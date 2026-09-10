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Les Bleues ont lancé leur Coupe du monde face à Team USA

Équipe de France féminine fauteuil - Trois mois après leur qualification décrochée à Madrid, les Bleues du basket fauteuil féminin retrouvent la scène mondiale. Du 9 au 19 septembre, elles disputent les Championnats du monde à Ottawa, au Canada. Ce mercredi, elles ont démarré leur compétition par une large défaite contre les États-Unis (27-94).
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Les Bleues ont lancé leur Coupe du monde face à Team USA

L’équipe de France féminine de basket fauteuil a démarré sa Coupe du monde ce mercredi à Ottawa

Crédit photo : basket fauteuil france
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L’équipe de France féminine de basket fauteuil a validé son billet lors du Tournoi Qualificatif Mondial de Madrid. Ce mercredi, elles ont démarré leur Coupe du monde face à ce qui se fait de mieux dans le monde, les États-Unis. Face à l’ogre de la compétition, les joueuses de Mathis Mourcin ont gagné en expérience lors d’une large défaite (27-94) à l’Université de Carleton, qui dispose du meilleur programme universitaire basket du Canada.

Une progression depuis Madrid

Trois mois seulement séparent la qualification de ce mondial à Ottawa, la capitale fédérale du Canada. C’est un grand saut pour l’équipe de France qui va se frotter aux meilleures nations mondiales pour continuer à progresser dans la hiérarchie. Le prochain objectif, c’est le Championnat d’Europe avec derrière, les Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028.

LIRE AUSSI : Absente de la dernière édition, l’équipe de France féminine de basket fauteuil retourne au Mondial !Téo Nievas

Un collectif sans star individuelle

Cette équipe de France n’a pas de joueuse star, personne ne porte le jeu à elle seule. Cependant, le staff voit en cette homogénéité un atout plutôt qu’un problème. Le sélectionneur Mathis Mourcin veut un groupe solide mentalement et également une équipe qui progresse à chaque match :

« Nous devrons faire preuve d’un état d’esprit irréprochable et d’une réelle envie d’utiliser cette compétition pour faire progresser l’équipe (…) Maintenant elles doivent confirmer », a-t-il déclaré sur france-paralympique.fr.

Une première défaite face aux États-Unis 

Le premier tour permet aux Bleues de se mesurer face à des adversaires aux profils différents. Cinq matchs sont au programme dont quatre de suite sans jour de repos. Leur tournoi a commencé ce mercredi 9 septembre face aux États-Unis, avec une large défaite donc, avant un premier jour de repos. Ensuite, en quatre jours, les joueuses tricolores affronteront dans l’ordre suivant : l’Algérie, le Japon, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Le programme des Bleues (horaire français) au premier tour :

  • France – États-Unis : 27-94
  • Algérie – France dans la nuit du 11 au 12 septembre à 1h  du matin
  • France – Japon le 12 septembre à 16h
  • Allemagne – France le 13 septembre à 18h15
  • France – Pays-Bas le 14 septembre à 16h15

Le débat de la rédaction · Connaisseur ou amateur ?

L'Équipe de France féminine de basket fauteuil a-t-elle participé à la dernière Coupe du Monde ?

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Le groupe tricolore

Mathis Mourcin a sélectionné 13 joueuses, dont une remplaçante, pour ce tournoi à Ottawa. Meggie Gay est la 13e joueuse qui compose le groupe français.

Le groupe complet de l’Équipe de France : Maria Ernest Augustin, Charlène Coatantiec, Loeiza-Vari Le Roux, Lucie Nolet, Anne-Sophie Rubler, Lisa Clary-Galibert, Marion Dijoux, Mathilde Veuille, Louise Dookun Leber, Maud Pruvost, Grace Wembolua et Marion Blais

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