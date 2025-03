Vasco Evtimov est devenu un entraîneur à succès en Bulgarie : deuxième coupe nationale d’affilée remportée !

Devenu coach en 2020, Vasco Evtimov (47 ans) a inscrit ce week-end une deuxième ligne à son palmarès. Vainqueur de la Coupe de Bulgarie l’année dernière avec le BC Chernomorets, l’enfant de Vienne (Isère) a récidivé ce dimanche en s’adjugeant l’édition 2025 avec son nouvel employeur, le Cherno More Ticha Varna.

Dimanche, sous les yeux de son frère Ilian, son équipe a battu le Balkan Botevgrad en finale (89-81). Une belle performance puisque les deux clubs n’évoluent pas dans la même cour en championnat : Varna est 5e, alors que Botevgrad est 2e. Le Cherno More n’avait plus remporté ce trophée depuis 2015.

Un doublé personnel, avec deux clubs différents, qui a incité le média national BGBasket à réclamer, sa nomination à la tête de la sélection nationale. « On peut dire que le basket est un sport où huit équipes se battent pour la Coupe, et à la fin, c’est celle menée par Vasco Evtimov qui la gagne », s’amusent nos confrères bulgares.

« Cette coupe représente beaucoup », a-t-il déclaré au micro de BNT News. « C’est le fruit de notre travail quotidien. C’était l’un des objectifs que nous nous étions fixés. À mes yeux, cette Coupe est encore plus spéciale que celle remportée l’an dernier avec Chernomorets. J’ai eu beaucoup moins de temps pour travailler avec les joueurs. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Je ne veux pas que les supporters de Chernomorets soient énervés, mais cette coupe a été gagnée plus difficilement. Mon père n’est pas là pour des raisons médicales. Je suis sûr qu’il a regardé le match. S’il en avait eu la possibilité, il aurait été là. L’année dernière, ma mère n’était pas en finale, mais aujourd’hui, elle était là. Je veux que ma famille soit fière de moi. J’ai toujours dit que quand l’un de nous gagne, nous gagnons tous. »

Vasco Evtimov est un nom connu en Europe, et en France plus particulièrement. International tricolore à 32 reprises, champion de France en 1998 avec l’Élan Béarnais, All-Star de Pro A en 2002 lorsqu’il évoluait à l’ASVEL, le technicien de Varna est passé par 11 pays et 26 clubs différents (dont Pau-Orthez, Villeurbanne, Paris-Levallois, Limoges et Orchies) lors de sa carrière de joueur.

Il a notamment participé à deux Final Four NCAA avec North Carolina, remporté la Coupe Saporta 2001 avec Maroussi (ce qui fait de lui le seul Bulgare vainqueur d’une Coupe d’Europe), pris part à cinq campagnes d’EuroLeague (avec un trophée de MVP de la 14e journée en 2006/07 en prime) et il reste aussi le seul joueur, hormis ceux ayant changé de nationalité pour des raisons politiques dans les années 90, à avoir défendu les couleurs de deux pays différents sur la scène européenne, lors de l’EuroBasket 2011 avec l’équipe de France puis en 2009 avec la Bulgarie.

Originaire de Sofia, Vasco Evtimov est retourné sur sa terre natale il y a cinq ans afin de démarrer sa nouvelle vie. « Diriger une équipe professionnelle est quelque chose que j’ai toujours voulu faire », a-t-il déclaré après sa nomination dans son premier club.