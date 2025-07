Al-Amir Dawes, la future trouvaille chypriote de l’ÉLITE 2 pour le SCABB ?

Outsider annoncé d’ÉLITE 2, le SCABB a trouvé celui qui est espéré comme son futur détonateur offensif : le club ligérien a ainsi annoncé ce mercredi l’arrivée d’Al-Amir Dawes (1,87 m, 24 ans).

Excited tu see you at home Al-Amir Dawes ! 👋❤️🤍 ©️ timrollproductions pic.twitter.com/ZVa9Mnj8gr — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) July 16, 2025

Présenté comme un combo-guard altruiste, adroit, impliqué défensivement et doté d’un bon QI basket, le natif du New Jersey va débarquer en périphérie de Saint-Étienne avec l’idée de confirmer une première saison professionnelle particulièrement intéressante à Chypre. Sous les couleurs de l’Apoel Nicosie, il a empilé les cartons au sein du championnat local, pour terminer cinquième meilleur marqueur (20,2 points à 45%, 3,5 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,1 interception).

Ancien MVP du NIT

L’histoire récente de l’OPAP Basket League prouve que l’on peut y trouver de tout pour l’ÉLITE 2 : des futurs MVP comme Tray Buchanan, des éléments solides comme Jordan Shepherd (Vichy) mais aussi des flops, comme Jonathan Cissé, arrivé à Fos-Provence avec des statistiques complètement dingues à Chypre (27 points à 46%, 7,7 rebonds et 6,5 passes décisives pour 34,8 d’évaluation) mais complètement inoffensif avec les BYers. Si l’on remonte un peu plus loin, un futur joueur EuroLeague (Collin Malcolm) a même transité par le championnat chypriote en 2021/22.

Pour en revenir à Al-Amir Dawes, ses références sont également rassurantes en raison d’un cursus NCAA convaincant. Passé par deux facs de renom (Clemson et Seton Hall), il a terminé MVP du NIT (le tournoi pour les équipes écartées de la March Madness) l’année dernière, comme Landers Nolley II, Dylan Osetkowski ou le champion NBA Kenrich Williams avant lui.

Encore une recrue à trouver pour le SCABB

« Al-Amir est un vrai combo qui va pouvoir être le maître du jeu mais aussi se montrer sur le poste 2 par ses qualités de tirs », décrit Cyrille Chapot, le GM du SCABB. « Il va être une vraie arme offensive en étant altruiste également. Il sort d’une belle saison à Chypre, après des saisons universitaires intéressantes à Seton Hall. »

Actuellement présent à Las Vegas pour la NBA Summer League, l’encadrement du SCABB, à commencer par le futur entraîneur Guillaume Quintard, ne recherche plus qu’une seule pièce, théoriquement au poste 3, pour boucler le puzzle de son effectif 2025/26.

L’effectif version 2025/26 du SCABB :