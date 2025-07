Nikola Jokić et Donte DiVincenzo à l’Eurobasket avec la Serbie et l’Italie ?

À six semaines du début de la compétition, les sélections européennes s’activent pour s’attacher les services des meilleurs joueurs de leur réservoir en vue de l’Eurobasket 2025. Déjà considérée comme l’une des nations favorites pour le titre, la Serbie devrait pouvoir compter sur l’un si ce n’est le meilleur joueur du monde : Nikola Jokić (2,11 m, 30 ans), selon nos confrères du média serbe Meridian Sport.

D’après nos confrères, le triple MVP de la NBA (2021, 2022, 2024) et champion en 2023 avec Denver se serait entretenu avec le sélectionneur Svetislav Pesic, et devrait se rendre au rassemblement prévu fin juillet pour préparer l’Euro. Nikola Jokić participerait ainsi à son cinquième grand tournoi international avec la Serbie, après les Jeux olympiques de 2016 et 2024, la Coupe du monde ​​2019 et l’Eurobasket 2022.

Médaillés de bronze aux JO de Paris 2024, les Serbes font figure de grands favoris, avec la France notamment. En plus de Jokić, d’autres cadres évoluant en NBA ou en Euroleague devraient se rendre disponibles afin de décrocher l’or cet été, comme Bogdan Bogdanovic, Vasilije Micic, Nikola Jovic, Tristan Vukcevic ou encore Marko Guduric. La Serbie entamera la compétition à Riga dans un groupe composé de l’Estonie, du Portugal, de la République Tchèque, de la Lettonie et de la Turquie.

Donte DiVincenzo veut “porter le maillot bleu de l’Italie”

Plus à l’ouest, l’Italie cherche également ses derniers renforts pour figurer au mieux lors de l’Euro. Non qualifiée aux JO de Paris, la sélection de la Botte fait les yeux doux à l’arrière américain Donte DiVincenzo (1,93 m, 28 ans), d’origine italienne. Ce dernier avait émis le souhait de représenter la Squadra le plus tôt possible, plutôt que Team USA, contrairement à son compatriote italo-américain Paolo Banchero, qui avait tourné le dos aux Azzurri après avoir longtemps laissé croire qu’il les représenterait.

Après plusieurs semaines d’attente, DiVincenzo vient d’ailleurs d’obtenir le passeport italien, ce qui rend sa participation à la compétition très plausible. En avril dernier, le shooteur des Wolves avait déjà ouvertement évoqué cette possibilité à La Gazzetta Dello Sport : “Je veux jouer pour l’Italie. Ce serait formidable pour moi de porter le maillot bleu. Pour ça, il ne nous reste plus qu’à attendre les documents. Tous mes proches sont très fiers de mon choix et espèrent que ce projet se concrétisera. Même ma fiancée, d’origine italienne, milite dans cette direction”. Placée dans le groupe C, l’Italie débutera l’Euro à Chypre face au pays hôte, puis contre la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine, la Grèce et l’Espagne.