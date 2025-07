Les Pelicans garantissent 39,4 millions de salaire à Zion Williamson !

Malgré une saison 2024-2025 tronquée par les blessures, Zion Williamson peut souffler. Les New Orleans Pelicans ont décidé de garantir son salaire de 39,4 millions de dollars pour la saison 2025-2026, alors que la franchise avait jusqu’au 15 juillet pour se séparer de son joueur vedette.

The $39.4M Zion Williamson salary is set to become guaranteed today (July 15).

The remaining two seasons; $42.2M and $44.9M will remain non-guaranteed unless Williamson reaches the games played criteria for this season and next.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 15, 2025