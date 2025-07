Donta Hall ne reviendra pas à Monaco et rejoint l’Olympiakos !

Annoncé sur les tablettes du Rocher, où il a passé trois saisons entre 2021 et 2024, Donta Hall (2,06 m, 27 ans) n’effectuera pas son retour à Monacoet signe à l’Olympiakos pour trois ans, selon nos confrères d’Eurohoops.

✅🚨 Done deal between Baskonia and Olympiacos: Donta Hall moves to the Greek champs with a three year contract. Baskonia will approximately be receiving a 600k buyout pic.twitter.com/B8nb2p6rrC

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 17, 2025