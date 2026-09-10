Dwight Howard sort déjà de sa retraite pour jouer… en Géorgie

Six mois après avoir annoncé sa retraite, Dwight Howard (2,11 m, 40 ans) va déjà retrouver les parquets. Le numéro 1 de la Draft 2004 s’est engagé avec Black Fortress Tbilissi, qui disputera sa première saison dans l’élite géorgienne. Attendu sur place en octobre, le champion NBA 2020 va découvrir pour la première fois un championnat européen, quatre ans après son dernier match en NBA.

Dwight Howard reprend sa carrière en Géorgie

Lorsqu’il avait annoncé sa retraite en mars dernier, Dwight Howard semblait avoir définitivement refermé le chapitre. L’ancien pivot du Magic et des Lakers va pourtant reprendre la compétition dès cet automne, sous les couleurs de Black Fortress Tbilissi.

« Géorgie, me voilà ! Et je ne parle pas de ma ville natale d’Atlanta. Attendez octobre, quand nous allons mettre le feu au parquet avec Black Fortress », a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux.

Le natif d’Atlanta joue ainsi sur l’homonymie entre l’État américain de Géorgie et le pays qu’il va désormais rejoindre. Son arrivée est prévue au mois d’octobre. La durée de son engagement et son salaire n’ont pas été dévoilés.

Une première expérience européenne pour Dwight Howard

Le choix est particulièrement atypique pour un joueur de son pedigree. Black Fortress Tbilissi est une nouvelle venue au plus haut niveau national et va disputer sa première saison en première division géorgienne.

Howard, qui vient de réaliser une tournée en Mongolie, n’avait encore jamais évolué en Europe. Après son départ de NBA en 2022, il avait rejoint Taïwan, avant plusieurs expériences ponctuelles, notamment à Dubaï et dans le BIG3 américain.

Le niveau du championnat géorgien demeure modeste à l’échelle du continent, loin de celui des principales ligues européennes et davantage comparable aux divisions semi-professionnelles françaises. Le pays possède néanmoins une vraie culture basket, illustrée récemment par les performances de sa sélection nationale.

Lors de l’EuroBasket 2025, la Géorgie avait notamment créé la surprise en éliminant l’équipe de France en huitième de finale (80-70) pour atteindre pour la première fois les quarts de finale de la compétition. Son parcours s’était arrêté face à la Finlande (93-79).

Quatre ans après son dernier match NBA

Dwight Howard n’a plus disputé de rencontre NBA depuis la saison 2021-2022 avec les Los Angeles Lakers. Sa dernière expérience régulière en club remontait ensuite à son passage aux Taoyuan Leopards, à Taïwan.

Premier choix de la Draft 2004 par Orlando, il a porté les couleurs du Magic, des Lakers, de Houston, Atlanta, Charlotte, Washington et Philadelphie au cours de sa carrière NBA. Il avait notamment conduit Orlando jusqu’aux Finales NBA 2009, perdues contre Los Angeles.

Huit fois All-Star et trois fois Défenseur de l’année, il a remporté le titre NBA en 2020 avec les Lakers avant d’intégrer le Hall of Fame en 2025.

Sa retraite annoncée en mars n’aura donc été que de courte durée. À 40 ans, Dwight Howard va désormais ajouter la Géorgie à un parcours déjà particulièrement atypique.