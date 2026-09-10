Les Bleues ont lancé leur Coupe du monde face à Team USA

L’équipe de France féminine de basket fauteuil a validé son billet lors du Tournoi Qualificatif Mondial de Madrid. Ce mercredi, elles ont démarré leur Coupe du monde face à ce qui se fait de mieux dans le monde, les États-Unis. Face à l’ogre de la compétition, les joueuses de Mathis Mourcin ont gagné en expérience lors d’une large défaite (27-94) à l’Université de Carleton, qui dispose du meilleur programme universitaire basket du Canada.

Une progression depuis Madrid

Trois mois seulement séparent la qualification de ce mondial à Ottawa, la capitale fédérale du Canada. C’est un grand saut pour l’équipe de France qui va se frotter aux meilleures nations mondiales pour continuer à progresser dans la hiérarchie. Le prochain objectif, c’est le Championnat d’Europe avec derrière, les Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028.

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Un collectif sans star individuelle

Cette équipe de France n’a pas de joueuse star, personne ne porte le jeu à elle seule. Cependant, le staff voit en cette homogénéité un atout plutôt qu’un problème. Le sélectionneur Mathis Mourcin veut un groupe solide mentalement et également une équipe qui progresse à chaque match :

« Nous devrons faire preuve d’un état d’esprit irréprochable et d’une réelle envie d’utiliser cette compétition pour faire progresser l’équipe (…) Maintenant elles doivent confirmer », a-t-il déclaré sur france-paralympique.fr.

Une première défaite face aux États-Unis

Le premier tour permet aux Bleues de se mesurer face à des adversaires aux profils différents. Cinq matchs sont au programme dont quatre de suite sans jour de repos. Leur tournoi a commencé ce mercredi 9 septembre face aux États-Unis, avec une large défaite donc, avant un premier jour de repos. Ensuite, en quatre jours, les joueuses tricolores affronteront dans l’ordre suivant : l’Algérie, le Japon, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Le programme des Bleues (horaire français) au premier tour : France – États-Unis : 27-94

Algérie – France dans la nuit du 11 au 12 septembre à 1h du matin

France – Japon le 12 septembre à 16h

Allemagne – France le 13 septembre à 18h15

France – Pays-Bas le 14 septembre à 16h15

Le débat de la rédaction · Connaisseur ou amateur ? L'Équipe de France féminine de basket fauteuil a-t-elle participé à la dernière Coupe du Monde ? Oui

Non

Le groupe tricolore

Mathis Mourcin a sélectionné 13 joueuses, dont une remplaçante, pour ce tournoi à Ottawa. Meggie Gay est la 13e joueuse qui compose le groupe français.