l’effectif.

Cette ambition pourrait également s’accompagner d’un changement de dimension en dehors du terrain. Le MBA discute avec le gouvernement monégasque pour pouvoir évoluer plus régulièrement à Gaston-Médecin plutôt qu’à l’Annonciade.

La salle de 5 000 places constituait jusqu’ici le territoire de la Roca Team. La situation actuelle de l’équipe masculine pourrait désormais libérer davantage de possibilités pour le MBA.

« Jouer dans un grand stade est un outil majeur de développement. On peut espérer attirer un plus grand nombre de personnes et avoir l’opportunité de mettre sur le devant de la scène une grande équipe féminine », estime Stéphane Valeri.

Après deux promotions consécutives puis une qualification immédiate pour les playoffs de LF2, Monaco ne se comporte déjà plus vraiment comme un nouveau venu. Entre les moyens mobilisés, le niveau de son effectif, l’arrivée d’Emmanuel Body et l’opportunité de gagner une exposition nouvelle en Principauté, le MBA dispose désormais de plusieurs leviers pour viser plus haut.

La saison dira si cela suffit pour rejoindre dès 2027 La Boulangère Wonderligue. Mais à Monaco, une place est peut-être en train de se libérer pour créer une nouvelle locomotive du basket féminin.