Donald Trump tâcle les Mavs au sujet de Luka Doncic : « On peut refaire ce trade ? »

Dix-neuf mois plus tard, le transfert de Luka Doncic (2,01 m, 27 ans) vers les Lakers fait toujours débat. Lors d’un discours prononcé à Dallas, Donald Trump est ainsi revenu sur l’échange qui avait envoyé le meneur slovène à L.A. en échange d’Anthony Davis. Une opération qu’il peine toujours à comprendre.

Après son trade surprise aux Lakers, Luka Doncic prend ses marques en Californie La superstar Luka Doncic a été présentée mardi matin aux médias de Los Angeles, 48 heures après l'un des transferts les plus fous de l'histoire du sport avec Anthony Davis. https://t.co/fb8ZxEoJ4B pic.twitter.com/lSKzHxtyJ7 — L'Équipe (@lequipe) February 5, 2025

Devant un public texan acquis à sa cause, Donald Trump a profité d’un passage de son discours consacré aux Mavericks pour évoquer l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire récente de la franchise. Le président américain a reconnu ne pas être un spécialiste de basket, tout en affichant son incompréhension devant la décision prise par Dallas.

« Je dois vous dire que je ne comprends pas ce transfert. Ce transfert n’est pas bon. Qu’est-ce que j’y connais au basket ? C’était Luka ? Peut-être qu’on peut refaire ce transfert ? Je refais des deals tout le temps », a-t-il lancé avec humour.

🚨JUST IN: Donald Trump calls out the Mavs for trading Luka Doncic: “I must tell you, I don't understand the trade. That trade is not good… Maybe we can redo that trade? I redo deals all the time.” pic.twitter.com/9UrRSbmJHQ — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 10, 2026

Selon Yahoo Sports, Donald Trump aurait également estimé que l’opération pouvait être « le pire transfert de l’histoire du sport ». Une formule qui rejoint les nombreuses critiques formulées depuis février 2025 autour du choix des Mavericks.

Un sujet sensible à Dallas

Le 2 février 2025, Dallas avait envoyé Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris aux Lakers. En retour, les Mavericks avaient récupéré Anthony Davis, Max Christie et un choix du premier tour de Draft 2029, dans une transaction impliquant également le Jazz.

A truck drives through the American Airlines Center with “Fire Nico, Sell The Team, during a protest for the Luka Doncic trade. The Dallas Mavericks play the Houston Rockets at 2:00 p.m. CT. pic.twitter.com/q6vibNC50j — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) February 8, 2025

L’opération avait immédiatement provoqué une incompréhension considérable, d’autant que le rookie de l’année 2019 venait d’emmener Dallas jusqu’aux Finales NBA 2024 quelques mois plus tôt. Les critiques se sont prolongées depuis : Bleacher Report a notamment classé récemment cet échange comme le pire réalisé en NBA au cours des cinq dernières années.

La première saison complète suivant le transfert n’a pas inversé cette perception. Luka Doncic a terminé l’exercice 2025-2026 avec 33,5 points, 7,7 rebonds et 8,3 passes décisives de moyenne sous le maillot des Lakers, tandis que Dallas a basculé vers une nouvelle phase de son projet.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Le trade de Luka Doncic vers Dallas est-il le pire transfert jamais réalisé en NBA ? Oui

Non

Cooper Flagg en lot de consolation

Le dirigeant à l’origine du transfert, Nico Harrison, n’est plus en poste. Les Mavericks l’ont licencié au cours de la saison 2025-2026, après plusieurs mois pendant lesquels sa décision avait cristallisé la colère d’une partie du public texan.

Dallas dispose désormais d’un nouvel élément majeur autour duquel se reconstruire avec Cooper Flagg (2,06 m, 19 ans). Une pierre angulaire récupérée avec le premier choix de la draft NBA 2025, obtenu en partie grâce au transfert de Luka, alors que son départ avait fait plonger la franchise sportivement. Dopant mécaniquement les chances des Mavs de choisir très haut lors de ladite draft.

Qu’importe, les fans texans, comme le président des Etats-Unis, ne se remettent toujours pas de la décision prise par les Mavericks en janvier 2025.