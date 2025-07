Leïla Lacan brille, mais le Sun s’incline contre Indiana qui perd Caitlin Clark !

Dernier au classement de la Ligue, le Connecticut Sun coaché par Rachid Méziane s’est logiquement incliné 85-77 face à Indiana, qui restait sur deux victoires de suite depuis le retour de Caitlin Clark (1,83 m, 23 ans). Mais c’est le Fever qui a peut-être perdu le plus gros lors de ce match. À peine revenue d’une blessure aux adducteurs, la superstar Caitlin Clark a de nouveau semblé gênée par des douleurs à la cuisse en fin de match, ce qui a naturellement fait monter l’inquiétude dans l’Indiana.

https://twitter.com/espnW/status/1945307611718451513

Si aucune analyse n’a encore été communiquée depuis la fin du match, le Fever, et même la WNBA, pourrait perdre l’une de ses figures majeures, à trois jours du All-Star Game auquel Clark devait participer en tant que capitaine d’équipe, étant l’une des joueuses les plus populaires chez les fans.

Du côté de Connecticut, le technicien français peut se satisfaire de la performance de ses Frenchies, très en vue et accrocheuses face au Fever. Pour son cinquième match depuis son arrivée, Leila Lacan (1,80 m, 21 ans) a encore démontré tout son potentiel et une belle capacité d’adaptation en inscrivant 19 points à 8/13 au tir, son nouveau plus haut total. Son engagement défensif, notamment avec des séquences sur Caitlin Clark, a également été mis en évidence. La championne de France 2025 avec Basket Landes termine d’ailleurs le match avec 3 interceptions, en 24 minutes joués en sortie de banc.

https://twitter.com/balapattyvids/status/1945307418600087884

Toujours titularisée, Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) a elle aussi répondu présente, même si l’adresse a pu lui faire défaut. La vétéran achève le match avec 11 points à 3/8 au tir, 4 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes. Si les résultats collectifs ne sont toujours pas visibles, Rachid Méziane peut néanmoins déjà ressortir certains profils du lot, alors qu’il est l’architecte de la reconstruction du Sun qui s’amorce à moyen terme.

Bria Hartley helps push the @ConnecticutSun to a 10-0 run AND THE LEAD with this three 🤌

CON-IND | Live on ESPN pic.twitter.com/ZH8yrDmVlM

— WNBA (@WNBA) July 16, 2025