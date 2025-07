Un ancien numéro 1 de Draft NBA dans le viseur des New York Knicks !

Libre de tout contrat depuis sa fin de parcours mitigée entre Brooklyn et les Clippers, Ben Simmons pourrait rebondir du côté de New York. Selon Ian Begley de SNY, les Knicks sont en contact régulier avec l’ancien All-Star australien dans le cadre de leur recherche d’un dernier renfort.

“Knicks remain interested in Landry Shamet & he remains open to coming back…Also to my knowledge as of late last week they were still in touch w/ Ben Simmons… I’m sure they’re looking at others as well…” — @IanBegley on Knicks vet minimum slot Reaction by @_leeescobedo pic.twitter.com/X83tWocp59 — New York Basketball (@NBA_NewYork) July 15, 2025

Les Knicks cherchent une doublure derrière Jalen Brunson

Après une de leurs meilleures saisons depuis plus de 20 ans, les New York Knicks ont choisi de changer de coach et d’améliorer leur banc en ajoutant Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele. Il leur reste désormais de la place pour ajouter un contrat au minimum vétéran et un contrat rookie pour éviter le « second apron », ce seuil qui déclenche des pénalités financières.

La franchise cherche principalement une doublure derrière Jalen Brunson, capable de gérer le ballon. Ben Simmons fait partie des noms évoqués, tout comme Landry Shamet, qui était déjà avec l’équipe la saison passée. Comme l’explique Ian Begley : « Pour ce que ça vaut, les Knicks ne semblent pas être exclusivement concentrés sur les arrières qui tiennent la balle pour ce dernier spot. New York envisage toujours Landry Shamet comme une possibilité et Shamet reste ouvert à un retour à New York. »

Un pari risqué mais potentiellement payant

Ben Simmons reste un joueur aux capacités reconnues en tant que playmaker et défenseur, mais ses difficultés offensives persistent. L’Australien de 28 ans tournait à seulement 5 points, 5,6 passes et 4,7 rebonds de moyenne en 22 minutes la saison passée, répartis entre Brooklyn et les Clippers.

Qu’il est loin le temps où Ben Simmons s’invitait au milieu des All-Stars et des All-NBA Teams. Depuis 2021 et sa fin de parcours aux Sixers, l’ancien numéro 1 de draft n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était. Malgré ses vidéos d’entraînement à 3-points durant l’intersaison, son impact au scoring reste un vrai problème pour sa cote sur le marché.

Pour les Knicks, ce serait un pari à faible risque financier qui pourrait s’avérer payant si Simmons retrouve ne serait-ce qu’une partie de son niveau d’antan. À moins d’un trade, New York doit faire un choix pour compléter son effectif avant la reprise.