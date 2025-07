Salaire record pour Vasilije Micic, de retour en Euroleague !

Après avoir suscité l’intérêt de nombreuses écuries européennes, du Real Madrid à Fenerbahçe en passant pas l’Anadolu Efes, Vasilije Micic (1,95 m, 31 ans) s’engage finalement avec l’un des nouveaux entrants d’Euroleague : l’Hapoël Tel-Aviv. Le club israélien lui aurait d’ailleurs offert un pont d’or, faisant de lui le joueur le mieux payé d’Europe.

Champion d’Euroleague en 2020-2021 et 2021-2022 avec l’Anadolu Efes, Micic avait été nommé MVP de la saison en 2021 et deux fois MVP du Final Four lors des deux tournois remportés avec le club turc. Le succès n’a pas été au rendez-vous en NBA, où le Serbe a tenté de s’exporter après avoir tout gagné en Europe.

Mais il a dû se contenter de 101 matchs en deux ans, jamais considéré comme un élément important par les Charlotte Hornets, l’Oklahoma City Thunder et les Phoenix Suns qui l’ont tour à tour utilisé comme monnaie d’échange.

En Israël, Micic va devenir le joueur le mieux payé de l’histoire de l’Euroleague, certaines rumeurs évoquant à Eurohoops un contrat de trois ans avoisinant les 14 millions d’euros. Il dépasserait ainsi Kendrick Nunn (1,95 m, 29 ans), dont le contrat tourne autour des 13,5 millions d’euros.

Per Eurohoops sources, Micic's contract with Hapoel Tel Aviv is valued in total at 14M Euros for three seasons, making him by a small margin the highest paid player in the #Euroleague over Kendrick Nunn (13,5M).

— Aris Barkas (@arbarkas) July 16, 2025