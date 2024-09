Avec un troisième titre paralympique d’affilée, les États-Unis rentrent dans l’histoire !

Il y avait comme un air de déjà-vu samedi soir à l’Arena Bercy… Les États-Unis qui remportent une finale paralympique accrochée, des joueurs qui se drapent dans la bannière étoilée, l’hymne américain joué dans l’enceinte des bords de Seine.

Mais il y avait aussi une nouveauté : jusqu’ici, dans l’histoire paralympique, on n’avait jamais vu un pays remporter trois titres d’affilée ! Or, après une disette de 28 ans, de Séoul 1988 à Rio 2016, Team USA a signé un historique three-peat, disposant des Britanniques (73-69). Deuxième équipe la plus médaillée de l’histoire avec 7 podiums, derrière les… États-Unis (11 médailles, dont 6 en or), la Grande-Bretagne attend donc toujours son premier sacre paralympique.

Devant 12 611 spectateurs, ce n’est pas passé loin à Bercy, avec un dernier quart-temps fabuleux, où les coéquipiers de Lee Manning (21 points à 10/12 et 16 rebonds) sont revenus à une seule possession (60-63, 37e minute), après avoir semblé dans les cordes (51-63, 33e minute). Mais les Américains n’ont pas paniqué : leurs deux hommes forts, Steve Serio (24 points à 10/18, 10 rebonds et 8 passes décisives) et Jake Williams (26 points à 11/24 et 8 passes décisives), ont marqué les trois paniers qu’il fallait pour repousser les assauts anglais et écrire l’histoire. Avant que leurs homologues féminines ne scellent définitivement la domination étasunienne ce dimanche soir en finale face aux Pays-Bas ?