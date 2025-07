Brice Dessert aux portes de l’EuroLeague : direction l’Anadolu Efes Istanbul ?

Alors que sa saison strasbourgeoise a laissé un petit goût d’inachevé (9,1 points à 69%, 5,3 rebonds et 0,9 contre en 29 matchs), notamment en raison de fulgurances automnales restées sans lendemain, Brice Dessert (2,12 m, 22 ans) a pourtant réussi le décollage espéré : au terme d’une seule année à la SIG, le voici en EuroLeague, avec une arrivée annoncée à l’Anadolu Efes Istanbul par le journaliste espagnol Chema de Lucas, l’une des sources les plus sûres du marché européen.

ÚLTIMA HORA: Brice Dessert (22 a.; 2.07 m.), en negociaciones avanzadas con Anadolu Efes. French center Brice Dessert (22 y.o.; 2.07 m.) is in advanced talks with Anadolu Efes. Maccabi and Monaco were interested and made offers to him too. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 15, 2025

Un contrat 2+2 avec l’Efes,

plutôt que le Maccabi ou Monaco

Alors qu’il était encore lié avec Strasbourg jusqu’en 2027, ce qui permettra à la SIG de toucher une indemnité financière, le pivot francilien est actuellement en train de finaliser les contours d’un contrat de… quatre ans avec le club stambouliote, dont deux saisons optionnelles.

La conclusion d’un été assez dantesque pour le vice-champion du monde juniors 2021, courtisé de toutes parts, cible d’offres démentielles en NCAA et démarché ailleurs en EuroLeague (Maccabi Tel-Aviv), y compris à l’AS Monaco, qui poursuit sa vaine quête d’un pivot JFL après avoir déjà raté Bodian Massa par ailleurs.

PROFIL JOUEUR Brice DESSERT Poste(s): Pivot Taille: 212 cm Âge: 22 ans (25/03/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9 #80 REB 5 #24 PD 0,5 #193

Surtout, sa probable signature à Istanbul représente une nouvelle étape au cœur d’une progression assez exponentielle, alors que le début de son histoire avec le basket n’avait rien d’évident. Inscrit au club de Moissy par ses parents dès l’âge de 8 ans, le jeune Brice Dessert n’allait que rarement aux entraînements, très peu intéressé par la balle orange. Il aura fallu attendre ses 13 ans pour le voir se lancer dedans sérieusement, d’abord au niveau départemental avec l’US Ris-Orangis. Depuis, tout est allé très vite : le CREPS, l’INSEP, l’équipe de France juniors trois ans après, les premiers pas en pro à Rouen, des débuts en première division prometteurs à Blois, un titre de MVP du mois en Betclic ÉLITE avec Strasbourg, la découverte de l’équipe de France et désormais l’arrivée en EuroLeague…

Quatre Français à l’Efes ?

Désormais coaché par Igor Kokoskov, l’Anadolu Efes Istanbul semble se bâtir une vraie filiale tricolore, à l’image du Real Madrid version 2022/24. Sur les rives du Bosphore, Brice Dessert pourra apprendre le métier aux côtés d’un des pivots les plus références du circuit français, Vincent Poirier. Il sera également cornaqué par un autre ancien strasbourgeois, Rodrigue Beaubois, signataire d’une prolongation, alors que Isaïa Cordinier est espéré par l’Anadolu en cas d’absence d’offre NBA.

Le plus dur démarre toutefois maintenant pour l’ancien blésois, qui devra gagner du temps de jeu dans la raquette pléthorique de l’Efes. Pour cela, il faudra convoquer le souvenir du Brice Dessert possédé de l’automne, parfois injouable (21 points à 10/13 et 8 rebonds en 24 minutes à Monaco le 29 septembre ; 25 points à 11/13 et 12 rebonds en 23 minutes contre Limoges le 25 octobre). Une version dominante qui n’a malheureusement pas tenu sur la durée à Strasbourg, entre pépins physiques et déliquescence collective. Reste que pour se retrouver dans le giron du champion d’Europe 2022 et 2023, c’est que la SIG a bien fait office de rampe de lancement et que le potentiel est toujours indéniable…