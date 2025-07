Les Bleuettes se reprennent face à la République Tchèque (65-31) en huitièmes de finale

Moins d’un jour après la défaite illusoirement courte face à l’Australie (70-66), l’équipe de France U19 retrouvait les hôtes de la Coupe du Monde, la République Tchèque, pour une place en quart de finale. Les joueuses d’Aurélie Bonnan ont facilement écarté les Tchèques 65-31, et ont ainsi retrouvé de la confiance avant d’aborder un sacré obstacle au prochain tour.

Comme la veille, Nell Angloma (1,80 m, 19 ans) et Sarah Cissé (1,88 m, 18 ans) ont donné l’exemple à leurs coéquipières, en montrant immédiatement de l’agressivité vers le cercle. Dans le même temps, Aïnhoa Risacher (1,85 m, 18 ans) a été plus entreprenante et assurée que face à l’Australie, transformant deux tentatives à 3-points dans les premières minutes. Sur l’ensemble de la rencontre, l’ailière de l’ASVEL a été constante, enregistrant 13 points à 3/4 à 3-points, et 4 rebonds en 23 minutes. Si l’adresse a mis du temps à venir chez les Françaises, elle n’est jamais vraiment venue chez les Tchèques, qui manquaient d’assurance dans leurs passes, leurs premiers dribbles et leur finition. Plus dangereuse, la France termine le premier quart en tête (23-11).

28 ballons perdus pour la République Tchèque !

Cette avance déjà confortable s’est immédiatement aggravée dans le deuxième acte, durant lequel les Françaises ont composé un véritable récital. Sans doute rassurées par leurs premières minutes, les Bleuettes ont infligé un 17-0 aux Tchèques en 5 minutes, portées par l’inarrêtable Nell Angloma. L’ailière de Lattes-Montpellier termine d’ailleurs la rencontre avec 13 points à 4/8 au tir, 3 rebonds et 2 passes en seulement 16 minutes. Clouées sur place par le sprint français, les Tchèques se précipitent, perdent 15 ballons en 20 minutes, et n’inscrivent que 6 points dans le deuxième quart-temps, dont 4 depuis la ligne des lancers. La France menait déjà 45-17 à la mi-temps.

La seconde mi-temps a été bien moins intense que la première. Les Tchèques étant toujours incapables de faire circuler le ballon sereinement, la France, qui avait déjà commencé à faire tourner en vue du quart de finale du vendredi, a levé le pied. Les Bleuettes n’inscrivent que 20 points en seconde période, contre 14 pour la Tchéquie qui perd au final 28 ballons sur la rencontre ; mais l’essentiel est ailleurs. Sans trembler, l’Équipe de France U19 l’emporte 65-31 face au pays hôte et valide son billet pour les quarts de finale du Mondial, après avoir fait le plein de confiance nécessaire pour la suite de la compétition. Le prochain adversaire est de taille : les Etats-Unis, vendredi à Brno.