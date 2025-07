Lorenzo Brown devrait renoncer à l’EuroBasket : retraite internationale en vue pour l’Espagnol ?

Acteur majeur du titre de champion d’Europe surprise de l’Espagne en 2022 (15,2 points et 7,6 passes décisives), Lorenzo Brown (1,96 m, 34 ans) ne devrait finalement pas aider la Roja à défendre son trône cet été en Lettonie.

Pourtant inclus dans la première présélection de Sergio Scariolo, le meneur naturalisé serait en passe de renoncer selon le média AS, qui avance des « raisons personnelles ».

Son forfait pourrait ainsi acter la fin d’une éphémère, mais marquante, carrière internationale. S’il a obtenu son passeport dans la polémique en 2022, l’Espagne n’aurait jamais été championne d’Europe sans lui à Berlin. Plus que son double-double en finale face aux Bleus (14 points et 11 passes décisives), on se souvient ainsi de son exceptionnelle demi-finale contre une très forte équipe d’Allemagne (29 points à 11/17 et 6 passes décisives).

Absent lors de la Coupe du Monde 2023, Lorenzo Brown était revenu en sélection l’an dernier afin de qualifier l’Espagne pour les Jeux Olympiques. Mais il avait traversé Paris 2024 comme un fantôme (4,3 d’évaluation).

Embauché par l’Olimpia Milan après une saison difficile au Panathinaïkos, le natif de Roswell devrait ainsi avoir l’opportunité de se concentrer sur sa quête de rédemption en Italie.