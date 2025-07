Aix-Maurienne s’offre un ancien vainqueur de la Champions League !

Après Willem Brandwijk, Aix-Maurienne continue d’offrir à son nouvel entraîneur Julien Cros des joueurs à l’expérience européenne. Le club a annoncé dans un communiqué la signature de Sean Smith (2,03 m, 29 ans), vainqueur de la Basketball Champions League à Tenerife en 2022, avec un rôle certes mineur, qui évoluait depuis deux saisons en Bulgarie.

Plus habitué à la D2 espagnole (où il passe l’essentiel de ses quatre années en Espagne) qu’à l’élite européenne tout de même, Sean Smith sort d’une saison plus qu’accomplie en Bulgarie, au Cherno More Ticha de l’ancien international français Vasco Evtimov.

Sous sa houlette, l’intérieur américain tournait à 13,8 points, 8,5 rebonds et 2,7 passes décisives, pour une évaluation de 20,7 en moyenne en 29 minutes par match. Il a remporté la Coupe de Bulgarie cet hiver.

“La priorité du club depuis plusieurs semaines”

Pour son profil « expérimenté, spectaculaire et très athlétique avec des statistiques très intéressantes sur le tir », Sean Smith était même « la priorité du club sur le poste 4 depuis plusieurs semaines ». Julien Cros, son nouvel entraîneur, se réjouit du recrutement de Sean Smith, qui « colle parfaitement à l’identité qu’on souhaite donner à cette équipe, que ce soit dans les valeurs humaines ou les aspects basket. Sean Smith est un poste 4, avec un gros volume de jeu et qui est très athlétique. Sean amènera toutes ses qualités sur le open court, sa capacité à pouvoir jouer sans la balle et au-dessus du cercle, mais aussi avec la balle grâce à sa mobilité face au cercle et son impact au post up ».

Le technicien français fait déjà de sa nouvelle recrue un élément important pour la stabilité du jeu de l’AMSB lors de la saison à venir. « De par sa capacité à défendre fort sur la balle, à couvrir beaucoup d’espace grâce à son envergure loin du ballon ainsi que son activité au rebond et dans la dissuasion, Sean aura également un gros impact au sein notre système défensif. »

L’effectif d’Aix-Maurienne version 2025/26 :